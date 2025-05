Cartas de lectores: El 25 de Mayo, un ejemplo a seguir; costos logísticos; plan de rutas

Carta de la semana

El 25 de Mayo, un ejemplo a seguir

Este 25 de Mayo debe ayudarnos a reflexionar sobre el presente de nuestro país. Tal como en aquel lejano día de 1810, hoy nuestra sociedad necesita sin más demoras promover un cambio genuino que convierta la Argentina de los discursos en una de verdad. En aquel entonces eran los intereses coloniales los que maniataban las manos de los criollos. Las fuerzas productivas del país de los últimos años vivieron ahogadas por políticas incapaces de generar desarrollo, privilegios espurios a los amigos del poder y un derroche populista deshonesto para mantener su fiesta. Pero aún hoy el ciudadano común, el que estudia, el que sale a la calle a trabajar para su familia se encuentra con las peleas y traiciones políticas de la dirigencia autóctona. Hay que recuperar la confianza en un futuro mejor, que es el verdadero motor de cualquier sociedad. Porque con esa confianza los patriotas de 1810 gestaron un cambio histórico que nos hizo una nación. Necesitamos hombres y mujeres que inspiren valores para creer. Contamos con una Constitución como guía, inmensas riquezas naturales sin explotar, un pueblo ansioso de trabajar y mejorar. Faltan solo quienes levanten la bandera del bien común por sobre los egoísmos que dividen.

Que el 25 de Mayo de 1810 sea el ejemplo a seguir.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Costos logísticos

Al ver en LN+ la nota realizada a la ministra de Industria de Tierra del Fuego, Alejandra Man, quedé muy sorprendido. Preguntada por el costo de un celular a la salida de la planta, responde la ministra que el precio de un Motorola es de $450.000. Ese aparato se vende al público a $1.400.000, o sea, tres veces su valor de origen. Solo la logística y los costos de comercialización se llevan esa triplicación absurda. La ministra parecía muy segura de su dichos y fue como una acusación a los responsables de que los productos de Tierra del Fuego tripliquen su precio al llegar a la vidriera. Como ciudadano desinformado de esa ecuación, y habiendo lanzado la ministra esa información, pido una debida aclaración para saber quién está cometiendo un abuso con esos precios absurdos, pues la logística no debe llevarse los dos tercios del precio final, razón por la cual muchos argentinos traen los celulares del exterior.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Plan de rutas

Hoy más que nunca es imprescindible la necesidad de implementar la puesta en marcha para actualizar y modernizar la red vial del país con la construcción de más de 10.000 km de rutas de doble calzada, sin peaje, controladas por el Estado y con financiamiento que surja de un impuesto a los combustibles, controlado por fideicomisos que realizarán los pagos por km construido. Además de la realización de las obras públicas para evitar inundaciones que ya fueron presupuestadas, con fondos aprobados y que, lamentablemente, fueron aplicados a otras actividades inútiles. No puede ser que ante una copiosa lluvia haya una emergencia hídrica en la provincia de Buenos Aires y otras localidades del país, y tenga que aparecer el “tren solidario”. Respecto de la red vial, con esas obras habrá posibilidad de negocios colaterales, como áreas de servicios y locales comerciales. El objetivo, además de mejorar las comunicaciones entre ciudades y localidades, es evitar los más de 70% de accidentes mortales por sobrepaso en rutas de una sola calzada.

Como al presidente Milei no le agrada la obra pública que afecte el superávit, en ese caso solo tiene que hacer un buen control de los fondos. Basta de llorar muertes por pésimas rutas e inundaciones.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Trato a Macri

Me parece un error el trato que se le está dando a la figura de Mauricio Macri. Fue quien lideró el quiebre del kirchnerismo, presidiendo un gobierno con aciertos y errores –como todos–, pero que sin duda abrió el camino para la experiencia que hoy encarna el presidente Milei. No fue reelegido por un electorado frágil y voluble, con expectativas mágicas, que prefirió volver a creer en relatos fantasiosos y no enfrentar la realidad con madurez. Todos sabemos que no necesita de la política y, sin embargo, ha sacrificado mucho en beneficio del país. Su compromiso es genuino y desinteresado. El futuro, no tengo dudas, es con él. En una alianza que, fortalecida, permita desterrar definitivamente el kirchnerismo de nuestra tierra. Así podremos, con esperanza, gritar todos: ¡viva la libertad!

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Incongruencias

Es atendible el argumento del Gobierno de aumentar la cantidad de dólares circulantes dentro del país para “reactivar la economía”. Sin embargo hay ciertas incongruencias que no consigo entender. Si aumenta la cantidad de dinero circulante, ¿no aumentan los precios? Por otro lado, la Argentina es uno de los países más caros del planeta, solo basta comparar el valor de un producto, por ejemplo una prenda de vestir: en la Argentina el precio es entre 4 y 5 veces más caro que en Europa y de calidad inferior.

Por lo tanto, de acuerdo a las “leyes del mercado”, a mayor oferta de dinero, mayor aumento de precios, solo que ahora… ¿subirán en dólares?

Rafael López Saubidet

ralosau@gmail.com

Pañuelos verdes

Se han dado cantidad de explicaciones acerca de la seria derrota de Pro en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo que nadie dijo hasta ahora es que Mauricio Macri colocó en el primer lugar de la lista a una conocida militante de los agresivos pañuelos verdes, con lo cual afectaba los sentimientos de una considerable proporción de sus posibles votantes. Y eso también incidió en su fracaso electoral. Sin duda.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Desprecio a la historia

En la semana patria se conoce la decisión, por el Boletín Oficial, del decreto 346/2025 del Poder Ejecutivo Nacional sobre el cierre del Instituto Belgraniano, Browniano, Newberiano y la rebaja del Instituto Sanmartiniano a categoría de museo, sumado al cierre del Instituto Perón. Esta decisión no puede dejar de ser interpretada más que como un desprecio total por nuestra historia, generando un daño irreparable al acervo cultural de la Nación. Es lamentable que ante los denodados esfuerzos y sacrificios por los cuales atravesaron nuestros patriotas se promueva desde el PEN el olvido de sus grandes aportes a la patria, a nuestra independencia o, como le gusta decir al Presidente, a nuestra libertad. Es necesario que el Estado como parte de la Nación Argentina sea el más interesado en promover el conocimiento de la historia, ya que cuenta con los recursos y el alcance territorial para dicho objetivo. ¿Qué libertad es posible si no se conoce la historia?

Es clave el papel de divulgación que realizan los mencionados institutos de nuestro pasado, nuestra cultura, las adversidades que como pueblo debimos atravesar para honrar el himno que entonamos en cada ocasión. Es imperioso que la población conozca la inteligencia, la valentía, los valores y los innumerables sacrificios de nuestros próceres.

Insto a las instituciones del país, en especial a la prensa, a hacerse eco de este reclamo.

Y en palabras de nuestro padre de la patria, José de San Martín, “la biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos”.

Mariana Sánchez

DNI 36.010.335

Aviso Sobral

Tras casi un año de propuestas para convertirlo en museo, propuestas que no fueron más allá de ideas inflamadas de patriotismo, pero sin ninguna acción concreta ni un proyecto por parte de la sociedad, nuestro querido aviso ARA Sobral ha tenido por fin, con su hundimiento, un digno final. Estará en el lugar al que pertenece, en el mar, y no abandonado a su suerte en un muelle. En cada buque de la Armada que pase por el lugar donde se encuentra, su tripulación le rendirá los honores que fija el ceremonial naval. En tierra, en el Museo Naval de la Nación se exhibe su puente de mando, destruido por los misiles enemigos, dando cuenta del valor y determinación de su comandante, nuestro compañero Sergio Gómez Roca, y sus tripulantes que cayeron en cumplimiento de su misión solidaria. Ese puente es lo que tiene valor patrimonial a preservar; allí se puede apreciar el valor de la gesta. Visítenlo. También en la Escuela Naval Militar se recuerda su gloriosa acción a través del Premio Capitán Gómez Roca, que nuestra promoción otorga cada año al nuevo abanderado.

Carlos Alberto Zavalla

Capitán de Navío (RE) Pte. Promoción 90 ESNM

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)