Cartas de lectores: El debate debería ser otro, reforma impostergable, renovación de deuda

escuchar

Carta de la semana

El debate debería ser otro

El presidente de Uruguay propuso una reforma educativa para modificar la currícula escolar en el vecino país con una serie de medidas, entre ellas, el incremento de los horarios de escolaridad, un moderno enfoque de la programación, comedores con tres colaciones y una lucha abierta contra los sindicatos docentes que se oponen al cambio. Aquí, en cambio, está en el centro del debate de los políticos el juicio político a la Corte Suprema, que solo le interesa a una condenada; la temática de los geles íntimos; el lenguaje inclusivo, y otras estupideces, algunas no menores, que a nadie importan porque están fuera del metro cuadrado de la gente. Entretanto, hay nueve billones de pesos en danza por la deuda remunerada (la “bola” de Leliq), ciento por ciento de inflación y cincuenta por ciento de pobreza, con un ministro de Economía que toca de oído. Es tan mal gomero que todavía ignora que los neumáticos vienen sin cámara.

Los países que crecen miran hacia el futuro, para adaptarse al devenir de los tiempos.

Norberto Hernán Linzuain

nhlinzuain@gmail.com

Reforma impostergable

No se puede seguir dilatando la reforma electoral. El primer paso hacia la cordura es poder elegir con toda libertad y sin artilugios a nuestras autoridades y representantes. El sistema actual obedeció a una realidad ya superada y nuestro presente y futuro piden un sistema transparente de auténtica raíz democrática. La lista única o el voto electrónico superan largamente al actual sistema, que permite que ignotos, ignorantes y mercaderes del voto se refugien en el Congreso. Sin verdadera libertad en el acto eleccionario no tendremos legítimos representantes, solo una ficción que suele dar pie a maniobras inconfesables.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Renovación de deuda

El ministro Sergio Massa se jacta de renovar la deuda que vence todos los meses. Lo está haciendo a tasas usurarias, qué además cuentan con una garantía por posible devaluación futura (bonos duales). Con la brecha actual del orden del 100% les están asegurando a los tenedores de esos bonos. Rentabilidades de esa magnitud en forma anual, equiparables a 20 años o más en cualquier país del mundo. Nada bueno nos espera.

Cristian E. Peralta

DNI 35.956.461

Una oposición valiente

Durante el año pasado habían cobrado algo de fuerza dos temas importantes: la boleta única y la ficha limpia. La oposición “hacía” que reclamaba con fuerza. Hacía. Con el paso del tiempo todo se diluyó. Los políticos saben que ambas medidas podrían afectarlos y por lo tanto las dejaron cajonear, de pronto no se habló más, nadie pidió nada y chau proyectos.

Si no aparece una oposición honesta, fuerte y con ganas de jugarse, seguiremos inmersos en una sociedad de corruptos.

Con profunda tristeza vemos que nada cambia, la casta no renuncia a ningún beneficio y nosotros estamos cada vez peor.

Oscar Magnífico

magnifico_oscar@hotmail.com

Paradójico

A quienes detractan la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, les sugiero copiar sus políticas de gestión. Es llamativo y paradójico que, en la mayoría de los distritos que carecen de ella, sus dirigentes posean riquezas opulentas.

Jorge Arosa

jdagiorgio@hotmail.com

Confusión

Me parece que la vocera Cerruti debería estudiar castellano ya que confunde “decisión histórica” con “decisión histérica”, y el ministro Soria aprender a interpretar textos ya que no entiende lo que dice el artículo 99 de la Constitución

Edgardo Chaneton

echaneton@icloud.com

Reflotando

Leí en la edición de ayer que la oposición “reflotaría” los proyectos de pedido de juicio político contra Cristina y el Presidente. Me pregunto: ¿cuándo se hundieron?; ¿por qué?

La oposición debe hablar menos y dedicarse a hacer.

Jorge Wasserman

jwasserman63@gmail.com

Trabajo en el campo

Que fácil hablar de oligarquía agroganadera, capitales monopólicos, piquetes de la abundancia y otras denostaciones, desde cargos oficiales donde ni siquiera durante la pandemia dejaron de percibir sus ingresos sin perder un peso. Basta con ver a los productores llevando agua para evitar la muerte de sus haciendas o mirando al cielo esperando la lluvia salvadora que les permita sembrar. La mayor parte de nosotros, gente ajena al campo, no seríamos capaces de soportar una semana de esa vida, de una actividad que aporta gran parte de las divisas que necesita el país.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Movimiento genérico

En 1950, cuando ingresé a la escuela secundaria, comencé a vivir todo el proceso peronista y con la ayuda de la lectura de muchos historiadores (Félix Luna, Robert Potash, Alan Rusquié, P.G. Snow y muchos otros), tengo una opinión formada sobre su proceso histórico. Al respecto, el comentario que hizo Jorge Fernández Díaz en el reportaje publicado ayer, sobre su permanencia actual y el fracaso de Getulio Vargas para persistir me resultó muy valioso. Dice simplemente que la razón fue la incorporación de pensadores y escritores de orientación marxista, sin que necesariamente Perón tuviera esa inclinación, como John W. Cooke, J. Abelardo Ramos, R. Puiggrós, etcétera, que le dieron un contenido intelectual, incluso convenciones ideológicas y supersticiones que le permiten llegar hasta hoy. Yo agregaría que fue un movimiento original que se ha convertido en un genérico, cuyo requisito para incorporarse es invocar las banderas y el ritual partidario, tener una buena dialéctica todoterreno (sea intelectual y/o demagogia) y suficiente ambición, aunque quede en el camino cualquier restricción moral, ética o legal.

Nelson Sbarbati

nelsius@gmail.com

Lenguaje inclusivo

He leído con mucho interés el artículo de opinión del doctor Juan Carlos Cassagne en la edición de ayer. Realmente un artículo brillante. ¡No se lo pierdan! En especial, todos los maestros y maestras del país.

Víctor E. Taussig

DNI 16.161.090

Trampas asesinas

En relación con la carta del señor Distéfano sobre la tragedia en la ruta 29, deseo advertir a las autoridades sobre la responsabilidad que les cabe, pues son quienes deben velar por ofrecer rutas transitables y que no se conviertan en trampas asesinas. En la zona de la referida ruta corresponde incluir la 30, Las Flores-Rauch; la 50, Rauch-Ayacucho, y la 74, Ayacucho-Las Armas; rutas que, para quienes las conocemos, las recorremos con precaución y con rezos, aunque para desprevenidos viajeros se convierten en una odisea de impredecible final. ¡Hagan algo, por favor! ¡Basta de postergar!

Jorge Raúl García

DNI 12.548.804

Cobro del agua

Como una prueba más de lo poco que le importa al Gobierno la opinión de una importante masa de votantes, –seguramente porque sabe que ya da por perdida la próxima elección–es importante recordar lo que acaba de hacer la estatal empresa AySA, que preside la esposa del ministro de Economía y potencial candidato presidencial en 2027, según él.

En una inconsulta resolución tomada el año pasado, desde junio de 2022 las tasas por este servicio público en lugar de facturarse a cada inmueble, conectado o no, a la red de provisión de agua, como se hizo desde siempre, se comenzó a cobrar, en el caso de los inmuebles que tienen título de propiedad propio, o sea, departamentos y oficinas, en forma global al consorcio por vía de sus administradores. Evidentemente desde lo administrativo, es mucho más fácil hacerlo a un administrador de consorcio que a cada propietario individual, además de que, el administrador paga de una sola vez el total, lo haya cobrado o no a cada consorcista. Con lo cual AySA obtiene un costo de recaudación, costo administrativo, mucho menor. Pero no solo tuvo un ahorro en sus costos. Si el índice de aumento de costos en 2022 según Indec ha sido menor al 100%, las nuevas facturas de AySA por el mes de enero de 2023 han llegado a los edificios de la CABA con un aumento del 435%. Es posible que las tarifas estuvieran atrasadas, pero un ajuste de esta magnitud es un insulto a toda la población de nuestra castigada ciudad de Buenos Aires.

Y agrego, aclarando un párrafo anterior, que si un inmueble, con título de propiedad, como ser una baulera, no tiene servicio de provisión de agua, también paga este no provisto servicio. En mi caso, por una baulera de 9 metros cuadrados el nuevo cargo es de $350.

Alejo Neyeloff

Alejo@neyeloff.com.ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION