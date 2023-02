Cartas de lectores: Dos Argentinas; presente, para algunos; un original placer

escuchar

Carta de la semana

Dos Argentinas

El Presidente y dirigentes interesados del oficialismo continuaron su show con una mesa nacional para elegir candidatos electorales y, con la hipocresía de siempre, convertir la condena judicial de Cristina Kirchner en una proscripción política. Asistieron ministros, jefes sindicales millonarios que representan a millones de empleados pobres, y poderosos gobernadores e intendentes de provincias y municipios carenciados que viven del poder central. Todos subvirtiendo a la república con su ataque a la Corte Suprema. A la par de esta conjura autóctona, hay una realidad que no pueden tapar: una inflación que destruye la economía de los que menos tienen, 348% en 38 meses de gobierno; castigo fiscal para pagar la fiesta populista a los que producen e invierten; una educación que ha perdido su excelencia y que a principios del siglo pasado era política de Estado; los narcos paseando por las calles de Rosario y tantos lugares más del país; dos de cada tres chicos pobres y carentes de los derechos básicos, tal como nos revela un informe reciente de Unicef.

Dos Argentinas, la de los adictos al poder y la que todos sufrimos desde hace décadas. La pregunta esencial es si quedan las suficientes reservas de decencia y dignidad en nuestra sociedad para cambiar este ominoso presente.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi3014@gmail.com

Presente... para algunos

Para los ciudadanos argentinos conscientes de lo que significa el gobierno de una nación es muy difícil aceptar esta anomalía en la que vivimos en nuestro país. ¿Cómo considerar a un presidente que día a día se supera en las barbaridades que sostiene? ¿Se puede naturalizar que una persona que ocupa un importante cargo público y ha sido condenada por la Justicia permanezca en sus funciones? ¿Es aceptable que un grupo de individuos (me reservo la adjetivación) se haya apoderado del Estado nacional y disponga de él para repartirse beneficios? En cualquier empresa privada, o en un país normal, quien no cumple correctamente con su tarea es despedido para siempre. Ejemplo de lo contrario es la Argentina: la señora Donda fue apartada de su función en el Estado por razones conocidas. En compensación, acaba de ser resarcida por “tal terrible injusticia” con un puesto muy bien remunerado en la provincia de Buenos Aires. Es solo un ejemplo. Como se ve, no importan la idoneidad ni la capacidad para determinada tarea. Allí el Estado está presente. Pero el Estado nacional no está presente en casos como el asesinato de Maribel Zalazar, agente de policía en funciones. Ni una palabra de condolencia ni de empatía con la familia de parte de funcionarios del Estado nacional. Ni un mínimo honor oficial nacional como reconocimiento y valoración del sacrificio de esta joven mujer. Nada. El Estado no presente. El Estado sí estuvo presente para liberar a miles de presos por la pandemia. No debemos acostumbrarnos y aceptar estos atropellos desde las más altas esferas estatales.

Walter Junco

walterjrjunco@gemail.com

Un original placer

Si uno toma una foto de la avenida 9 de Julio usurpada en parte por un piquete masivo y se le quitan los carteles de los partidos y las agrupaciones convocantes, muestra un conjunto de mujeres, niños y hombres relativamente bien vestidos, todos bien alimentados, con su reloj pulsera y el imprescindible celular, incluso en los niños, quienes juegan al fútbol mientras sus padres disfrutan de la tarde sentados en el suelo o en sillas playeras. Algunos más sofisticados instalan carpas, en varios lugares humean las parrillas con los clásicos choripanes y una buena oferta de bebidas. En fin, todo muy parecido a un hermoso fin de semana familiar y burgués.

¿Qué extraño conjuro lleva a esta multitud a un descanso tan original? Curiosamente no es ningún conjuro, es un matón de carne y hueso, un jefe de grupo, sujeto que nunca se hubiera imaginado tener tanto poder sobre mujeres solas, jóvenes y familias, poder que consiste en eliminarte de la lista de cobro de algún plan social si no subís al colectivo que te transporta a tan original placer.

No quiero ser mal pensado, pero algo huele mal, no precisamente en Dinamarca, para que la oposición “ignore” tan simple, efectiva y deleznable práctica.

Carlos Lázaro Ballero

carlazbal@hotmail.com

Apuro

Asuntos que logran unir pronta y eficazmente en una mesa de consenso al gobernante Frente de Todos: cargos, poder y dinero.

Asuntos que impiden unir en una mesa de consenso al gobernante Frente de Todos: inflación desbocada, inseguridad alarmante, pobreza en aumento, falta de trabajo, déficit alarmante, etcétera.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Obras sociales

Los principales hospitales del país fueron fundados por las colectividades de inmigrantes ingleses, italianos y alemanes con fines filantrópicos, sin fines de lucro, para que puedan brindarse servicios también a ciudadanos de bajos recursos económicos. Hoy las obras sociales privadas están en crisis, lo que genera, entre otras consecuencias, que en los últimos años sus afiliados deban esperar turnos y tratamientos en algunos casos durante varios meses. El principal motivo es que las obras sociales privadas subcontratan excesivamente sus servicios a las obras sociales sindicales, que son atendidas prácticamente con la misma población de médicos, enfermeras, equipos y mantenimiento general. Son tantas las obras sociales sindicales con millones de trabajadores que aportan sumas importantes que si hubiera una honesta política de Estado en la salud pública, con esos dineros dispersos (que hoy son “la caja” para algunos) tendríamos servicios de salud de calidad y bajo costo para millones de ciudadanos, desde el más rico hasta el más pobre, como ocurre en Suecia y en otros países.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Llora Argentina

Asesinatos, femicidios, policías muertos defendiendo al prójimo, cada vez más gente durmiendo en la calle, drogada y alcoholizada. Robos violentos, muchas veces seguidos de muerte. Abuelos asaltados en sus casas, golpeados y asesinados. ¿Qué le está pasando a nuestro país? Necesitamos urgentemente políticas públicas para parar este desastre de decadencia humana en el que los valores no existen más. Nos estamos convirtiendo en un país donde la vida nada importa. La droga hace estragos y está matando. El hambre hace estragos y también está matando. Las malas políticas están matando y nadie se hace cargo.

Estamos a tiempo. Llora Argentina...

Guadalupe Neme

guadaneme@gmail.com

Uso del espacio público

He seguido el intercambio de opiniones surgido hace unos días en esta sección como consecuencia de las consideraciones del Dr. De Pablo sobre el uso del espacio público. Las opiniones son diversas, y es lógico que así sea. No a todas las personas nos complacen las mismas cosas. Como todo en la vida, se trata de una cuestión de equilibrio. No se pueden invadir todas las veredas o parte de la cinta asfáltica con mesas. No son para cualquier lugar de la ciudad, pero sí para muchos otros donde son un atractivo más. Pero sí es posible, y sumamente agradable, que existan en determinados espacios, para permitir al transeúnte un momento de descanso, con la posibilidad de comer o beber en un entorno que invite a hacerlo. Todo aquel que haya tenido la posibilidad de viajar no dejará de reconocer lo atractivos que resultan esos lugares en París, Madrid, Ginebra y otras ciudades europeas. Y algo que también debería llamarnos a la reflexión es que no debemos enojarnos con aquellos que opinan en forma diferente a la nuestra, sobre cosas que, comparadas con otras de la vida, pueden considerarse triviales.

Carlos M. Herrero

DNI 4.530.221

Viaje en el tiempo

“Una imagen vale más que mil palabras”. La fotografía en la nacion de ayer que muestra a los popes sindicales bajo la batuta de Luis Barrionuevo en Mar del Plata bien podría llamarse “Volver al futuro”, y no es ciencia ficción precisamente, es la cruda realidad que nos depara el destino de una película repetida y conocida por todos nosotros: sindicalismo/ peronismo, con los mismos protagonistas que nos llevaron como país a una decadencia secular.

Que el buen Dios nos proteja y nos dé un futuro distinto.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Autos abandonados

En la puerta de mi casa hay dos autos abandonados. Uno, hace 3 años y medio, y el otro, hace cerca de 4 meses, sobre la calle Manuel Ugarte al 3500, CABA. Según se indica en el 147, al que llamé en varias oportunidades, tengo que mandar foto al gobierno de la ciudad. También lo hice, pero nunca me llamaron ni los retiraron. También llamé a la policía, que sí concurrió, pero ellos no pueden hacer nada. Sobre uno de los autos está creciendo una planta. Además de lo estético, se junta la basura y es un gran peligro a la hora de llegar a la casa, ya que podrían ocultarse allí delincuentes. Mientras tanto sigo esperando las luminarias led de la calle, que fueron retiradas. Me dijeron que serían reemplazadas. Hace más de tres años que las espero.

Nora Petralli

DNI 10.439.003

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION