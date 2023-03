Cartas de lectores: El ejemplo de Messi; con los jubilados, no; sin palabras

escuchar

El ejemplo de Messi

Lionel Messi nos ha dado nuevamente un gran ejemplo durante el trabajoso triunfo de la Argentina sobre Panamá. Su perseverancia para alcanzar el éxito, en el sexto tiro libre que se convirtió en un golazo, luego de dos en los palos y dos atajadas magníficas del arquero. Su alegría permanente pese al tremendo foul que sufrió en el primer tiempo. Su humildad en los festejos, haciéndose uno con la gente y con sus compañeros. Por último y quizás lo más importante, su respeto y amor a la familia, junto a su mujer y sus tres hijos dentro del campo de juego.

Leo nos contagia a todos de valores que nuestra sociedad debe recuperar en forma urgente para salir de su decadencia moral, ética y económica.

¡Gracias, Leo!

Jesús María Silveyra

Silveyraj@gmail.com

Con los jubilados, no

Mientras Francia y Uruguay adoptan medidas responsables para fortalecer el sistema jubilatorio, el ministro de Economía del gobierno de los Fernández saquea por decreto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y de otros organismo públicos, obligándolos a pesificar sus títulos en dólares. Los jubilados llevan un atraso del 15% con relación a la inflación y hace pocas semanas la demagogia populista aumentó la nómina de la Anses, agregando al sistema 800.000 personas que no cumplían los requisitos para jubilarse. Y ahora, con esta jugada desesperada ante la falta de reservas, el FGS va a quedar respaldado con una moneda que pierde valor cada día y que nadie quiere tener.

Con los jubilados, no.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Sin palabras

El ministro Massa saca otro conejo de la galera. No tiene más dólares y recurre a una medida extrema de canjearle bonos en pesos a la Anses por bonos en dólares jurisdicción americana y de esa manera hacerse de los dólares físicos en el contado con liqui (aparte de tratar de contener los precios de los dólares financieros). Según analistas económicos lo hace a una tasa cercana al 45% anual en moneda estadounidense (equivalente a 10 años de financiación en el mercado internacional). Pensar que Cristina cuestionaba el endeudamiento que Macri hizo a tasas internacionales (5% anual) y le reclamaba a Guzmán por la sobretasa que cobra el FMI del 1% anual. ¡Sin palabras este endeudamiento K!

René Gustavo Cardoso

DNI 40.054.687

Problema cultural

En esta eterna controversia entre gobierno y oposición, lo que escasea es la falta de sentido común, racionalidad y poder de discernimiento. Por un lado, fanáticos, implicados en serios casos de corrupción, algunos rentados para acompañar y otros que directamente no ven lo evidente. Por el otro, la oposición, con serios errores en la ejecución de sus medidas económicas cuando fueron gobierno. Reconstruir un país tratando de conciliar sin destruirse uno al otro debería ser el objetivo y la tarea de todos (una utopía). Nuestro real y profundo problema no es en realidad político ni económico, sino cultural. Esto lo que requiere es educación, materia que escasea y no interesa desde hace mucho tiempo en las diferentes dirigencias de este país.

Carlos Alberto Ferrer

carlosferrer4010@hotmail.com

Falta de agua

Hoy AySA me hace retroceder 60 años en mi calidad de vida. Desde aquella época que en mi casa no era necesaria la utilización de una bomba que hiciera elevar el agua desde una cisterna al tanque aéreo, para suministrar agua a toda la casa. AySA lo hizo posible. Eso sí, el número para reclamos no atiende, y ninguna de las promocionadas formas de comunicarse con la empresa tampoco. Debe ser porque están festejando el mayor caudal de dinero que manejan por los aumentos de tarifas de los últimos tiempos. Y yo no vivo en algún lugar alejado de la mano de Dios de Chaco o de Formosa. Vivo en Núñez, barrio que en los últimos 20 años creció exponencialmente. Por lo visto el progreso no viene acompañado de la adecuación de los servicios esenciales. Mi cuenta de servicio es 48.197, por si quieren pedir disculpas por las molestias y el mayor gasto ocasionado.

Germán Alberto Fruchart

DNI 4.519.593

La caída de De la Rúa

Como protagonistas de los aciagos días finales del gobierno constitucional de Fernando de la Rúa, no podemos sino calificar de extremadamente raro el texto de Carlos Pagni en el suplemento El Berlinés del 19 de marzo, que anticipa un libro de su autoría. Plagado de curiosísimas omisiones y de juicios de valor hacia la persona del fallecido expresidente, pretende llegar a la conclusión de que no hubo un golpe. Omite recordar las actividades del exintendente Mariano West encabezando marchas de saqueos y la organización de la violencia por parte de los barones justicialistas del conurbano, tal como concluyó una investigación de Clarín. Omite la orden de liberar la custodia exterior de la quinta de Olivos, en ese entonces a cargo de Juan José Álvarez, del nido de Ruckauf, permitiendo que grupos de personas intenten tomar la residencia presidencial. Omite la explícita consigna que Eduardo Duhalde expresó a todos los medios: “O el presidente cambia o cambiamos de presidente”. Olvida también que el propio Duhalde, respondiendo a un llamado de su conciencia, aceptó recientemente su participación en la asonada cívica. Omite precisar que en la reunión de Olivos se pretendió llevar a Chacho Álvarez como jefe de Gabinete, lo que fue rechazado de plano por De la Rúa. Confunde de un modo increíble roles y protagonistas en dicha reunión. Omite razonar cómo fue posible que “el hambre que merodeaba en las villas” haya desaparecido por arte de magia en 48 horas. Omite reflexionar cómo se pudo conformar “la instrucción del gobierno provincial para que no corriera sangre”, sin indagar sobre el origen y la factibilidad de esa orden. Omite recordar que en la reunión del Hotel Elevage del 20 de diciembre a la madrugada se alcanzó una solución transitoria con un peronismo dialogador, pero pocas horas después fue dinamitada por el otro peronismo dirigido por Duhalde. Omite identificar el espíritu reinante de la reunión de Cáritas, donde no existió ni un ápice de interés a dialogar y todos los concurrentes, incluido Moyano, que llevó su propia guardia, fueron abucheados al salir. Fue la primera expresión del “que se vayan todos”. Olvidar que la razón principal del cambio era la modificación de la convertibilidad que reclamaban bancos y grandes empresas endeudadas es muy poco serio. Y más aún lo es olvidar que la mecánica pergeñada por el gobierno de De la Rúa a esos efectos requería el apoyo acordado con el FMI, en ese entonces comandado por el alemán Horst Köhler, quien incumplió el acuerdo sin rubor ni explicación alguna. Hubo un golpe de Estado. Hubo participación activa del peronismo y su rama sindical. Hubo participación pasiva de una parte del radicalismo y del empresariado. Hubo, es innegable, un gobierno que no enfrentó la demanda del cambio de la ley de convertibilidad, introducida por un anterior gobierno peronista, al negarse a usar los instrumentos de una gran devaluación y una pesificación brutalmente asimétrica en beneficiados y perjudicados. El programa del gobierno que le sucedió se basó en aquellos dos instrumentos, contando con el beneplácito del sindicalismo asociado con los deudores en dólares, detalle que al menos debería generar curiosidad investigativa, ya que resulta muy difícil asociar los intereses de ambos sectores.

¿Fue ello razón suficiente para obligar, a través de la violencia callejera administrada, la renuncia en aras de la paz social de un gobierno legítimo? No es simple la respuesta. La reducción anecdótica forzada que exhibe Pagni es, lamentablemente, un paso más de atraso en la búsqueda de la verdad.

Juan Pablo Baylac

Nicolás V. Gallo

N. de la R.: Lo publicado el domingo pasado no es un artículo, sino un fragmento de adelanto de un libro mucho más extenso sobre el tema.

Trenes argentinos

Si alguien me hubiera contado que recorrer en tren 626 kilómetros en poco menos de 3 horas, distancia correspondiente de Madrid a Barcelona, o de París-Londres, cruce bajo el canal de La Mancha con 450 km entre ciudades (en promedio 2h 18m), posiblemente dudaría de tal información. Por suerte personalmente viví estas experiencias en más de una oportunidad en visitas turísticas a Europa. Disfrutando de esos viajes en tren imaginaba con poder hacer, por ejemplo, 400 km en aproximadamente 2 horas y llegar a Mar del Plata. Actualmente dura unas 6 horas. Mi reflexión nace al leer noticias respecto de la reinauguración después de treinta años del tren de pasajeros Retiro-Mendoza, distancia 1025 km, donde se calcula tardará que 26/28 horas, cuando en 1993 el viaje duraba 20 horas. También el incidente de un tren Constitución-Bahía Blanca, 640 km de distancia, que partió a las 13.09, previendo llegar a las 9 de la mañana siguiente, serían 20 horas para este recorrido, que además sufrió un descarrilamiento, hecho que lamentablemente ha ocurrido en varias oportunidades.

¿Será nuestro obsoleto sistema ferroviario o nosotros como sociedad de un país dirigido por tortugas inexpertas, mal intencionadas, alejadas de la realidad de un mundo moderno, perdidas en más de cincuenta años?

Carlos Spangenberg

spancarlos@hotmail.com

