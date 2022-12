Cartas de lectores: Dos ejemplos, gobernar sin valores, vergonzoso

escuchar

Dos ejemplos

El fallo del TOF 2, emitido sobre la base de las elocuentes y valientes acusaciones de los fiscales Luciani y Mola, es mucho más que una brisa de aire fresco: permite iniciar un camino reivindicatorio del rol judicial en el esquema de nuestra Constitución. Al mismo tiempo, rinde homenaje a señeros magistrados que fueron ejemplares y marcaron el camino. Hay otros, pero elijo a dos: Alfredo Orgaz (integrante de “los Orgaces”, destacadas figuras públicas cordobesas), quien renunciara “por cansancio moral”, y Carlos S. Fayt, autor de la significativa frase “las opiniones son libres; los hechos, sagrados” y estoico resistente a presiones injuriosas de la condenada.

Alfredo L. Durante

Gobernar sin valores

Nunca le importaron los medios para alcanzar sus deseos. Manipula las conciencias y voluntades. Lo sabe hacer muy bien. Sospecha, discrimina y amenaza a quienes no aceptan sus ideas. Odia escuchar a los otros, pero disfruta la adulación, aun de los mediocres. Solo confía en ella y siempre se sintió por encima de los demás. Es gobernar sin valores. Quince años perdidos y una herida grande para el país.

Matías Aníbal Rossi

Vergonzoso

La señora vicepresidenta, en lugar de hacer un disparatado renunciamiento de cargos futuros que, en un país lógico y con una Justicia más rápida, no podría ejercer después de la condena recibida, debería renunciar a su cargo presente.

Es una vergüenza para nuestro país tener como vicepresidenta y presidenta del Senado a una persona condenada por la Justicia y por la historia. Debería renunciar y dejar de hacerle más daño a la Nación.

Jesús María Silveyra

Gracias a ellas

Quiero hacer un público reconocimiento a Elisa Carrió y Paula Oliveto por ser las primeras que denunciaron la causa Vialidad hace 14 años. Y hay que agregar también a Mariana Zuvic. Con absoluta convicción, honestidad y valentía se hicieron cargo de esta causa en medio del gobierno kirchnerista, sobre el que pesaban acusaciones de corrupción y otros hechos delictivos y penales. Mi más profundo agradecimiento a las tres y a todos los que denuncian a los que cometen irregularidades.

Alejandra Gorostiza

Interferencia

Me pregunto si quien ejerce actualmente el cargo de presidente de la Nación, que además se vanagloria de ser docente de la Facultad de Derecho de la UBA, alguna vez leyó el artículo 109 de la Constitución nacional, que le prohíbe interferir en cuestiones judiciales. Creo que le cabría ser sometido a un juicio político, dada su permanente interferencia.

Gustavo Pittaluga

Fusilamientos

La señora Cristina Fernández de Kirchner habló de pelotón de fusilamiento. Tiene razón… Pelotón de fusilamiento a la educación, a la cultura, al progreso, al trabajo, etcétera. En los 15 años de kirchnerismo ha crecido exponencialmente la pobreza, la vulnerabilidad, la falta de cultura de trabajo, las villas y una larga lista… Nuestros abuelos soñaron una Argentina pujante y no una Argentina “mendigante” y a merced de unos pocos. Si, señora, algunos tenemos memoria. La historia ya la ha juzgado… Los desmemoriados seguirán en sus huestes. Como siempre. Le recuerdo que usted y “sus laderos” deberían leer la historia de todos nuestros próceres, que terminaron sus últimos días pobres, proscriptos a veces, incomprendidos y sin lawfare, grupos hegemónicos y tantas otras excusas…

No se engañe, ni engañe más al pueblo.

Patricia Peyregne

El ejemplo de Leloir

Leí, con emoción, la nota de mi amigo el doctor César Chelala sobre aspectos no conocidos del doctor Leloir y quisiera agregar mi granito de arena. Tuve la suerte de trabajar en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que dirigía el doctor Bernardo Houssay, entre 1958 y 1984. Durante esos años ambos institutos compartían edificio, primero en Costa Rica y Julián Álvarez y luego en Obligado 2490. Como vivíamos relativamente cerca, en muchas ocasiones me “colaba” en el Fiat 600 del “dire” para volver a mi casa, lo que me trae algunos recuerdos, como cuando le tocaba hacer el “pool” llevando a su nieta, a mi hija Catalina y otros chicos al colegio. Más allá de su bajo perfil, Leloir tenía un gran sentido del humor. Como ejemplo, recuerdo un cartelito pegado al respaldo de su silla de mimbre, que decía: “Quien se sienta sobre sus laureles es porque los lleva donde no debe”.

Me sumo al homenaje a este gran hombre.

Jorge Blaquier

Poroto

Un chico de solo 17 años no solo es campeón argentino de polo, sino que a su corta edad ha accedido a ser nada menos que 10 de handicap, todo un logro. ¡Felicitaciones Poroto! Sos un ejemplo de que no solo contás con la ayuda de tu padre, sino de que vos sos el mejor por vos mismo.

María Lía Campos

Tarifa del agua

Comparto el sentimiento del lector González Eiras. Mi caso es aún peor: pagaba 1726 hasta julio de este año, en agosto subió a 4663 (por adecuación de “coeficientes zonales” [sic] y la factura de diciembre llegó por 11.643, por “quita de subsidios” (según me informaron telefónicamente). En total, sufrí un incremento de 570% en menos de 5 meses. Aclaro que estoy muy a favor de la quita de subsidios, pero me parece que AySA ha ido demasiado lejos. Pago más por agua (no medida, por cierto) que por luz, gas y teléfono fijo sumados.

Juan B. Sabogal

En la Red Facebook

La muerte de Pinky

“Inolvidable”- Yoli Salimeni

“Reina de la TV”- Sulma Hernández

“Bellísima mujer, que descanse, ya se encontró con su hijo”- Graciela María Giunta

