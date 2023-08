escuchar

Diferencia

Lo increíble no es que Milei haya salido primero en las PASO, sino que el kirchnerismo con Massa como candidato a presidente, con el desastre que han producido en el país, en todo sentido, no solo económicamente, haya salido tercero por poca diferencia.

Alberto F. Díaz

Libertad

En un país libre, republicano y democrático como el nuestro sorprende el desprecio que tienen muchas personas y sobre todo algunos periodistas cuando se habla de libertad y respeto del voto popular, salvo cuando piensan como ellos.

Juan Z. Santillán

Los sub-40

Mi hija Luli, que nació y vivió casi toda su vida en los Estados Unidos, que ama a mi querida Argentina y que sigue muy de cerca todo lo relacionado con el país, me pregunta: papá, ¿por qué los diarios en la Argentina están sorprendidos de que ganó Milei, cuando yo, que vengo siguiendo los subReddits (fórums de Reddit) desde hace más de un año, de lo único que hablan es del apoyo a Milei? Pareciera que los sub-40 no leen más los diarios y JxC y UP no se dieron cuenta.

Alejandro Bonino

Moral

Una pena, la estrategia de regalar artefactos que llevaban estampado el nombre “Malena” al parecer no convenció del todo a los votantes de Tigre, que, diferenciándose de lo que se pretendía, no canjearon el “desinteresado obsequio” por el voto, condenándola a la derrota en sus aspiraciones a la intendencia. Una bocanada de aire fresco en medio de tanta mugre lo hecho por los tigrenses, que ojalá sirva de ejemplo para que en la provincia los habitantes no traicionen sus deseos de cambio y voten por los candidatos que mejor representen sus valores.

¡Viva la moral, carajo!

Ovidio Winter

Injustificable II

Sin ánimo de polemizar y con respeto al señor Juan Carlos Sorondo, me parece que la carta de lectores del 15 de agosto interpreta mal una expresión del Santo Padre acerca del asesinato del candidato presidencial del Ecuador Fernando Villavicencio. Condenar el “injustificable” crimen no significa justificar otros, como da a entender la carta mencionada. Conocemos al papa Francisco y sabemos de su palabra clara y valiente por la paz, como también su permanente condena de todo tipo de violencia y su defensa de la vida, de toda vida, siempre.

Santiago Olivera

Paro de maleteros

En cualquier país del mundo, el sindicalista Edgardo Llano, que sin previo aviso paralizó los principales aeropuertos del país el lunes 14/8 por la mañana, prolongando luego el paro durante 48 horas al desconocer sin inmutarse una orden de someterse a conciliación, ya estaría preso. Pero eso no ocurre en el país de las desmesuras. Y conociendo a mis connacionales, doy por seguro que si lo hubieran detenido de inmediato habríamos tenido manifestaciones y periodistas bregando por su liberación.

Martín Lagos

Genocidio en Artsaj

Artsaj es un territorio conformado por población autóctona, originaria y milenaria armenia y para el derecho internacional público es una provincia del Estado Armenia reconocida en 1920 por más de 30 países, con plena vigencia en la actualidad, que tiene un Estado continuador llamado República de Armenia Occidental. Ese pueblo originario armenio está siendo atacado por Azerbaiyán, que pretende aprovecharse del efecto del acontecimiento que ocurrió en 1991 tras la caída de la URSS, que fue la conformación de la actual República de Armenia como un país independiente con solo el pequeño territorio que pudo conservar en la experiencia soviética separado jurídicamente del pueblo de Artsaj, como de todo el pueblo de Armenia Occidental, que nos encontramos diseminados en los cinco continentes, resultado del genocidio turco que aún se encuentra impune para vergüenza de la humanidad. Más allá de que nuestro vasto territorio legal está usurpado por Turquía y Azerbaiyán y que deben devolvérnoslo como exige el derecho internacional, en estos momentos los 120.000 pobladores armenios de Artsaj están padeciendo las consecuencias de la planificación de un genocidio por inanición iniciado en diciembre de 2022 por las autoridades de Azerbaiyán, que impiden que lleguen víveres para la población. Insto a las autoridades argentinas, especialmente al señor Presidente y al señor canciller, como a todos los líderes del mundo, a que actúen ya para que el corredor de Lachín se libere urgentemente antes de que se produzcan las pronosticadas muertes de hombres, mujeres, ancianos y niños. Recuerdo que la Argentina reconoció el 3 de mayo de 1920 mediante el decreto 46 al Estado Armenia, que incluye a Artsaj entre sus fronteras. No actuar en favor del pueblo armenio de Artsaj significa ser cómplice del inminente genocidio.

Guillermo A. Karamanian

Cónsul general de la República de Armenia Occidental en la República Argentina

Jardín Botánico

Los abajo firmantes, vecinos del Jardín Botánico Carlos Thays, denunciamos el atropello que las propias autoridades del gobierno de la ciudad están infligiendo contra este espacio declarado monumento histórico nacional en 1996. Haciendo oídos sordos a las quejas y reclamos de ciudadanos e instituciones –como la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos–, llevan a cabo un show pago en un espacio público, con una contaminación sonora, lumínica y odorífera que ningún bien hace a ese espacio verde, tesoro de la ciudad.

Ahora, entre gallos y medianoche y sin siquiera un cartel de obra, están levantando una batería de baños sobre la calle República Árabe Siria a la altura de Beruti, habilitándonos a pensar que van a seguir con este tipo de shows tan “redituables”. Es incomprensible que quienes deberían ser custodios de este patrimonio sean quienes lo maltratan. Los vecinos continuaremos nuestra lucha para detener esta agresión.

Nicolás Helft (DNI 12.601.306), Santiago Guaycochea, Nino Ramella,

Sebastián Arauz, Silvia Iriondo, Ivon M. Pittaluga

y siguen las firmas

En la Red Facebook

La suba del dólar blue

“Qué manera de imprimir billetes, este gobierno va a hacer que llegue a mil el dólar, qué bronca”- Javier Mansilla

“Qué triste y que vergüenza, políticos inservibles”- Mabel Graef

“Gracias Massa”- Christian Klein

“¿Dónde está el gobierno de científicos?”- Francisco Villafañe

