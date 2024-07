Cartas de lectores: El Pacto y el lenguaje, Lijo, mensaje

Escuchar

El Pacto y el lenguaje

En días recientes el presidente de la Nación ha vuelto a insultar, con lenguaje soez, a varios ciudadanos, lo que revela mala educación, como decimos los mayores, y es un mal ejemplo para todos, en especial para las personas jóvenes, que necesitan ejemplos virtuosos. Tal vez sea del agrado de muchos que quien dice ser religioso se exprese de un modo “arrabalero” y quizás algunos piensen que las “malas palabras” no son perjudiciales. El lenguaje de los líderes debe ser respetuoso, además de claro y conciso, y sobre todo no agresivo, en especial con relación a quienes lo critican. ¿O el señor Presidente cree que todas sus propuestas son perfectas y sus actitudes inmaculadas? El hecho de ser un gobernante consagrado por el voto del pueblo, lejos de autorizarlo a insultar, le impone moderación en el lenguaje. Espero que estas líneas sean interpretadas como el consejo de un ciudadano mayor y no de un adversario político. Si modera el lenguaje e invita a razonar a sus conciudadanos, aun a quienes no entienden sus propuestas, dará un paso adelante y enriquecerá la discusión política. El consenso implícito en el Pacto de Mayo se consolidará si el fondo coincide con las formas respetuosas.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Lijo

Según ha trascendido, el juez Dr. Ariel Lijo tiene denuncias ante el Consejo de la Magistratura que se encuentran pendientes de tratamiento y resolución. Se cometería un grave acto de irresponsabilidad institucional si el Honorable Senado de la Nación aprobara su designación como juez de la Corte Suprema antes de conocerse la decisión que se adopte en las causas en trámite.

Diógenes Hugo de la Colina

DNI 4.175.267

Mensaje

A Milei se le ha perdonado que maltratara verbalmente a una periodista por desconocer que la divulgación de las teorías keynesianas fue posterior a la implementación del New Deal en Estados Unidos, que la haya tachado de tirabombas a Patricia Bullrich y de representante del maligno al Papa, y que se haya enemistado caprichosamente con otros líderes mundiales. Pero lo que creo que es imperdonable es haber echado a un funcionario solo porque opinaba que la ofensa racista de la selección (aun cuando sea discutible si fue realmente racista o no) debía ser reparada mediante una disculpa oficial. ¿El motivo que adujo el Gobierno? La selección ganó un Mundial y otras tres finales importantes. Por lo tanto, el mensaje que se deja es que, como símbolo de los triunfos argentinos, es intocable y puede hacer lo que quiera. Creo que eso, además de apoyar los tan denostados privilegios que clama este gobierno combatir, no hace más que mostrar una tremenda soberbia y nos hace quedar muy mal en el mundo.

José Deym

deymjose@gmail.com

Aptitud para votar

Es democrático que todas las personas puedan votar, sin discriminar nivel de educación o económico, o sexo. Es lógico que se exija una edad mínima, para que se haya podido formar un criterio personal. Esto es un derecho y no se discute, por supuesto. Pero al observar determinados hechos, como patotas que destrozan todo a su paso y aprovechan el posible anonimato para delinquir, o al escuchar las respuestas que obtienen los periodistas de los participantes de marchas o piquetes y advertir que algunos no saben para qué son convocados por organizadores que no dan la cara, comienzan las dudas. Parece que integrar una patota, reunirse para cortar el tránsito, enfrentar a la policía, romper el mobiliario urbano o pelearse es tomado por muchos como un entretenimiento, un deporte. No tienen noción de que causan un perjuicio a todos, más allá del presunto beneficio social que usan de excusa. Creo que estas personas evidencian no tener una mínima capacidad para opinar sobre lo que está en juego en una elección. Sugiero que todo el que sea fehacientemente identificado como participante en estos desmanes sea sancionado con la pérdida del derecho al voto en la siguiente elección. Que cada reiteración incremente la cantidad de futuras elecciones en las que estará inhabilitado, independientemente de otras consecuencias que deriven de delitos o faltas por el mismo hecho.

Gustavo Oscar Steger

DNI 4.282.451

El reino del revés

No son los diputados los que deben dar explicaciones o ser sancionados por ir a visitar ancianos presos en la cárcel, sino los que allí los tienen encerrados violando la ley que dispone que a los 70 años la detención debe cumplirse en domicilio, y más aún cuando la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de los adultos mayores, elevada a jerarquía constitucional, respecto de los mayores de 65 años impone al Estado la obligación de promover “medidas alternativas respecto de la privación de libertad”. Esto es lo que debería escandalizar, pero en el reino del revés “un ladrón es vigilante y otro es juez”.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Dique San Roque

La interesante nota sobre el molino Hércules (la nacion, 21/7/24) me recordó que a Gustave Eiffel se le atribuyen numerosas obras en toda Latinoamérica e incluso un par en la Argentina. Es llamativo que no haya registros seguros de la actividad en el continente del gran arquitecto francés. De él se dice que fue admirador de Juan Bialet Massé, quien con Carlos Cassaffousth construyó el Dique San Roque, en su época una de las obras de ingeniería más importantes del mundo. Curioso parecido: los tres fueron juzgados penalmente por sus obras; Eiffel, por supuesta corrupción en un intento de construir el Canal de Panamá; Bialet Massé y su compañero, a causa del mencionado dique. Es frecuente que la envidia castigue a los creadores que se adelantan a su tiempo (en el caso del San Roque, lo afirmo sin lugar a dudas).

Héctor Fasoli

DNI 12.498.457

En la Red Facebook

Patricia Bullrich: “Ser oposición es estar del lado del kirchnerismo”

“Hay que seguir. Hay que avanzar. Rechazar lo negativo. ¡Se puede! Las críticas siempre van a estar”- Norita Godoy

“No, Patricia, ser oposición es no aprobar las cosas que se cree que no están bien. La democracia no admite la verticalidad, se discuten horizontalmente las leyes en el Congreso...”- Horacio Emilio Páez

“Pro ya fue, en las últimas elecciones demostraron con peleas internas que les interesan más los cargos que el país, lamentablemente muestran eso”- Carlos Antinori

