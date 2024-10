Cartas de lectores: El paro, sindicalismo, oportunidades

El paro

Tuvo éxito a lo Pirro la huelga de transporte, porque no hubo fútbol. El filósofo español Ortega y Gasset, hace más de ochenta años, viendo un pueblo joven argentino desorientado socialmente y rodeado de inmensas riquezas naturales, pronunciaba la siempre vigente frase “Argentinos, a las cosas”, una sentencia que la mayor parte de nuestra sociedad nunca quiso entender. Esta mayoría de toda clase de gente que nos rodea diariamente interpreta que las cosas son “las que me convienen a mí”. Indudablemente esa es la razón de la mala situación que desde hace décadas sufre nuestro país, responsabilidad de dirigentes sindicales y políticos protegidos por una Justicia evidentemente laxa.

Juan José Varrone

Sindicalismo

La vieja política de nuestro maltratado país, que solo sabía emitir dinero para subsistir y proteger sus privilegios, pudo ser reemplazada mediante el voto popular. ¿A quién le corresponderá ahora reemplazar al viejo sindicalismo, que solo sabe hacer “paros” para subsistir y proteger sus privilegios?

Mauricio Maurette

Oportunidades

El conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de las universidades públicas está generando oportunidades que se están desperdiciando por la sociedad en general y los alumnos de la educación pública en particular. En primer lugar, los alumnos en su gran mayoría están perdiendo la oportunidad de preguntar de dónde vienen los fondos, cómo se designan, cómo se distribuyen, cómo y en qué se gastan. En segundo lugar, si los alumnos tienen acceso a una auditoría realizada por un agente externo a la misma entidad, podrían observar la calidad del gasto y proponer optimizarlo. En tercer lugar, podrían acercarse al Poder Legislativo y generar diferentes alternativas del gasto establecido en el presupuesto nacional 2025 para que sea modificado a través del Congreso y solicitar a los legisladores destinar más fondos a la educación pública. Por último, pero tal vez más importante, hacerle entender a toda la comunidad educativa que la universidad pública y la totalidad de sus recursos no “son de los trabajadores y al que no le gusta se jode”, sino que son de todos los argentinos, empezando por los alumnos.

Sebastián Deym

Crisis de los partidos

La crisis de los partidos políticos tradicionales se da en muchas partes del mundo (Italia, Francia, por ejemplo) y ahora se está instalando en la Argentina. En nuestro pais no se sabe qué es y a quién representa en la actualidad el otrora poderoso PJ. En cuanto a mi partido, la UCR no escapa a esa situación, agravada por la conducta de quienes por ocupar posiciones se sienten dirigentes, pero que carecen de los atributos de un Balbín o un Alfonsín. Un radicalismo fuerte le permitiría ocupar protagónicamente el centro, hoy vacío, del mapa político argentino. Un populismo deplorable (apoyado su pésimo candidato en el balotaje por algunas firmas con historia radical) se fue derrotado, para instalarse otro que pone en peligro a la república, la tolerancia y el consenso. Frente a ese cuadro ominoso, se procedió por parte de una minoría a dividir el bloque de diputados nacionales. Esta insensatez, festejada por algunos de adentro y de fuera del partido, es pésima para la seriedad y la credibilidad del radicalismo de nuestro tiempo.

Frente a tamaño problema, sostengo que: 1) debe respetarse en democracia la regla de la mayoría; 2) la conducta de los cinco tránsfugas debe ser sancionada; 3) la UCR debe ser la principal fuerza opositora a los populismos; 4) es inadmisible que se piense en formar frentes con cualquiera pero que a los propios correligionarios se los descalifique y ofenda; 5) la conducción del bloque de diputados nacionales ha sido dubitativa e incompetente; 6) el bloque de diputados nacionales tiene muy buenos legisladores por fuera de esa grieta que se ha creado, que son inteligentes, prudentes y advierten que estamos frente a un total cambio de época, lo que no comprenden los repetidores de eslóganes caducos.

Juan Antonio Portesi

Belgrano Cargas

Hemos leído en estos días sobre la reestructuración del Belgrano Cargas, y se afirma que siendo un ferrocarril de carga –y no de pasajeros– la velocidad no es muy importante. Discrepo con este concepto, ya que la topografía de nuestro país justamente invita (con sus grandes planicies y como se hace en los Estados Unidos) a utilizar trenes largos que corren a grandes velocidades y permiten que los productos arriben en poco tiempo a los puertos de exportación. Pero para ello hacen falta dos cosas: un material rodante que no sea obsoleto y la necesidad de tener la vía debidamente cubierta de balasto y con vías de desagüe necesarias para que los durmientes no se pudran, al estar apoyados sobre el pasto, que, cuando llueve, distorsionan la vía y provocan los descarrilamientos que sufre esa línea, con el consiguiente costo.

George W. Handley

Falta de asfalto

Me dirijo al señor intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, para reclamarle por la falta de asfalto que hay en la calle Los Lobos en el ingreso al complejo Villa Olivos y a los Decs Tortugas, en Garín. Hace cinco años que mi hija y su familia viven allí y es realmente una odisea salir del complejo y recorrer los 500 metros de calle de tierra (sí, en pleno siglo XXI) para llevar a sus hijos al colegio y a mi yerno para ir a su trabajo. No se puede imaginar lo que es cuando llueve. Pero lo más triste es que en la avenida Olivos, que corta a Los Lobos, se ven carteles de su intendencia que dicen “Aquí se hace asfalto”. También mi hija ha realizado este reclamo en muchas oportunidades por las redes sociales de su intendencia, pero esos reclamos desaparecen, y solo aparecen los comentarios que alaban su “gestión”. Le pido por favor que asfalten la calle Los Lobos para que sepamos adónde van nuestros impuestos.

Alfredo Mansur

