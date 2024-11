Cartas de lectores: Dignidad, desavenencias, confusión

Dignidad

Soy jubilado. No cobro la jubilación mínima, aunque desde que me jubilé hasta la fecha mi jubilación se devaluó en más del cien por ciento. Hoy, la misma persona que estatizó las AFJP, robando unos US$30.000 millones a los ahorristas y condenándolos nuevamente a un sistema de reparto que solamente reparte hambre, reclama que se le devuelvan las prestaciones de privilegio, que le fueron revocadas al ser condenada penalmente. La Sra. Kirchner no solamente se burla de los miles de jubilados que hoy apenas pueden vivir, sino que además es responsable de haber licuado los ahorros que legítimamente nos correspondían, tirándolos al pozo negro que era el Estado que presidió durante dos períodos. No es ella sola la que se beneficia de este despropósito. Funcionarios y exfuncionarios, jueces y otros privilegiados viven de este sistema perverso y el pueblo ni siquiera lo sabe. Votamos un cambio. Que las autoridades hagan del sistema jubilatorio algo digno para todos es parte del cambio que votamos

Desavenencias

Desde 1946 hasta hoy se han producido desavenencias entre los integrantes de las fórmulas de candidatos a presidente/a y vicepresidente/a siete veces, contando la actual. Esa situación influye negativamente en el desarrollo de las acciones de conducción de las medidas oficiales. Al parecer, el ejercicio de sus tareas por parte de las fórmulas elegidas con el voto ciudadano instala en esos ciudadanos una repentina lucidez que les hace ver a los integrantes del binomio que no compartían los mismos valores. Los votantes siguen siendo, lamentablemente, convidados de piedra.

Confusión

El Presidente acusó a su vicepresidenta de estar cerca de “la casta”. Esa declaración me confundió. ¿Nombrar a Scioli no es estar cerca de “la casta”? Apreciaré que alguien pueda aclararme esta situación para poder salir de mi confusión.

Se puede

Si no se la roban, se puede. Hasta el gobierno anterior importábamos costosísimos buques de gas licuado, a precios exorbitantes y sin controles de ningún tipo. Hoy pasamos, gracias al orden puesto por este gobierno en las políticas energéticas, a estar exportando US$4500 millones de gas anuales. A buen entendedor, pocas palabras.

Consenso

Las señales ominosas que provienen de muchos gobiernos (Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Hungría, Rusia, el trumpismo y varios más) indican una reacción muy fuerte contra el sistema democrático; los sociólogos, politólogos y psiquiatras, entre otros, han explicado el fenómeno asentado básicamente en frustración, resentimiento e incapacidad de los partidos políticos tradicionales para dar respuesta a ciertas demandas que la sociedad considera esenciales.

Si unimos a ello la corrupción brutal existente en muchos regímenes y el descenso enorme en la calidad educativa brindada a las mayorías, tenemos un caldo de cultivo excepcional para que se desarrollen sentimientos negativos, incentivados por discursos de odio, insultos groseros y creación de grietas las más de las veces artificiales y para la tribuna, mientras por debajo se tejen acuerdos intolerables para el bien común.

Las pruebas de lo que sucedió con el régimen faccioso del PJK y lo que sucede con la muy similar metodología del gobierno de LLA nos llevan a insistir sobre la necesidad de crear un consenso democrático y social que obstaculice o, mejor, que impida que ambos populismos lleguen a acuerdos que se lleven por delante la democracia y establezcan la impunidad de los corruptos, respecto de quienes no debe importar qué pertenencia tengan o de dónde provengan. La ley debe ser, por imperio constitucional, la misma para todos los “iguales” (doctrina de la CSJN).

Se ofrece electoralmente un triángulo, en dos de cuyos vértices se encuentran ambos populismos, convenientemente disfrazados de antagonistas, quedando un tercero que los demócratas debemos ocupar sin dilaciones ni dudas. Espero que esto se entienda y se obre en consecuencia; caso contrario, el futuro nos retrotraerá a los muy malos momentos del pasado. Sin democracia basada en consensos –que se entienda–, no habrá progreso sostenido posible.

Productos argentinos

La calificación expresada por el lector Horacio Mieres, en cuanto a que los productos argentinos durante más de 50 años “siempre han tenido precios altos y son de calidad mala, por cierto”, generaliza injustamente. Existen productos de la industria nacional que compiten claramente en calidad y prestaciones con muchos productos homólogos importados, producidos en el extranjero. Pero la competitividad argentina está fuertemente impactada por la carga impositiva local. Muchos de los más de 150 impuestos nacionales, provinciales y municipales impactan sobre el costo final del producto argentino y es esto exactamente a lo que hace referencia la UIA. También cabe destacar que hay otros costos típicamente locales, como los vinculados a múltiples servicios o intermediaciones, que no compiten con el mercado internacional, pero que impactan en el costo final de la industria argentina.

Milei y la Torá

Le digo al presidente Javier Milei que la arrogancia y la soberbia (las dos hermanas menores del sentido de superioridad) son malas consejeras, y que un poco de moderación y bastante más de humildad no le vendrían nada mal. En este sentido, y ya que él lee y cita con frecuencia pasajes de la Torá, me permito recomendarle la lectura de Proverbios 29: “... ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El hombre iracundo provoca contiendas, y el furioso abunda en transgresiones. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu recibirá honores...”.

