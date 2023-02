Cartas de lectores: Dolo eventual; metaverso; Roca, el constructor

escuchar

Dolo eventual

Pasado el furor mediático del crimen de Fernando Báez Sosa y restablecida alguna serenidad, razonablemente surge que existe desproporción en las condenas fijadas a los culpables. De ninguna manera es posible concluir que existió un plan para asesinar a la víctima, en público, con cámaras filmando y en presencia de muchos testigos. No pueden caber dudas de que se trató de un homicidio con dolo eventual, pero aun en la duda los jueces han fallado contra el principio in dubio pro reo. Por más indignante que nos resulte el accionar de los atacantes, resulta evidente que su intención era la de golpear, pero no está probado de ninguna manera que haya existido “un plan para causar la muerte”. En un país donde feroces delincuentes profesionales reciben penas menores, salen en libertad provisoria, o hasta son liberados por causa de alguna pandemia, da la impresión de que este fallo se usó de chivo expiatorio absoluto, único y mediático a los causantes de este crimen y así la sociedad se aligera y autoexculpa de la impunidad general en que vivimos.

Es de esperar que a su tiempo la Cámara de Casación falle conforme a estricto derecho.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Metaverso

Hace poco tiempo que me he enterado de lo que significa la palabra “metaverso”, que significa una realidad virtual, dicho en apretada síntesis. Al escuchar de boca de nuestro presidente decir que la Argentina es la segunda economía en crecimiento después de China, pienso que ha entrado de lleno en el metaverso, y de yapa en el meta-verso, al cual nos tiene habituados.

Miguel Ángel Padilla

DNI 4.318.274

Julio A. Roca

Muy bueno el artículo de Miguel Ángel de Marco del 9 del actual sobre Roca. Juan Bautista Alberdi pensó la Argentina institucional, con Constitución y marco legal; Domingo F. Sarmiento pensó el país cultural, con una población alfabetizada y cultura europea, y Julio Argentino Roca fue el gran constructor de una Argentina moderna. En la década de 1880, con Roca de presidente hasta 1886 y su cuñado Miguel Juárez Celman luego, se estima que el producto bruto interno se triplicó, lo que atrajo a muchos inmigrantes, quienes a su vez contribuyeron al crecimiento económico. Hubo varios años en que se colocaron mil kilómetros de vías de ferrocarril, lo cual para un país de menos de dos millones de habitantes es una enormidad. El ferrocarril permitió llevar la producción agropecuaria a los puertos y centros de consumo, y de ese modo la hizo crecer exponencialmente. Es lógico que un crecimiento tan acentuado genere problemas, que estallaron en la crisis financiera de 1890, que llevó al vicepresidente Carlos Pellegrini a la presidencia, quien la resolvió en dos años, de modo que en l892 hubo elecciones, y Luis Sáenz Peña (padre de Roque) tomó el mando hasta 1898, cuando Roca volvió a la presidencia.

Sería bueno que nuestros actuales políticos se informen a fondo sobre Roca y su época. Les ayudaría a pensar de otra manera la situación presente.

Juan Alemann

DNI 4.041.307

Pasaporte argentino

Cuando vi en la tapa la foto de un conjunto de familias rusas reclamando por las mujeres retenidas en Ezeiza, inmediatamente me pregunté si a estas personas les dieron pasaporte argentino. Ahora les digo por qué. Soy italiana, hace 70 años que vivo en el país, casada con un argentino, cumplo con todas las obligaciones y leyes, voto excepto para presidente y cuando fui a renovar mi pasaporte argentino me fue denegado, aduciendo que yo era extranjera y ahora solo se lo dan a los refugiados. Pregunto, ¿es justo? Primero me embargó una gran tristeza, me sentí expulsada, y luego una gran indignación. Este es el país del revés.

Laura Mameli

DNI 93.394.021

Aceras y calzadas

Muy oportuna la nota del Dr. Juan Carlos de Pablo sobre la ocupación de aceras y calzadas por bares y restaurantes en Buenos Aires y otras ciudades, justificada durante las emergencias del Covid-19. El Dr. De Pablo aspira a que las autoridades emplacen a esos ocupantes para que esos espacios públicos sean devueltos a su situación anterior a la pandemia en un plazo razonable. Debo decir que no conservo ninguna esperanza de que esos espacios sean restituidos, por la sencilla razón de que esos comercios han podido ampliar su superficie útil en magnitudes que en algunos casos han llegado hasta más del 50 por ciento. Imaginemos el costo que les hubiera significado hacer esa ampliación en la forma normal, y por lo tanto, ante el menor atisbo de que las autoridades planean exigirles la restitución de lo ocupado, se generará un lobby de tal magnitud que será capaz de impedir cualquier retroceso.

Enrique Rodríguez

DNI 4.136.163

Constante reparación

Circular por las veredas de la CABA sin sufrir algún tipo de accidente es prácticamente imposible; desde el baño que uno recibe, por la descarga de los aires acondicionados, resbalones y tropiezos con baldosas flojas o rotas. Sumemos los frentes que quedan hechos un verdadero “revuelto Gramajo”, mezcla de baldosas de distintos colores y tamaños”, después de cada “trabajo finalizado”, por las empresas de servicios (energía, agua, gas, etcétera). El frentista tiene que hacerse cargo de la reparación de su vereda, salvo que la rotura se deba al arreglo de una obra pública. No existen los controles de uso sobre motos y otros vehículos que por su peso las rompen permanentemente, como tampoco lo relacionado a las descargas de los aires acondicionados. Cualquier reclamo, originado por alguno de estos motivos, no es considerado responsabilidad del gobierno, como sí lo es el cobro del ABL. Dado que vivimos en una ciudad en constante estado de reparación, ¿por qué no se reemplazan los frentes de baldosas por un alisado de cemento rápido y rugoso, tal como existe en muchas ciudades del mundo?

Guillermo Carbi Haubold

DNI 10.736.155

