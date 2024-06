Cartas de lectores: Educación y trabajo, repitencia, camino de sensatez

Escuchar

Educación y trabajo

Coincido con la carta de un lector que destaca el interés de la nacion por el tema educativo. Fue muy importante también la convocatoria que realizó el diario en Management 2030, sobre el vínculo entre educación y trabajo, convocando a especialistas, empresarios y deportistas que aportan su experiencia, destacando que se requieren esfuerzo, resiliencia y perseverancia. Enseñarles a los jóvenes que “insistan aunque las cosas no salgan como esperan”. Recuerdo al gran músico Giuseppe Verdi, que fue rechazado en el conservatorio de Milán porque le dijeron que “sería una mediocridad como compositor”. Ese conservatorio lleva su nombre.

Decía Alberdi: “Nuestro pueblo muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos”.

Nora Fasani

DNI 12.747.053

Repitencia

Desde hace 150 años nuestro sistema educativo es portador de viejos problemas sin solución y otros nuevos, por la incorporación de nuevos perfiles adolescentes y porque debe cumplir un propósito de inclusión social que no tenía en su creación.

¿Es posible que eliminar la repitencia facilite el tránsito y egreso del sistema?

En CABA funcionan 21 escuelas con un diseño curricular cuya característica distintiva es el régimen de cursada por materia. Mi experiencia como docente allí es que un marco académico con alternativas de cursada permite superar la repitencia como única forma de reagrupamiento (estadísticamente no es un camino para continuar, sino hacia la salida del sistema, al repetirse contenidos y situaciones que la provocaron).

Se publicaron también datos respecto del aumento en la matrícula. No sirve solo que una gran cantidad de alumnos se inscriban, es necesario que puedan transitar y egresar con conocimientos. Quienes adhieren al diseño tradicional donde algunos progresan como si fuera una carrera de obstáculos y otros se quedan ven en el cambio de formatos inclusivos una amenaza.

Por concurrir al médico, algunos se creen aptos para “recetar” remedios. Por haber estado en la escuela, creen tener “las recetas” educativas; así, funcionarios, muchos comunicadores y legisladores opinan como expertos. Ya es hora de una discusión seria en este tema como política de Estado, dejando de lado la politiquería partidaria.

Daniel Alberto Peña

danielalbertopea@gmail.com

Camino de sensatez

La gestión económica del presidente Raúl Alfonsín ha quedado asociada a déficit fiscal, emisión monetaria e hiperinflación. Sin embargo, en el contexto de la economía de guerra y el Plan Austral, Alfonsín anunció que el gasto público tendría financiamiento genuino y que el Banco Central dejaría de emitir para satisfacer requerimientos del Tesoro (discurso del 14/6/85).

Ante las actuales circunstancias, en las cuales el radicalismo promueve un incremento en las jubilaciones, viene a cuento recordar que en 1986 el presidente Alfonsín declaró la emergencia previsional y suspendió por decreto la aplicación de la legislación vigente (decreto 2196/86).

El desenlace de aquel episodio es bien conocido. El partido radical atribuyó el mal resultado en las elecciones legislativas de 1987 a la estrechez fiscal que imponía el Plan Austral y, frente a la falta de apoyo de sus correligionarios, el presidente Alfonsín no quiso, no supo o no pudo perseverar en sus objetivos, lo cual desembocó en la hiperinflación que lo obligó a renunciar.

El país necesita que el presidente Milei transite con éxito el camino de sensatez fiscal que el presidente Alfonsín propuso a los argentinos en 1985 con el lanzamiento del Plan Austral.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Muertos

Javier Milei alertó sobre la posibilidad de que el kirchnerismo busque “tirar un muerto” a su gestión. Los hechos demuestran que el Presidente estuvo equivocado porque fue el radicalismo el que ya le tiró varios muertos, y todo permite presuponer que van por más. Lamentable y tristemente, los decadentes integrantes de este legendario partido no dejan de exhibir sus miserias y sus ineptitudes para contribuir a construir un nuevo país.

Paul McPerkins

pmcperkins@yahoo.com

Octógonos de la salud

Hacía dos años que no venía al país, pues vivo en el exterior. Me voy luego de aprender que es más saludable tomar una gaseosa cola que comerse un yogur.

A quien haya inventado el tema de los octógonos, le recuerdo que la salud no es un ideal universal. La salud se establece con base en el historial de cada persona. Así que el “exceso de potasio” no es exceso en una persona con hipotensión. El “exceso de azúcar” no es excesivo sino necesario en algunos diabéticos. En fin, quería agradecerle... ¡hic!… a la persona de los octógonos, ya me voy contenta con mi botellita de vino, que no tiene cartelito alguno. Me cae mucho mejor que el yogur que me quería comer porque tengo osteoporosis…

Lía A. Roth

DNI 18.636.396

Casona Bagley

En la esquina de las calles Dorrego y Zapiola, en la localidad de Bernal, se encontraba la histórica casona Bagley. Construida en 1850, en ella vivió el Sr. Melville Bagley, quien partir de los naranjos de la zona creó la bebida digestiva Hesperidina, Esa memorable casona recibió las visitas de importantes personalidades, como Julio A. Roca y Atahualpa Yupanqui, entre otras. Estando la casa en manos privadas, la Municipalidad de Quilmes hizo un tibio intento de suspensión de la demolición, colocando

fajas con la leyenda “obra paralizada”. Lamentablemente, esas fajas fueron una esperanza en vano. En verdad, los vecinos jamás vimos que realmente se protegiera dicha propiedad, y de hecho jamás se la declaró patrimonio histórico. Así, una mañana, la emblemática casona apareció totalmente demolida.

Triste papel del “gobierno de Quilmes”, conforme la nueva denominación que suelen exhibir en diversos anuncios. Quedaron a salvo la fuente de su jardín, la puerta y las rejas exteriores, que bien podrían protegerse para que quedaran como un símbolo de un patrimonio negligentemente olvidado.

Aníbal Eduardo Piñeyro

DNI 12.767.244

