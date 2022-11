Cartas de lectores: El no cambio, plan de seguridad, las espaldas de Messi

escuchar

El no cambio

Jorge Fernández Díaz en su columna del domingo pasado exhibe con maestría el pensamiento y los intereses de una burguesía atrofiada. Intereses mezquinos que evitan un apoyo a la necesidad de un cambio necesario e inteligente para recuperar a un país disoluto que solo brilla por personalidades dispersas o grupos emblemáticos. El aplauso brindado por dueños de empresas al ministro de Economía, que no baja la inflación, así lo demuestra. Ante estos hechos, no parece posible hacer un cambio significativo y esperanzador logrando el consenso de un 70% de la dirigencia política y económica. Deben formularse propuestas concretas a la ciudadanía, para que elija personas que con determinación hagan lo que hay que hacer para intentar la recuperación del país.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Plan de seguridad

Los comentarios desarrollados por el propio gobierno en los últimos días con respecto a incorporar gendarmes procedentes del sur de nuestro país como el denominado Operativo “Centinela” llamaron la atención al destacar la falta de seguridad en la provincia de Buenos Aires, como así también que las fuerzas del orden se autorregulan sin el consentimiento de un político civil. En principio, dicho operativo en el pasado se inició con muchas expectativas y fue diluyendo su accionar ya que tuvo una fecha de inicio, pero sin final y en ese período no se trazó ningún plan integral de seguridad. Además, si retiráramos a los integrantes de Gendarmería de la Patagonia para saturar el conurbano, ¿quién suple esa falta de personal? Cuando la autoridad no está presente, el delincuente suele posesionarse en el área. Las fuerzas de seguridad desde el advenimiento de la democracia siempre estuvieron bajo el mando de un ministro civil del gobierno de turno, respetando la Constitución Nacional, los Códigos y los reglamentos como auxiliares de la Justicia. La seguridad no se aborda únicamente hacia una localidad, departamento o provincia, debe ser integral en todo el territorio nacional con aportes educativos, económicos, técnicos, medio ambiente y recursos humanos.

Juan Carlos Holm

Especialista en seguridad

DNI 14.951.829

Mercado de cambios

Sergio Massa dispone el dólar soja. No recuerdo en el pasado un ministro con tantos recursos, aplicando una discrecionalidad que raya lo ilegal ya que por definición el BCRA regula el mercado único de cambio y la herramienta que debería usarse son las retenciones, que debe aprobar el Congreso. De existir una Justicia como en el pasado, esto no se mantenía ni un minuto.

Remigio Ehrentraut

DNI 18.106.849

Las espaldas de Messi

Los que amamos a nuestro país vivimos frustrados por la innumerable cantidad de veces que hemos sido engañados y estafados. Sabemos que tenemos un país maravilloso, pero no sabemos cómo frenar una decadencia que parece no tener freno, y más bien tiende a acelerarse. Debe ser por eso que ponemos nuestra esperanza en la selección nacional, para intentar lograr al menos una alegría entre tanta desazón. Inexorablemente, el peso de esa esperanza cae sobre las espaldas de estos muchachos, pero más especialmente en las de Messi. Es totalmente injusto. Messi es un joven excepcional, lleno de valores, y con un talento dado por Dios para el fútbol que, gracias a su esfuerzo personal, supo explotar para alegrar a los demás, especialmente a sus connacionales. No podemos pedirle que se haga cargo de nuestras frustraciones. Solo deberíamos agradecerle y mirarnos interiormente para analizar si en nuestras vidas hemos explotado nuestros talentos como él lo hizo, para vivir en un país mejor. Ese análisis nos debería avergonzar, seguramente. Gracias Messi. Ya hiciste demasiado.

Damián Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

¿Primero la gente?

Me quedé viudo y comencé a hacer los trámites para poder cobrar la pensión de la jubilación de mi esposa. Yo también soy jubilado. El proceso es largo y no siempre claro; lo empecé en agosto. Finalmente, luego de ir cinco veces a la Anses, me dieron turno para el 23 de diciembre para la última etapa del trámite. No voy a poder ir ese día, e intenté cambiar la fecha. No se puede si no se anula el anterior turno y si bien en el sitio del organismo está anunciada esa opción, no funciona. Fui personalmente al UDAI correspondiente para tratar de hacer el cambio personalmente. No se puede hacer y por lo tanto la única opción es esperar que se pierda el turno anterior y pedir uno nuevo. Gracias Raverta por facilitarnos los trámites a esta altura de la vida. Primero la gente… y los jubilados somos gente

Pedro Jaureguiberry

DNI 4.533.263

Burocracia

Cuanta razón tiene la señora Ferreyra con su carta sobre la renovación del CUD de su hijo con síndrome de Down. Le piden nuevamente para la renovación del certificado el estudio genético, ya presentado cuándo nació su hijo, e inmodificable por su condición. Estos “burrócratas” con sueldito asegurado no conocen la empatía, menos ponerse en el lugar del otro y menos que menos leer el entrelineado de ciertas situaciones a todas luces muy obvias y muy difíciles de sobrellevar para cualquier familia.

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

Hinchadas de polo

El próximo viernes veremos un espectáculo único en el mundo. Los dos mejores equipos de polo se medirán nuevamente en la final de Palermo. Felicito a los jugadores y sus equipos de petiseros, veterinarios y de más por sus trabajos puertas adentro. Hago solo un pedido, para que no vuelva a suceder lo mismo que en la última semifinal y en la final del año pasado. Después de los himnos siempre se rinde un homenaje, las hinchadas sobre Dorrego no escuchan al relator y siguen con su batucada. Les pido por favor que alguien de los equipos les avise para que paren hasta que empiece el partido y ahí si alentar con todo a sus equipos.

Juan Zenón Santillán

DNI 17.902.492

En la Red Facebook

Flybondi recibió su décimo avión, pero no puede sumar espacio en el Aeroparque

“¿Y sino Aerolíneas qué? Hay que cuidar la fuente de ingreso de La Cámpora”- Marcos Brusotti

“Hay que reabrir el Palomar y dar la oportunidad a todas las personas para viajar en avión no solo los ricos”- María Cuevas

“Capricho de un gobierno al que no le importa el país ni su población. Solo comprar votos para favorecerse ellos”- María Cristina Giacuboni

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION