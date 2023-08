escuchar

El infierno

Muchas imágenes guardo todavía del lugar donde está emplazada la fábrica de camiones del que fue mi empleo durante toda mi vida activa. Ese lugar es Virrey del Pino, uno de los puntos que conforman lo que se conoce como La Matanza profunda. Cuando la televisión durante la pandemia accedió a los lugares más pauperizados, donde las casas no tienen agua potable y los niños juegan en medio de esa mezcla de barro y excremento que dejan los animales, sumado a la falta de cloacas y calles pavimentadas, nos horrorizamos. Por la miserable vida de sus habitantes, que pese a ello la han convertido en bastión inexpugnable de ese kirchnerismo que Larroque representa como pocos (pues son rehenes de los punteros y de los favores que reciben “desinteresadamente” cuando se acercan las elecciones).

Todos recordamos cuando después de aquellas trágicas inundaciones en La Plata de 2013 maltrató a un periodista que le preguntó por qué repartían ayuda con pecheras de La Cámpora. Diez años después, tras las fuertes lluvias, el agua que inunda las calles (por falta de obras de infraestructura) volvió a entrar a las casas de La Plata y los habitantes se desesperaban por sacarla, con baldes y secadores (acá hay responsabilidad compartida de toda “la casta política”, como la llama Milei).

Sin embargo, el Cuervo, aportando a la campaña del miedo, hizo referencia a la cercanía con el “infierno”.

¿Será por temor a que la provincia se tiña de violeta también?

Otto Schmucler

El mejor resultado

No podía haber votado mejor el soberano. A Unión por la Patria le entregó, como consecuencia de las políticas del gobierno actual, la peor votación de su historia, a tal punto que, si esta hubiese sido la elección de octubre, no pasaría a la segunda vuelta y llevaría irremediablemente a la desaparición del kirchnerismo (no del peronismo).

A La Libertad Avanza la colocó en el primer lugar, para que quede claro el amplio rechazo, de gran parte de los argentinos, a las habituales prácticas desleales y corruptas de la política. A Juntos por el Cambio lo ubicó en un estratégico segundo lugar, a muy poca distancia de Unión por la Patria (1 punto) y de La Libertad Avanza (2 puntos), reclamándoles que a partir de ahora trabajen muy unidos y que comuniquen claramente a la ciudadanía sus planes de gobierno, como no lo supieron hacer para esta votación, si quieren llegar a conducir los destinos de la Argentina.

Que en octubre el pueblo vuelva a votar con esa inteligencia.

Daniel Grassi

DNI 4.704.854

Dolarización

Algunos proponen dolarizar porque esto impediría la emisión y el gasto desaforados. Están distrayendo del verdadero problema, porque también se puede gastar endeudándose infinitamente, como hace Washington y, al final, el efecto es el mismo.

Ecuador dolarizado no resultó una potencia. Si de libertad hablamos, debe eliminarse el curso forzoso del peso. Esta es la verdadera solución al descalabro estatal. Por cierto, en rigor el problema no es el gasto del Estado –podría financiarse con la venta de sus casi infinitas propiedades–, sino que recauda coactivamente –impositivamente– al contrario del mercado, donde cada uno paga lo que voluntariamente usa.

Alejandro A. Tagliavini

DNI 12.342.072

Cerruti

Lo peligroso no es Milei, para nada, sino que la portavoz presidencial Gabriela Cerruti diga luego de las PASO que Massa está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Habrá visto Titanic?

Cristián Bacigaluppi

Autoridades de mesa

Todos los ciudadanos anhelan o exigen una votación rápida y ordenada. Desde el comienzo de la votación hasta el cierre de la mesa, la responsabilidad recae sobre las autoridades de mesa, es decir, el presidente y el vicepresidente. Las autoridades de mesa son designadas por la Justicia Federal con competencia electoral y es una designación irrenunciable salvo por motivos justificables. La realidad es que en un porcentaje muy alto no se presentan, por lo que se debe designar al primer votante para ocupar ese lugar, y no está debidamente preparado para realizar su trabajo competentemente y dependiendo de los fiscales. Aclaro que los fiscales no pueden realizar las tareas del presidente de mesa. Aun si se presentara el presidente de mesa, no puede estar solo, ya que al momento del cierre de la mesa debe no solo contar los votos, sino también completar certificados, actas y el telegrama final. Es así como toda la votación se retrasa. Ya que todos anhelamos o exigimos una votación rápida y ordenada, no faltemos cuando seamos convocados, o seamos voluntarios anotándonos en el Registro Público de Postulantes a Autoridades de Mesa. Sea así por nuestra querida Argentina.

María de los Ángeles Bayley Bustamante

DNI 11.044.518

Paro de maleteros

Coincido con la carta del lector Martín Lagos publicada en esta sección el 17 del actual. Ademas de lo que señala, agrego que por el hecho de no acatar la conciliación obligatoria se debió quitar la personería del gremio, bloquear sus cuentas y designar un interventor. Pero qué vamos a esperar de un ministerio que está a cargo de una señora carente de toda idoneidad, que nos quiso convencer de que era más importante ganar el Mundial de fútbol que combatir la inflación. Así nos va.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Residencias médicas

Debido a los muy bajos salarios, la cantidad de médicos postulantes para competir por realizar una residencia de especialización es inferior al número de vacantes (cosa insólita). De acuerdo con la mano invisible del mercado de Adam Smith, deberían aumentar bastante los salarios ofrecidos. Pero en la Argentina, para variar, esos principios, no ocurren.

Lucas L. Colombo

DNI 8.447.627

