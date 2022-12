Cartas de lectores: Desmesura; Argentina, 1985; droga en Rosario

escuchar

Desmesura

La Argentina le ganó a Países Bajos y está en la semifinal. Antes del Mundial se informó que casi cinco mil millones de personas observarían los partidos por TV. Lamento profundamente que este partido –con independencia de la alegría de muchos por el resultado–, que pudo ser una demostración ante el mundo de nuestra cultura deportiva, haya sido en aficionados y jugadores la apoteosis de la desmesura, ignorando que el elogio a los méritos del adversario vencido incrementa los propios. Insultos, agresiones verbales, burlas y demostraciones obscenas, más que descargas emocionales, son hábitos de muchos de nuestros deportistas. Messi es admirado y elogiado en el mundo entero no solo por sus habilidades deportivas, sino también por su conducta dentro y fuera del campo de juego, pero prensa y aficionados terminaron convenciéndolo de que para ser lo que de él esperamos debía tener conductas maradonianas. Pocas como un Mundial de fútbol son las oportunidades que un país tiene para mostrar al mundo su nivel de cultura. Lamento que no haya sido esta.

Antonio L. Sánchez

DNI 5.139.191

Argentina, 1985

La exitosa película Argentina, 1985 sostiene estar basada en hechos reales y de ficción; aquellos exigen fidelidad a la historia que se exhibe. Se la destaca positivamente como “un hecho fundante de la democracia moderna” en el que sobresale la figura del fiscal Julio César Strassera, aunque “puede ser criticada con buenos y justos argumentos, tanto por sus groseras omisiones como por algunas simplificaciones burdas. (Luciano Román, la nacion, 8 de diciembre). Entre omisiones y tergiversaciones, podemos mencionar: 1) la distorsión de la acción y convicciones del Dr. Antonio Tróccoli, como justificando a la dictadura militar, efectuada con la imagen y palabra del ministro, al que se le retacea el total de su discurso. 2) No se le dio la fuerza necesaria a la tarea de Raúl Alfonsín y el radicalismo sobre que era necesario juzgar los crímenes de lesa humanidad; lo hizo en la APDH, en el país y en el exterior, y en campaña electoral. Al llegar al gobierno cumplió con su palabra. 3) Se omite que el Partido Justicialista había convalidado la autoamnistía dictada por el poder militar. Lo hizo su entonces candidato a presidente, Ítalo A. Luder, el mismo que firmó los llamados “decretos de aniquilamiento” el 6 de octubre de 1975 que ordenaban a las FF.AA. y de seguridad efectuar a fondo la lucha contra el accionar de la subversión. 4)No se atiende a la enorme tarea del gigante en estas investigaciones: la Conadep, cuyo trabajo permitió a la fiscalía acumular prueba, imposible de conseguir por sí misma en el escaso tiempo de preparación del juicio. Debió explicarse que el peronismo se negó a integrarla. 5) Una posible secuela, diría que el presidente Carlos Saúl Menem, con apoyo de su partido, indultó mediante 20 decretos dictados entre el 6 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 a todos los condenados en el juicio de 1985 y a gran cantidad de militares y civiles por situaciones muy diversas, tales como las rebeliones carapintadas y hechos aberrantes sucedidos en la Guerra de Malvinas. 6) La referencia en el film a la actuación de la Cámara Federal en lo Penal es muy pálida (v. Ricardo Gil Lavedra , “Tiempos de justicia”, Clarín, 6 de diciembre, y su libro La hermandad de los astronautas); quizás debió aclararse que la Justicia Civil intervino, ante la negativa del Consejo Supremo de las FF.AA. a juzgar a los uniformados.

Entiendo que estos hechos ameritan que exista interés ante la necesidad de realizar una precuela para que se entienda bien lo que significó 1985 en nuestro país, yendo a la documentación, a los hechos y a testimonios directos.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Droga en Rosario

Si el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, piensa realmente que el problema del narcotráfico durante los últimos 20 años, en Rosario, es un problema que deberían haber resuelto los respectivos intendentes con los policías municipales o provinciales, estamos ante un ministro que no entiende la gravedad del tema o, lo que es peor, tampoco su responsabilidad como ministro de Seguridad. Otra opción es que, una vez más, como digno funcionario de este gobierno, esté especulando políticamente, en aras de obtener una mísera, eventual y efímera ventaja política. En cualquier caso, que Dios y la patria se lo demanden.

Fernando Chain

DNI 13.887.339

Actores y Cristina

La Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires (APBA) repudió el fallo contra Cristina Kirchner y alertó sobre la salud mental de la población. Me pregunto si esa misma asociación alertó sobre “la salud mental de la población” cuando el gobierno actual nos encerró a todos durante la cuarentena estricta. No recuerdo que lo haya hecho. Por otra parte, ¿es ético que dicha asociación asuma una postura política, cuando seguramente habrá miembros que no repudian el fallo contra Cristina, sino que lo consideran justo? ¿No deberían los psicólogos mantener una actitud neutral, equidistante, no partidaria? Con el mismo criterio, ¿por qué la Asociación Argentina de Actores (AAA), presidida por Alejandra Darín, y rebautizada por Beto Brandoni como “Asociación Kirchnerista de Actores” (AKA), salió en bloque y con los tapones de punta en respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, cuando seguramente muchos actores y actrices que la componen no coinciden con el pensamiento ni la ideología de Alejandra Darín? Actitudes para nada democráticas por parte de ambas instituciones. Vergonzoso. Espero que se retracten.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Mural de Páez Vilaró

Cada vez que paso por la avenida Figueroa Alcorta y Tagle veo con tristeza cómo se va deteriorando el mural Mi Buenos Aires querido, del artista plástico Carlos Páez Vilaró. Tal vez en 2023 tengamos la fortuna de encontrarlo puesto en valor por la ciudad de Buenos Aires (es patrimonio cultural de CABA) o por la generosidad de algunos de los empresarios que viven en ese barrio tan distinguido y exclusivo de la ciudad.

Marcelo Cañellas

DNI 5.405.298

En la Red Facebook

“Desdolarización”: el histórico camino que eligió Perú para bajar la inflación

“El tema es la independencia absoluta del Banco Central, que no es la caja de ningún partido político”- Carlos A. Searez

“Fundamentalmente no les dan cabida a los corruptos y populistas como en la Argentina... ahí esta el secreto”- Emilio Nicolás Piazza

