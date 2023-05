Cartas de lectores: Educar ya; Ay, Wado; lamentable

escuchar

Educar ya

Educar es abrir un camino de esperanza. Llevamos dos o tres generaciones de jóvenes que masivamente abandonan la escuela secundaria. Y el 50% de los que terminan la escuela primaria no entienden lo que leen. Hoy en el mismo grado encontramos chicos que leen bien, otros que no pueden leer de corrido y otros que directamente no leen nada. Y esto es así desde hace más de 30 años. Más allá de la política y la economía, que están pésimo, la educación está peor. Y sin educación no hay futuro. Sin educación no hay país. Si el futuro presidente del país no se pone al frente de un verdadero cambio educativo, no habrá una Argentina posible. Dicen que a los políticos no les interesa la educación porque los resultados se ven a muy largo plazo. Pero si no empiezan a hacer algo ahora, no habrá largo plazo. Esta debería ser la prioridad del próximo presidente. Y lo primero es estar decidido a terminar con la ideologización de la enseñanza. Si los candidatos no se están planteando esto con la urgencia que requiere, van por muy mal camino. Al próximo presidente nos gustaría recordarlo el día de mañana por su patriotismo, su honestidad y transparencia, y también porque haya propiciado un salto cualitativo en la educación. Dios y la patria se lo agradecerán.

Jorge Luis Basaldúa

Asesor de instituciones educativas

DNI 11.018.709

Ay, Wado

Mucho me indignó el comentario de Wado de Pedro, que dijo: “Con Sergio, con Axel, vamos a repensar una Argentina nueva”. No sé si quiere tomarnos por idiotas y que pensemos que los tres viven en el exterior y no han tenido responsabilidad alguna en esta gestión de gobierno. Han participado y fracasado en esta y en otras administraciones kirchneristas. Tal vez mañana nos diga que la epopeya de San Martín fue producto de un invento de la prensa de la época o que lo hecho por muchos patriotas, en forma desinteresada, para hacer una Argentina grande a lo largo de la historia respondía a intereses oligárquicas y cipayos.

¡Pobre Argentina!

José Luis Zuccarino

DNI 8.275.260

Lamentable

La vicepresidenta se adueñó el jueves pasado de una fecha y una plaza que son de todos. Les dijo a los militantes: “A mí me encantan las tormentas, pero claro, yo estoy acá con techito y ustedes no, qué viva” y “sin el amor de ustedes seguramente no estaría acá”. Me pregunto si era necesario burlarse (sí, burlarse) de los militantes y tal vez de los otros asistentes que fueron llevados, pago mediante, por estar éstos últimos bajo una lluvia incesante. Máxime que la señora volvía a su casa en un coche oficial resguardada de la precipitación y muchos de los presentes, a sus barrios inundados. Añado otras frases del discurso. De un exministro: “Pelado de ojos claros”. De la Corte Suprema de Justicia: “Mamarracho indigno”. Del periodismo: “Dicen boludeces”.

La señora habrá querido ponerse a la altura de su pueblo. Si bien se conoce la manera de dirigirse a su círculo de colaboradores, podría haber intentado obviar esos términos. Todo seguido por quienes la secundaban “bajo el techito”. Sergio Massa, que alguna vez dijo que iba “a barrer a los de La Cámpora”. Wado de Pedro, integrante de La Cámpora que, por lo visto, esquivó la escoba. Kicillof, con una sonrisa dibujada todo el tiempo, entre otros.

Lamentable todo. Y fundamentalmente, que no hiciera mención a lo que realmente se conmemoraba ese día.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Sin banderas

De chico, de joven y ahora ya veterano, me causa una gran tristeza ver los frentes de las casas, los balcones y comercios con una casi nula exhibición de nuestra bandera festejando nuestra fiesta patria. Recuerdo cómo su presencia me hacía contarlas. Evidentemente hemos perdido nuestra tradición.

Arturo Abella Nazar

abella@fibertel.com.ar

Palabras groseras

Desde niño me enseñaron en mi hogar y en mi colegio, además del ejemplo que nos daban los medios, a no hablar con palabras groseras. Me resisto a hablar de “malas palabras” porque no faltará quien salga al cruce parafraseando a Fontanarrosa –a quien admiro, pero no este aspecto– diciendo que las malas palabras no existen. Al punto: constatamos permanentemente en los medios de comunicación que periodistas y locutores de todo el espectro social y de todas las ideologías, sin distinción, hablan y escriben con palabras groseras y apostrofantes. No quedan fuera de esta crítica algunos políticos y hombres públicos, incluso en actos públicos y en cadena nacional. Se ha impuesto como una moda. Términos que en otros tiempos hubieran terminado en una seria admonición o en un buen correctivo familiar hoy se utilizan frecuentemente en la prensa oral y escrita, en los discursos y oratoria oficiales, y en programas de televisión por panelistas de fuste. Es una pena, porque hoy en la educación de nuestros niños y jóvenes los medios de comunicación tienen una trascendencia fundamental . Cabe preguntarse: si quienes acceden a un micrófono se expresan de esa manera, ¿cómo transmitimos a nuestros hijos la excelencia en el modo de expresarse? Triste realidad. No culpemos al populismo. No busquemos excusas. Periodistas y hombres públicos tienen la posibilidad de empezar a cambiar esta realidad para que muchos niños y jóvenes cambien para bien.

César González Guerrico

DNI 11.675.918

Día de Africa

El 25 de mayo fuimos testigos de un homenaje honesto, valioso y necesario.

En medio de tanta hipocresía, actitudes psicopáticas y desconcierto, pudimos rescatar un hecho interesante. Que hace justicia frente a una historia de robos, intereses y falsedades. El 25 de mayo se celebró el Día de África, decretado con el objetivo de dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente africano; asimismo, reivindicar todos los avances socioeconómicos que han alcanzado. África es un continente lleno de tradiciones, de color, de futuro y afán de superación, con la firme determinación de estos pueblos de liberarse. ¡Celebremos el 25 de mayo!

Gustavo G. De Simone

DNI 11.897.681

