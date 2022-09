Cartas de Lectores: Doble vara, el estupor y el peligro, adolescentes

Doble vara

Cada vez que el sindicalismo le hace un paro a la oposición, el peronismo defiende y justifica la medida gremial argumentando que la huelga es un derecho constitucional ante un reclamo genuino. Sin embargo, cuando el paro se lo hacen a un gobierno peronista, la misma medida de fuerza es severamente criticada por extorsiva. Una vez más queda demostrada la doble vara con que el peronismo juzga la realidad.

César Monicat

cesarmonicat@hotmail.com

El estupor y el peligro

Con estupor veo en LN+ la toma de los colegios: la misma edad de estos chicos tenían los montoneros y erpianos que hacían secuestros extorsivos, ponían bombas y mataban niños en los años 70. El peligro es que entre estos hechos y la aplicación de la psicopolítica, ciencia y arte del lavado de cerebro (Kenneth Goff), en la juventud hay una línea muy finita. Recordemos el pasado y miremos el futuro con preocupación y responsabilidad.

Ana D. Magi

DNI 6.075.085

Adolescentes

Vi exponer altivamente a una adolescente en forma prepotente los motivos de la toma ilegal de un colegio secundario donde le daban una vianda insuficiente durante las 4 horas de clase. Quisiera hacerle algunas observaciones: en pocos lugares del mundo la enseñanza es libre y gratuita. En realidad no es gratuita, la pagamos los vecinos, cuya mayoría no tiene niños en el colegio, ergo, deberías comenzar diciendo: gracias vecinos por pagar mi educación. Los estudiantes pueden desayunar y almorzar en casa, pero tenemos la gentileza de darles una pequeña vianda. Pueden dar opiniones sobre los planes de estudio, pero deben tener en cuenta su carencia de conocimiento y experiencia. Muchos no quieren tener contactos laborales de enseñanza. Craso error, nada es más útil que ellos. Es loable que tengan ideas políticas y la suficiente humildad para reconocer la precariedad de sus conocimientos. La escuela tiene el deber de enseñar y completar su formación democrática. Por ultimo, recuerden que deben cumplir las leyes y reglas para una convivencia respetuosa. La neurociencia establece que el cerebro completa su formación a los 30 años, antes es respetable pero inmaduro. Esto ténganlo en cuenta.

No quiero dejar de recordar por qué ustedes son llamados adolescentes, obviamente, porque carecen de conocimientos y tienen una conexión interneuronal incompleta que impide pensamientos muy complejos basados en el conocimiento aún no adquirido. Tuve adolescentes en casa y los ayudé a desarrollar mentes brillantes y ser bondadosos, honrados y ayudar al prójimo.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Ganancias

Cristina Kirchner le exige ahora al ministro Sergio Massa que intervenga sobre las empresas alimentarias, porque han tenido ganancias extraordinarias. Con el mismo criterio, me pregunto si el ministro puede intervenir sobre la jubilación y pensión de la vicepresidenta, de más de cuatro millones de pesos, que es extraordinaria, abusiva y ofensiva para la mayoría de los jubilados que cobran en muchos casos solo el 1% de ese monto.

Dice el dicho que ley pareja no es rigurosa.

Roberto J. Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Comando en el sur

Frente al desborde de la situación de quema y toma de propiedades en Villa Mascardi, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha decidido crear y enviar un “comando de fuerzas federales” a la zona en cuestión. Si bien es muy positivo que finalmente el Estado nacional tome cartas en el asunto, de nada sirve este nuevo comando si no tiene muy en claro los objetivos y alcances de su poder de fuego. Si la consigna es de solo “presencia”, como fue la de los gendarmes enviados hasta estos días y cuya casilla fue también incendiada y baleada, que corrieron para cuidar sus propias vidas, olvidando que el poder de la fuerza lo tenían ellos, pueden entonces enviar diez, cien o mil efectivos que, ante el primer disparo, correrán más veloces que las mismas balas. El objetivo es cuidar la vida de las personas, sus bienes y su derecho a transitar libremente. Los medios, a la tercera consigna de ¡alto!, disparar a los agresores invasores, comunicando previamente a pobladores e invasores esas consignas, para que todos conozcan sus derechos y obligaciones.

José Mariano Astigueta

jmastigueta@gmail.com

Economías vecinas

Vistos los resultados de las últimas elecciones en Perú, Colombia, Chile y quizá próximamente Brasil, veo con mucha preocupación que esos países, que gracias a gobiernos de otro signo lograron estabilizar su economía, si bien no son estados de bienestar, por lo menos no tienen 50% de pobreza, 100% de inflación y todos los males que padecemos en nuestro país después de muchos años de gobiernos ladripopulistas. Quizá los uruguayos, que nos tienen tan cerca, vieron la realidad y zafaron a tiempo, pero los demás en poco tiempo más van a comenzar a padecer los males del falso progresismo.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Ruta 2

Hace dos años que viajo a Mar del Plata al menos dos veces al mes, por tal razón quiero denunciar el estado deplorable en que se encuentra la ruta 2, que nos lleva al balneario más importante del país. Desde CABA se pagan cuatro peajes y no solo no la reparan, sino que a medida que pasa el tiempo se llena más de pozos, grietas, parches, montículos, etc., responsables de accidentes. Es otra muestra de la decadencia en que han sumido al país.

Patricia Gancedo

pgancedo49@hotmail.com

En la Red Facebook

Conflictos gremiales: para el Gobierno, “hay una excesiva rentabilidad empresaria y tiene que corregirse”

“¿Qué pasa con los sueldos y privilegios de ustedes?”- Gonzalo Méndez

“Lo excesivo son los impuestos sobre las industrias, campo, trabajadores, etc.”- Luis A. Cardozo

“Qué esperan para dedicarse a solucionar todos los problemas que hay en el país”-Betty Guerrini

“¿Y ustedes cuándo entran dentro de lo que debería corregirse?”- Romina Cartellone