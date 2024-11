Cartas de lectores: El déficit, extremos, jueces a la Corte

El déficit

Durante décadas nos han mentido descaradamente. Nos convencieron de que escapar del déficit fiscal era una tarea francamente imposible. Nos hicieron creer que corregir los desaguisados fiscales de un siglo demandarían un esfuerzo y una ingeniería imposible de volcar a la práctica. Sin embargo, llegó Javier Milei a la presidencia y en menos de un mes transformó el déficit crónico en superávit. Sin magia, sin demasiados secretos, utilizando tan solo lógica y sentido común. Gran ejemplo de que si algo se quiere verdaderamente se consigue de una manera u otra.

Sebastián Eduardo Perasso

DNI 21.173.759

Extremos

Noto que cada vez más se habla de “extrema derecha” y casi nunca de “derecha”. ¿No existe la derecha así, a secas? ¿Toda derecha es extrema?

Para identificar al sector opuesto, rara vez se habla de “extrema izquierda”, es izquierda y punto. ¿Qué serían Maduro, Díaz-Canel u Ortega? ¿Moderados?

Julio Torti

Juliotorti56@gmail.com

Jueces a la Corte

El Senado mantiene sin resolver los pedidos de acuerdo de los profesionales propuestos para integrar la Corte Suprema. Por tal motivo, se ha mencionado que el Poder Ejecutivo podría designarlos mediante sendos decretos de necesidad y urgencia. Se trata de un evidente error. Lo que el Poder Ejecutivo podría hacer es ejercer la potestad que en forma muy clara le otorga la Constitución en el inciso 19 del art. 99, a tenor del cual “puede llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”. La Constitución establece este procedimiento como forma de destrabar situaciones como la actual, porque ante la designación en comisión, el Senado debe reunir los dos tercios, no ya para dar luz verde a la designación propuesta, sino para dejar sin efecto el nombramiento en comisión, bien entendido que, si no lo hace, el PE puede reiterar la designación en comisión por otro año, expediente que puede reiterarse indefinidamente. Cabe señalar que un nombramiento en la Corte es un “empleo”, en tanto la Constitución utiliza esa palabra para referirse a los miembros del Poder Judicial cuando dice que “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta” (art. 110). La supuesta iniciativa de emitir decretos “de necesidad y urgencia” para disponer nombramientos definitivos, que dejen fuera de juego al Senado, es demasiado absurda como para siquiera considerarla.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Rareza

En su discusión con Cortina tiene razón Ruckauf cuando dice “hay que aprender a perder”. ¡Lo raro es que lo diga un peronista!

Julio Lozano

DNI 7.754.906

El cascabel al gato

Hoy se casa una hija mía y ayer me dije “pa’ mis adentros”: tengo que estar tranquilo y sosegado. Sin embargo, Enrique Munilla me lo impidió. Él irrumpió nuevamente en la escena como una tromba con su carta y el escalofriante caso que allí nos relata, que sin dudas debe conmover hasta a las piedras (no así a los jueces federales). Cuenta allí la historia del ahora añoso coronel Eduardo José María Lance, quien a los 81 años todavía lucha por volver a esa libertad que sin escrúpulo alguno le arrebataron los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eguers y Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín. Ciertamente, no tiene sentido que aquí repita la historia tan bien narrada, pero sí recalcar que se trata de otra condena a prisión perpetua por hechos, como siempre, de hace más de medio siglo, sin prueba alguna en contra del imputado. No obstante ello, al parecer, los juzgadores, cual Arúspices de la vieja Roma, examinaron las entrañas de la víctima y allí pudieron ver lo que sucedió en la época de los eventos examinados en el juicio, pues, de los 400 testigos que declararon en el debate, ninguno vio nada ni conoció jamás a Lance. Ahora son los jueces Mahiques, Yacobucci y Slokar, de la Cámara Federal de Casación Penal los que deben fallar de acuerdo a derecho, permitir que la inocencia salga a la luz y el coronel pueda recuperar lo que nunca debió haber perdido.

Esto no puede seguir así. ¡A ver quién le pone el cascabel al gato, hato de cobardes!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Taiwán e Interpol

El jueves pasado finalizó en Glasgow la 92ª reunión de la Asamblea General de Interpol. A tal efecto señalamos que la cooperación internacional es esencial para combatir el crimen transnacional, especialmente en un mundo donde la globalización y los avances tecnológicos han facilitado actividades criminales a escala global. Taiwán, con sus destacadas capacidades en seguridad y justicia, ha demostrado ser un socio confiable en la prevención de delitos. Sin embargo, su exclusión de Interpol limita su acceso a información crucial, afectando la seguridad global. La Constitución de Interpol subraya la importancia de la cooperación policial contra amenazas como el crimen organizado y el terrorismo. La falta de acceso de Taiwán a sus bases de datos limita su capacidad de respuesta. Su inclusión fortalecería la lucha contra el crimen transnacional y beneficiaría a la comunidad global. Taiwán cuenta con un sólido sistema de justicia y experiencia en la lucha contra fraudes, tráfico de drogas y delitos cibernéticos. Estos logros lo posicionan como un aliado confiable, reflejado en los altos índices de seguridad reconocidos por evaluaciones internacionales. Sin acceso a Interpol, se crea un vacío en la red de seguridad global. Taiwán no solo se beneficiaría de este acceso, sino que aportaría datos y metodologías avanzadas para mejorar la identificación de criminales y el intercambio de conocimientos. Su participación es una cuestión de justicia y eficiencia en la seguridad internacional. Instamos a los países que apoyen la inclusión de Taiwán como observador en la Asamblea General de Interpol, permitiéndole compartir su experiencia y contribuir a la lucha contra el crimen. Unamos esfuerzos por un mundo más seguro.

Florencia Miao-Hung Hsie

Oficina Comercial y Cultural de Taipéi

En la Red Facebook

El Gobierno reiteró la intención de privatizar Aerolíneas Argentinas o que la acepten los empleados, si no se cerrará

“Lo mejor, cerrarla, se termina una gran mafia sindical”- Pablo Darío Heluane

“Es nuestro patrimonio, debemos defenderlo. Si da pérdidas o no es útil, ¿por qué tanto interés?”- Nelly Gouiric

“Todo lo que tocó el kirchnerismo lo terminó convirtiendo en un nido de corrupción y militancia política”- Oscar Niina

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION