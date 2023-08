escuchar

El FMI y el gasto

El Fondo Monetario Internacional continúa con su postura facilista al reiterarle al gobierno nacional que es necesario contener el gasto en jubilaciones sin tomar en consideración la constante pérdida del poder adquisitivo que los beneficiarios previsionales vienen padeciendo por efectos de la inflación. De manera inexplicable, el FMI ignora que los jubilados que cobran los haberes mínimos están incorporándose paulatinamente a la clase de pobres y que aquellos que perciben haberes que en algún momento les permitían vivir dignamente hoy están en camino de dejar de pertenecer a la clase media. El FMI debería concentrarse en el meollo de la cuestión y exigir al Gobierno que el ajuste del gasto se produzca en las exorbitantes e inadmisibles erogaciones que los distintos poderes, organismos, instituciones y empresas del Estado nacional realizan sin freno alguno y dejar de persistir en sus absurdas pretensiones de que sea soportado por el bolsillo de los integrantes de la clase pasiva.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Historia cíclica

Con mis 62 años, he vivido gobernada por varios partidos y un gobierno de facto. Pero la mayoría de mi vida lo han hecho el peronismo y sus distintas variantes. En ninguna de esas instancias he visto un claro plan de gobierno, y menos aún soluciones. Han derrocado a más de un presidente sin respetar los tiempos constitucionales. La historia política argentina es cíclica. Espero que el 22 de octubre todos elijamos por el fin de esos ciclos y miremos hacia adelante, por el bien de nuestra descendencia. Y a todos los que sacaron provecho y lo siguen haciendo, la historia los juzgará. “Nunca he visto un cortejo fúnebre seguido por los bienes materiales de una persona”, citó en más de una ocasión el papa Francisco.

La avaricia en todos los órdenes nos ha llevado a esto. Dios salve a la Argentina, hoy estamos acéfalos.

Laura Haydée Siri

DNI 13.986.886

Rigurosidad

Hay algo que me llama mucho la atención y es que a donde van nuestros políticos la gente les sonríe, se sacan selfies, los aplauden como si fueran unas estrellas, cuando son funcionarios públicos que deben rendir cuentas de las acciones de gobierno –que, en la práctica, nunca se las exigimos–. Es decir que si realizan mala praxis en sus cargos, por acción u omisión, jamás rinden cuenta y rápidamente buscan otros puestos para continuar viviendo del Estado –cuyos suculentos sueldos y beneficios pagamos todos– sin dar las razones de sus hechos.

Como ciudadanos debemos no solo hacer valer nuestro voto cada tanto en las urnas, sino exigir que si se demuestra la mala praxis les esté prohibido ejercer cualquier otro cargo y que respondan con sus bienes por los daños causados a los argentinos.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Incertidumbre

Todos los que nos oponemos a seguir soportando a los K en el poder nos alegramos por la derrota electoral de Massa en las PASO. Pero no se debe aún cantar victoria. No ganó la oposición, sino la incertidumbre. El voto bronca no necesariamente se va a repetir en octubre y la elección la va a definir el voto de los indecisos, que puede ir hacia Massa si Patricia Bullrich y Milei lanzan una campaña de agresiones mutuas. Siendo ambos de línea dura, creo que captará más votos independientes el que se muestre más moderado. Si ambos se muestran muy belicosos, Massa, ayudado por un “plan platita” y una megacampaña demagógica de aquí al 22 de octubre, podría dar vuelta la elección.

José Deym

deymjose@gmail.com

Ley de alquileres

En estos días se está hablando del fracaso de la ley de alquileres oportunamente sancionada y reemplazarla por una nueva. Obviamente, la nueva tendrá el mismo destino que la anterior y todas las implementadas desde la primera sancionada allá por el primer gobierno peronista, con los estrepitosos fracasos ocasionados. Como decía un sabio profesor/maestro que tuve, “la mejor ley de alquileres es la que no existe”. Y agrego lo que dice expresamente otro sabio: don Dalmacio Vélez Sarsfield en el Código Civil: “El contrato es la ley de las partes”, lo que no hace más que reconocer lo que ordena la naturaleza humana. Y viene al caso decir que similar criterio vale para el control de precios, ya que estos no dejan de ser un contrato entre partes. Pero los argentinos, siendo animales que tropezamos con la misma piedra en incontables oportunidades, seguimos insistiendo, soportando los accidentes y traumatismos que ello produce. Y no aprendemos.

Como decía el gran Sarmiento: “Todos son problemas de educación”. Ello, y no la decisión de ignorantes burócratas de turno, empeñados en no asimilar las enseñanzas que deja la historia, encauza la convivencia social y la satisfacción de todas las partes en los acuerdos que se celebran.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.collla@yahoo.com

Tarifa de energía

Indudablemente la política aplicada durante los últimos cuatro años, con relación a la energía eléctrica, nos demuestra la falta absoluta de criterio de los funcionarios que vienen actuando. Todos nosotros somos responsables, porque aceptamos las subvenciones que irresponsablemente se disponían desde el gobierno, mirando para otro lado, y así llegaron los cortes de luz. Desde enero hasta agosto de este año, el kW pasó de costar $ 5,22 a 18,60, y tenemos la incertidumbre de que continúen los aumentos.

Como siempre ocurre en nuestro bendito país, nadie es responsable de nada. Me pregunto cuándo se logrará el cambio tan promocionado y necesario para salir de esta mediocridad que venimos arrastrando desde tiempo inmemorial.

Como diría aquel famoso cómico José Marrone: “Cheeeeeee”.

Marcelo de Elizalde

DNI 4.280.637

