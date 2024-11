Cartas de lectores: Dictaduras, señal de alerta, idoneidad

Dictaduras

La vicepresidenta electa de Uruguay ha declarado que Cuba y Venezuela no son dictaduras, con lo cual resulta inevitable reflexionar sobre el impacto de tales afirmaciones en un contexto regional que no deja de sorprendernos. Como argentinos, cargamos con nuestras propias –y muchas– contradicciones políticas y sociales, pero esta declaración nos recuerda lo fundamental que es llamar a las cosas por su nombre. Negar las características autoritarias de regímenes que han socavado las libertades más básicas de sus ciudadanos no solo desinforma, sino que también banaliza la lucha por la democracia en nuestra región. En este momento, los argentinos debemos valorar y proteger las instituciones democráticas que aún nos sostienen, conscientes de que cualquier intento de relativizar o minimizar el autoritarismo pone en riesgo los valores que buscamos preservar.

Juan T. Medi Cogo

Señal de alerta

Para quienes hemos vivido y sufrido la violencia criminal de las bandas terroristas, nos preocupa muchísimo que el Partido Revolucionario de los Trabajadores –matriz del ERP– siga inoculando veneno ideológico en una juventud sin memoria. Copio dos párrafos de su página digital publicados el pasado martes 26: “Para cambiar nuestras vidas (las de las mayorías laboriosas y populares), debemos transitar la vía revolucionaria a través de la cual alcancemos la socialización del producto de nuestro trabajo social. De tal manera, con la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, cada avance de la ciencia aplicada, los inventos y las nuevas formas organizativas de la producción redundarán en beneficio de los trabajadores y de toda la sociedad, porque ello constituirá un alivio en la carga laboral del conjunto, y el consecuente destino de mayor tiempo para desarrollo del espíritu y de proyectos de vida”. Y continúa: “La resistencia que se ejerce en forma dispersa, pero en varios casos, contundente, debemos unirla y organizarla en una fuerza que vaya creciendo desde abajo, en cada sector de las plantas fabriles, de las empresas, de los barrios y los centros educativos, uniendo voluntades y fortaleciendo vínculos orgánicos basados en el ejercicio de las decisiones colectivas y su inseparable democracia directa” (https://prtarg.com.ar/2024/11/26/capitalismo-condena-a-una-vida-sin-proyectos-resistencia-y-revolucion-todo-lo-contrario/).

¿Habrá algún fiscal valiente dispuesto a investigar a la renacida organización guerrillera?

Augusto José Padilla

Idoneidad

Y un día muchos empleados del Estado volvieron a la escuela. Es triste ver cómo trabajadores probos y cumplidores, en lugar de estar dedicados a sus respectivas tareas, están angustiados perdiendo su tiempo tratando de prepararse para un examen que se toma en el secundario, el cual supuestamente definirá su continuidad en su puesto de trabajo. Es una falta de respeto. No podemos negar que el Estado está superpoblado y que los puestos laborales se utilizaron como favor político, pero ¿no sería más fácil primero sacar a todos los empleados públicos que están sumariados, los que no cumplen con las bandas horarias ni con sus tareas? Se sorprenderían de cómo baja el plantel estatal. Pero parece más fácil hacer esta compulsa que para nada evalúa la idoneidad de una persona en su puesto de trabajo, y que sabemos será totalmente inefectiva; los que tenemos muchos años en el Estado ya vimos esta película. Si queremos un país serio, empecemos por hacer las cosas seriamente.

María Trinidad Berbery

7 de octubre

Su Santidad el Papa no pierde una oportunidad, por acción u omisión, de condenar a Israel. ¿Alguien le puede facilitar las imágenes del 7 de octubre?

Nicole Feinsohn

Cambios de nombre

“Soy de La Matanza”, “soy de Mataderos”. Faltaría decir: “soy de La Horca”. Nombres totalmente inapropiados. El nombre La Matanza tiene sus raíces históricas en el enfrentamiento entre los aborígenes querandíes y los españoles. Se produjo una masacre que habría sido llamada “La Matanza”, por la magnitud del hecho. Cambien de una buena vez estos nombres inapropiados. El nombre de algún prohombre argentino enaltecería a sus habitantes.

Juan Carlos Parodi

Gustavo Costas

Lo de Gustavo Costas en Racing es una historia de amor. Es la reivindicación de lo mejor que tiene el fútbol, el hincha. Es el incondicionalismo a los colores. Es en su lenguaje corporal, la pasión. Es de ser mascota del equipo de José al deseo de todos los hinchas argentinos de fútbol de que le vaya bien. Es el triunfo de la pasión por sobre la táctica. Es el sentido de pertenencia, la brisa que demuestra que hay algo mejor. Es poner en lo alto valores deportivos. Es la pureza. Es el abrazo con sus hijos. Es el hincha pasional dirigiendo al club de sus amores. Es la antítesis al mercantilismo salvaje. Es la historia de la familia. Es un ejemplo para los chicos. Es la honestidad brutal frente a preguntas insignificantes. Es lo mejor de la vida, la sensibilidad. Es el ser del fútbol argentino

Gracias por tanto, Gustavo, ya no como hincha de Racing, sino como argentino.

Fernando Hoffmann

Verónica

Es calamitosa la situación que está pasando nuestra ciudad, Verónica, partido de Punta Indio. Hace unos años comenzaron a construir un hospital que se está deteriorando sin haber podido ser terminado. Al mismo tiempo, el Hospital Dr. Guillermo Hernández, que funciona en la Base Aeronaval de Punta Indio, está a punto de cerrar por no pagar el alquiler del inmueble. Se suman a esta difícil situación la ausencia de clínicas privadas, que sirvan de efectores de salud.

Por otro lado, la municipalidad cumple con el servicio de recolección de residuos no tradicionales apenas con un solo camión y una pala, alegando la falta de combustible, a pesar de cobrarse la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Tiempo atrás, sufrí la inundación de mi propiedad debido a la falta de limpieza de los canales de desagüe, sin recibir ningún tipo de compensación por los daños sufridos por la falta de previsión.

Beatriz del Carmen Marquina

En la Red Facebook

Habló la mujer atacada en un campo de golf en Pinamar

“Inexplicable momento. Los locos o enfermos se encuentran en cualquier nivel social. Espero que lo procesen y pague como corresponde. ¡Justicia!”- Marisa Arbuatti

“¡Un horror!”- Eduardo Martín Salguero

