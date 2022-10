Cartas de lectores: Dolor y tristeza; Martín Fierro; La educación, esencial

Dolor y tristeza

En un país invivible se vivió un momento de profunda tristeza en el Bosque de La Plata, antes de que se realizara el partido de fútbol entre Gimnasia y Esgrima y Boca. Fue una muestra más de la involución que vivimos los argentinos de bien, ante una minoría de inadaptados cuya conducta derivó en la suspensión del encuentro. Sin dudas este retroceso que vivimos no es culpa total de esta parte del público que fue a disfrutar de un partido con la intención de pasar un grato momento, sino de ser parte de un país sin leyes, sin educación, sin seguridad, sin seriedad, y de la inmensa irresponsabilidad de una clase política lamentable, agravada en los últimos años. Causa pena cuando recordamos la recuperación de la democracia, lograda por todos los argentinos con trabajo, sacrificio y dignidad, los mismos que ahora nos sentimos defraudados por nuestros gobernantes, sin distinción de colores políticos.

Humberto Charo Amerise

Martín Fierro

En su Martín Fierro, José Hernández inmortalizó la frase “los hermanos sean unidos, esa es la ley primera”, y agregaba: “Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”.

Observando con pesadumbre el muy triste espectáculo que nos están brindando hoy los políticos de turno, tanto del oficialismo como de la oposición, el eximio escritor seguramente modificaría el final de su texto por “se devoran entre ellos”.

Como arquitecto pienso que no es más tiempo de demolición, sino de construcción con ideas nuevas.

Fernando Aftalión

La educación, esencial

Fui al Colegio Nacional de San Isidro, donde recibí una educación pública de excelencia. Nunca tuvimos una huelga docente ni nunca pasó por nuestras cabezas tomar por asalto el colegio. No recibimos viandas ni lo pretendíamos, ya era más que suficiente podernos formar con la contribución de los impuestos públicos.

¿Éramos mejores? ¡No, para nada! Éramos inquietos, rebeldes y revoltosos como los adolescentes de ahora y de siempre. La gran diferencia eran los adultos que nos rodeaban: padres, docentes y directivos. Ellos nos ponían los límites y las sanciones que nos situaban en un sendero virtuoso para convertirnos en personas responsables.

Hoy cuando veo a mis compañeros de colegio, luego de una larga vida transitada, se puede ver el resultado de ese tipo de educación: buenas personas, excelentes profesionales y la construcción de sólidas familias.

Si queremos que la Argentina haga un giro de calidad para el futuro de las próximas generaciones, debemos declarar a la educación un servicio público esencial, como lo han hecho varios países. Ello implica que los reclamos docentes y del alumnado no se podrían efectuar en horarios de clases.

Llevando esta premisa como política de Estado, se puede garantizar el derecho que tiene todo individuo a una educación integral, permanente y de calidad.

Gabriela Milia

El peor ejemplo

La alcaldesa madrileña Díaz Ayuso previno a la sociedad española sobre el destino pretendido de un impuesto a la riqueza que quiere instaurar el fracasado partido gobernante. Dijo que España no puede arruinarse con una medida que es muy común en el peronismo, que primero crea la pobreza para después generar dependencia a través de la dádiva con la plata de los aportantes. Tan simple como eso.

Somos el peor ejemplo, estamos hartos de inútiles que asumieron para llegar al 100% de inflación y 50% de pobres. El año que viene votemos para botarlos.

Hernán Martínez

Alquileres

La mejor ley de alquileres es la que no existe. Es una utopía pensar que se puede legislar equitativamente entre inquilino y propietario en la infinita cantidad de situaciones que se dan entre la cantidad de viviendas en alquiler, de acuerdo con su zonificación, cantidad de ambientes, calidad de la construcción, etcétera, etcétera, y las distintas posibilidades de inquilinos, capacidad de pago, tipo de familias, proximidad laboral, medios de transporte disponibles, etcétera, etcétera. Para tener cabal idea de este argumento, piensen en el juego de ajedrez, la cantidad de partidas jugadas a lo largo del tiempo y las que se jugarán sin repetirse y solo se juega sobre un tablero de 64 casillas y 32 piezas. El propietario quiere y va a alquilar si tiene la certeza de que puede despedir al inquilino si este no cumple lo pactado y el inquilino quiere y va alquilar si lo pactado está dentro de sus necesidades y posibilidades. Para el propietario no es negocio tener la vivienda desocupada y para el inquilino es una necesidad de primer orden. Por estos motivos es que siempre existirá una combinación aceptable para ambos entre las infinitas posibilidades existentes, como lo fue cuando no hubo ley de alquileres.

Ernesto Hammar

Ley de humedales

Antes de su sentida muerte, el tan querido y respetado César Mascetti plantó durazneros en San Pedro, sabiendo que él no vería sus frutos pero sí las futuras generaciones. Curiosamente ambas coaliciones mayoritarias que no acordaron ni sobre el procurador general titular, ni sobre el defensor del pueblo, como tampoco sobre la vacante de la Corte, sí acordaron rápidamente, como denunció la diputada Graciela Caamaño, no tratar en el recinto la ley de humedales, que ya había pasado por las comisiones correspondientes. O sea que trabajaron al unísono, luego de los tremendos incendios, no para nuestros reservorios de agua, que son el futuro de nuestra patria, sino para perpetuar un cambio climático que puede concluir fabricando un desierto inhumano.

Fernando Miranda

En la Red Facebook

Renunció la ministra Gómez Alcorta por sus desacuerdos con el desalojo de mapuches

“Cada uno tiene su opinión y es respetable. Pero proteger a personas que usurpan, queman, agreden y violan leyes y los derechos de los demás no me parece acertado”- Rodolfo Palanica

“Si una mujer es detenida por un delito, ¿es violación de derechos humanos?”-Andrés Miranda

“¡Al fin! Desde que asumiste hubo más femicidios que nunca”- Marta Alvear

