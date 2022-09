Cartas de lectores: Diálogo político, no ley del odio; Argentina 2122; juegos de rol

Carta de la semana

Diálogo político, no ley del odio

La causa estructural productora del odio no es otra que la transgresión a la ley, ya que la siniestra operación para instalar una ley del odio es la pretensión de abolir al semejante, de sacarlo de escena, de destruirlo. La igualdad ante la ley y su cumplimiento es lo que nos hace ciudadanos representantes de una sociedad virtuosa, en la cual el derecho es aquello que nos permite la convivencia pacífica y acorde a los principios republicanos. La mejor forma de eliminar el odio, o por lo menos sublimarlo, es mediante un sistema político transparente que construya a sus representantes mediante la obligatoriedad del diálogo político. Esto elimina la violencia del conflicto, se da la posibilidad de ejercer “cierta agresividad”, pero siempre dentro de una confrontación seria, reglada y pública. Todos los candidatos y precandidatos a cargos electorales -no solo los presidenciales- deberían debatir y que esta exigencia sea establecida por una ley añadida a las PASO, de manera de poder dirimir las diferencias ideológicas de manera civilizada.

Daniel Maccagnoni

Argentina, 2122

Argentina 2122: para ese año haría décadas que tendríamos trenes bala y los tranvías serían eléctricos, Aerolíneas Argentinas, AySA, jubilaciones y cien etcéteras más serían privadas; inflación anual 1%; no habría reelección inmediata; hasta en las escuelas rurales se podría enseñar inglés vía TV. Así es hoy Aarhus, ciudad de 500.000 habitantes en Dinamarca, en la que todos hablan inglés además de danés y a la que acuden miles de pacientes a sus ultramodernos hospitales. Increíble. Mi hijo, como cirujano colorrectal, vino aquí un año para mejorar su vocación.

Patricio Avellaneda

Juegos de rol

Los que hemos trabajado en terapia familiar y multifamiliar conocemos y utilizamos una técnica muy útil llamada role playing (juegos de rol). Siempre se efectúa bajo estricta supervisión profesional. Se adjudican papeles: el del padre, hijo o quien fuera de un grupo de una familia con un propósito de comunicación mejor. Eran representaciones muy breves y a veces muy intensas. En los 90 aparecieron, también en Buenos Aires, grupos de jóvenes que realizaban esto como juego de imaginación y entretenimiento. Tenían un líder y se debía realizar una misión, muchas veces, peligrosa, hasta el punto de casi convertir el juego en realidad. Se produjeron a veces accidentes serios o, como fue, un horrible homicidio en Madrid que realizó un grupo que a esto “jugaba”.

La frase “he mandado a matar a ...” de una de los imputadas en los hechos notorios últimos y una pistola sin bala en la recámara, más el grupo peculiar conexo, pueden evocar este tipo de propósito de un juego que se lleva al extremo de una apenas tenue línea, si es que queda, entre realidad y ficción. En ciertas estructuras mentales, esa frontera fácilmente desaparece.

Eduardo J. Padilla Quirno

Por televisión

Cristina Fernández dijo que “no se dio cuenta” cuando atentaron contra su vida y que recién se enteró por TV, una vez que la noticia dio la vuelta al mundo. Los problemas del país están frente a su nariz, pero ella “no se da cuenta” porque sus intereses son distintos a los del resto de los argentinos. Se entiende ahora por qué las cosas empeoran con cada día que son gobierno.

Gustavo Gil

Por nosotros, ¿quién reza?

“Estoy viva por Dios y la Virgen; recen por mí, lo necesito”. Estas fueron palabras recientes de la vicepresidenta. ¿Y quién reza por nosotros, señora? ¿Acaso usted y su gobierno? Nosotros, los argentinos que estamos al borde de la indigencia, que no nos alcanza una miserable jubilación para subsistir, que soportamos que nos roben o nos maten en cualquier esquina, qué vemos atónitos el avance del narcotráfico, que enfrentamos el éxodo de nuestros hijos del país, que no podemos hacer frente a una inflación descontrolada, que nos sentimos amenazados por sus fanáticos que amenazan con quemar una ciudad si a usted la condenan, ¿quién nos defiende? Todo esto lo estamos padeciendo gracias a “su gestión de gobierno”, no por un atentado. Nosotros lloramos todos los días, señora, pero en silencio, sin ser escuchados.

Qué poca empatía, cuánta hipocresía, cuánta victimización.

Alberto F. Díaz

Atribuyendo culpas

La portavoz del Gobierno, señora Cerruti, se queja permanente de la inflación del 50% heredada del gobierno del Mauricio Macri y que eso les crea dificultad para controlarla. En campaña, Alberto Fernández prometía controlar la inflación. Se presentó como el que solucionaría el tema. Como ahora no puede, debido al desgobierno que lleva adelante, culpa a la guerra en Ucrania. Pero en todos los países latinoamericanos la inflación no pasa de un dígito, claramente no es la guerra. Siempre es mejor por supuesto buscar la culpa en el otro que hacerse cargo de su propia incompetencia.

Roberto Jorge Billinghurst

Cepo cambiario

Escribo esta carta porque no sé a quién recurrir. Presido una sociedad anónima, Futurekids SA, que con mucho esfuerzo fundamos en 1992 con el objeto de mejorar la calidad educativa con el uso de las nuevas tecnologías. Llevamos 30 años de vida y tuvimos que sobrevivir a todo tipo de crisis y readaptarnos constantemente para no cerrar. Entre muchos de los desarrollos que hicimos, en 2004 creamos un programa de enseñanza de inglés con la metodología de blended learning, aprendizaje mezclado, muy adelantada para la época. El programa, como es virtual y hace uso de una aplicación optimizada para celulares, creció más de 200%, luego de la pandemia. Estamos formando a muchos programadores que necesitan inglés para exportar sus servicios y por ende generar ingreso de divisas, el sector del conocimiento es el cuarto en ingreso de divisas para la Argentina. Lamentablemente desde hace 3 meses, con las últimas restricciones del Banco Central, nos es imposible pagar el canon por los servicios de uso de la aplicación, ya que el Banco Central en su última normativa impide la transferencia por servicios si se supera el monto transferido por dicho concepto en 2021. Este absurdo significa que un emprendimiento debería “decrecer” para que pueda pagar sus obligaciones al exterior. Es una forma de prohibir este tipo de operaciones. El banco con el que opero me comentó que las perspectivas son muy malas y no creen que en un corto plazo esta política cambie. En palabras textuales, el asesor de comercio exterior me dijo: “La decisión es que las empresas de servicios que insumen componentes importados no crezcan o, dicho de otra manera, se fundan”. ¿ Hasta cuándo vamos a tolerar esta locura, mientras nuestros políticos siguen jugando con nuestras vidas?

Como dice José Antonio Marina en su libro La inteligencia fracasada, una persona estúpida es la que se causa daño a sí misma o a otros, aunque saque un beneficio para sí misma al impedir el crecimiento colectivo. Lamentablemente nuestro país lleva años de gobiernos estúpidos que han rifado nuestro destino.

Daniel Allub

Presidente Futurekids

Ruta 2

Viajo frecuentemente por la ruta 2. El estado es pésimo.

Mariano Benedit

Educación y respeto

Me cruzo a diario con diferentes personas, muchas de ellas bajan de autos de alta gama o se las ve vestidas muy elegantemente. Otras son personas de condición humilde. Se diría que las primeras deberían tener mayor acceso a la educación que estas últimas. Parece que no es así, ¿por qué? Básicamente porque el respeto por el otro que evidencian las primeras no se condice con el nivel de educación al que tuvieron oportunidad de acceder. El respeto debe partir desde lo alto de la pirámide de poder. Los gobernantes, respetando al pueblo, deben dar el ejemplo, y así cada uno en su ámbito. En los hogares, los padres deben mostrar a sus hijos cómo se debe actuar. Todo esto en los últimos tiempos se ha perdido, por suerte no completamente, pero hemos descendido en la escala de valores y es nuestra responsabilidad inculcar a aquellos que parece que o nunca los tuvieron o los perdieron en algún momento, y exigir que los que nos gobiernan nos respeten a todos. Comenzando por no tomarnos por tontos.

Emma Alba Dolorini

