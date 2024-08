Cartas de lectores: El Congreso, diputado detenido, Aerolíneas

Escuchar

El Congreso

No es aventurado calificar al actual Congreso de la Nación como el de más baja calidad institucional desde la restauración de la democracia. El comportamiento personal de la gran mayoría de los representantes en ambas cámaras, el vocabulario que utilizan, los problemas de lectoescritura que demuestran, el desconocimiento sobre los temas que tratan, la indumentaria y la falta de respeto de unos a otros son un claro reflejo de esto. La decadencia educativa que comienza en los años setenta y que se profundiza en las décadas subsiguientes se muestra a pleno en el Congreso. Es obvio que es muy difícil restablecer la calidad de vida y prosperidad de los argentinos si no se trata de mejorar la calidad educativa de la población, lo que llevará muchos años de esfuerzo sostenido.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

Diputado detenido

Conozco muy bien la localidad de Loreto, Corrientes, donde fue capturado el diputado prófugo, y realizo con mucha frecuencia el mismo trayecto desde la zona de Colonia Liebig hasta Loreto. Algunas cosas me llaman la atención: al tratarse de una región de frontera, en la ruta 12 hay dos controles importantes de la Gendarmería donde se debe presentar la documentación del vehículo y del conductor. En el acceso a Loreto hay además un control policial permanente. ¿Es posible que, existiendo un pedido de captura internacional y sabiéndose que el prófugo se desplazaba en un Toyota Corolla, no llamara la atención de las fuerzas de seguridad? Evidentemente los responsables no han sabido o no han querido moverse con mucho profesionalismo.

Eduardo F. de Abelleyra

DNI 8.249.772

Aerolíneas

Las aerolíneas de bandera dejaron de existir en casi todos los países del mundo, ya que las aerolíneas estatales se usaron para robar el dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos y para viajar gratis los políticos, sus familiares y amigos. En la Argentina, donde al día de hoy más del 63% de los niños son pobres, Aerolíneas Argentinas les cuesta a todos los ciudadanos por lo menos US$1 millón y hasta 2 por día, generando déficit, ese déficit genera luego más deuda externa que se debe contraer con el FMI o con los bonos, y cuando ya nadie nos quiere prestar al estar sobreendeudados (o si nos prestan, lo hacen con intereses altísimos), los políticos que no quieren privatizar Aerolíneas imprimen billetes sin respaldo real, lo que aumenta década tras década la inflación, aumentando desde las raíces y estructuralmente la pobreza. La inflación es el impuesto más injusto que existe, ya que lo pagamos todos por igual. Lo pagan por igual el rico y el pobre, a todos les aumentan los precios por igual. Mientras ocasionan más deuda externa y más inflación, gobernantes sin escrúpulos con verso todo el tiempo hacen lo contrario de lo que durante todo el tiempo dicen.

Eduardo Bayer

DNI 18.143.734

Apablaza Guerra

Las noticias nos informan de la detención de un antiguo terrorista italiano, miembro de las Brigadas Rojas, para proceder a su extradición. Este terrorista se encontraba viviendo en Buenos Aires amparado en una condición de refugiado. Estaba acusado de graves crímenes y secuestros, entre ellos, el de Aldo Moro. El Ministerio de Seguridad informó del hecho en un comunicado, sobre el que cabe hacer hincapié en un párrafo: “Esta detención refleja el compromiso de la Argentina con los valores de la democracia y el Estado de Derecho, y expone ante el mundo la firme decisión de no convivir con asesinos impunes”.

Se estima que desde 2002 reside en el país Galvarino Sergio Apablaza Guerra, chileno, fundador del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). Apablaza está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Christian Edwards, y a pedido de la Justicia chilena se extendió una orden de captura de la Interpol en su contra en junio de 2004. La Justicia lo apresó, pero el juez Bonadio detuvo la extradición. La Corte Suprema en 2010 la autorizó y a los pocos días, como era inevitable, el gobierno kirchnerista se solidarizó con el terrorista, otorgándole asilo político, impidiendo así su extradición. Ahora bien, en 2017 se le quitó esa cobertura de asilado, dejando abierta la puerta para su detención y extradición.

Esperemos que con el mismo celo con que se detuvo y se procederá a la extradición del terrorista italiano se haga igual con el chileno, excepto que exista alguna propuesta de nuestros congresales kirchneristas e izquierdistas de otorgarle la nacionalidad argentina y una suma resarcitoria por los disgustos que sufrió como terrorista, de US$250.000.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Visita a presos

Ufff, ya transcurrió casi un mes de la visita de algunos diputados a detenidos en el penal de Ezeiza y seguimos en el Congreso de la Nación con el tema de sancionarlos. Parece que por temor (¿quizás al contagio?) tratan como si fueran leprosos tanto a los diputados visitantes como a los detenidos, exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Pregunto entonces a los diputados y senadores, con esta actitud represora, ¿qué, ley, decreto, ordenanza violaron estos diputados al visitar el penal de Ezeiza? De sancionarlos, ¿se aplicará la misma vara con aquellos que interactúan y visitan a acusados y condenados por hechos de corrupción?

Por favor, y parafraseando a Julián Marías (“argentinos, a las cosas”), “señores legisladores, a legislar”. Es decir, “a trabajar”, que mucho hace falta para tener un país mejor.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Venezuela

Desde las elecciones del 28 de julio, la policía de Venezuela y los grupos parapoliciales chavistas, ante los reclamos y protestas por el fraude cometido por el gobierno, han causado 27 muertos, cerca de 200 heridos y 2500 opositores presos, de los cuales 120 son menores de edad. El tirano Maduro se mantiene sin difundir las actas de la votación, y el paso del tiempo ayuda a la supervivencia del régimen, que sigue matando, encarcelando y torturando. La valiente María Corina Machado manifiesta, desde la clandestinidad, que ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido al gobierno fraudulento de Maduro.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

En la Red Facebook

El Gobierno eliminará impuestos para la compra y venta de automóviles

“Es el camino”- Ramón Cañete

“Excelente, pero cada vez que la Nación da un alivio, las provincias y municipios avanzan con mayor presión fiscal. Si no llegan a un acuerdo, para el ciudadano termina siendo lo mismo o peor”- Leandro Boggiatto

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION