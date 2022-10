Cartas de lectores: Dólar y dolor; Ministerio de las Mujeres; ¿Y los padres?

Dólar y dolor

En otra clara demostración de desatino gubernamental, llegan el dólar Coldplay y el dólar Qatar, cuyos nombres resultan casi una burla para una inmensa mayoría de los argentinos. Como ciudadana, vaya mi modesta sugerencia a los integrantes de todos los sectores políticos: intenten respetar a la gente, no nos tomen por idiotas, no nos ofendan y recuerden que el “dólar” –sea cual fuere la denominación que tenga– nos duele a todos.

El “dólar que duele” es, desgraciadamente, el único que nos define y nos rige.

Ministerio de las Mujeres

No se entiende el sentido de la creación y permanencia del Ministerio de las Mujeres. La ley de ministerios establece que los ministros cumplen la función de asesorar al Presidente en las materias de su incumbencia. Me pregunto cuál es el objeto del asesoramiento de este ministerio. Con un presupuesto importante, ¿alguien mide los resultados de la gestión de este ministerio? ¿Nadie se planteó la posibilidad de suprimirlo para ahorrar de las arcas del Estado un dinero que no redunda en beneficio del bien común? ¿Vale la pena mantenerlo solo porque hoy resulta políticamente correcta su existencia?

¿Y los padres?

Los padres que apoyan a los alumnos que tomaron recientemente ciertos colegios en CABA me hacen pensar que para ellos el Muro de Berlín no cayó, la URSS no se desintegró cuando la gente dijo basta a la opresión y luchó por su libertad, que los regímenes de Cuba y Corea del Norte son un éxito total y sus poblaciones se encuentran en el paraíso. Son los típicos “progres 2.0″ que viven en una realidad virtual. Los que me preocupan seriamente son los otros padres, los del 90% del alumnado que debe someterse a las decisiones de un grupo de adolescentes que se asumen la vanguardia de menores de edad y sin que ningún mayor los haya autorizado a que sus hijos, la mayoría menores de 14 años e incluso de la escuela primaria, pierdan días de clases fundamentales.

¿Dónde están esos padres? ¿Cómo permiten que menores de edad violen su autoridad paterna sin decir nada? Si esos hijos de padres “progres 2.0″ desean protestar por alguna reivindicación, que no permitan dar clases en sus aulas, pero que el resto del colegio funcione normalmente. No tienen ningún tipo de autoridad para frenar la enseñanza de otros alumnos, especialmente de chicos entre 5 y 14 años. Son los padres, maestros y profesores los que pueden y deben decidir sobre la enseñanza de los menores.

Terrorismo en los 70

El lector Jorge Augusto Cardoso señala, en una respuesta a mi carta del 6 del corriente, que a partir de la disolución de la polémica Cámara Federal en lo Penal en 1973 ya no se contó con “instrumentos legales” para poder combatir al terrorismo. Pareciera entonces que no quedaba otra opción que, tres años más tarde, optar por el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato de miles de personas sin haber sido nunca formalmente acusadas y menos condenadas. La realidad es que entre 1973 y 1976 –contrariamente a lo expresado por el lector– el país contaba con una Corte Suprema formada por juristas de la talla de Héctor Masnatta o Ricardo Levene, y un Poder Judicial que pudo hacerse cargo de los procesos relacionados con actos de terrorismo. Todo ello sin necesidad de crear nuevamente un fuero especial contrario a la Constitución que no permitiera instancias de apelación. A partir de marzo de 1976 el gobierno de facto pudo incluso acudir a la Justicia Militar bajo su control. Pero las sucesivas Juntas no quisieron asumir la responsabilidad de juzgar y condenar abiertamente a los acusados, y optaron por el secretismo, la violación de los derechos humanos y la posterior negación de todos los hechos, finalizando con una fallida autoamnistía.

Carpinchos

A raíz de la nota sobre población de carpinchos, publicada anteayer, la solución planteada por los vecinos lamentablemente no va a poner fin al problema ni logrará disminuirla. Los carpinchos son roedores que se diferencian de otros familiares de su especie y habitan en lugares con agua (humedales, lagunas y espejos de agua) que preferentemente no tengan corrientes náuticas. En particular Nordelta como muchos otros barrios de zona norte nacieron de humedades, zonas inundables, etcétera, que por aplicación de una ley de catastro, al excavar las lagunas el refilado de las mismas sirvió para rellenar el terreno. Pero se olvidaron de la fauna del lugar, técnicamente esta solucionado, pero naturalmente, no. Al principio la fauna desaparece porque se asusta del movimiento de máquinas, pero al llegar la tranquilidad al barrio aparecen.

Solución, convivir con la especie, primer principio de Darwin.

Boxeo en el Luna

Soy muy aficionado al boxeo. Incluso lo he practicado en pequeña medida. Fui asiduo al ringside del Luna Park y he visto combatir a grandes campeones. Lo que no me explico es que, actualmente, no transmitan por TV peleas como Dios manda, sino unos combates disparatados, del llamado kickboxing, por ejemplo, donde los contendientes van descalzos, con unos guantes de lo más extraños y unas reglas tan extrañas como los guantes. Estas líneas tienen como objetivo intentar, al menos, que se vuelvan a organizar peleas al modo tradicional.

