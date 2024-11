Cartas de lectores: Embargo inútil, expulsión, derechos adquiridos

Embargo inútil

La escasa comunicación entre la Cancillería y el Poder Ejecutivo, las rencillas y envidias internas, sumadas a la desprolija destitución de la Dra. Mondino de su cargo, han dejado de lado una pregunta central en los medios informativos: ¿por qué la Argentina elige alinearse con los dos únicos países que apoyan el embargo económico a Cuba, una medida que ha demostrado su inutilidad desde hace décadas, en lugar de unirse a la casi totalidad del resto de los países que se oponen a esta política, muchos de ellos representantes de las democracias más modernas y progresistas? ¿Solo tres países “la vemos”?

Basilio A. Kotsias

Expulsión

No fue un pedido de renuncia. Se trató de una expulsión. Las formas en el servicio diplomático hablan por sí mismas. La excanciller es una distinguida dama cordobesa y una reconocida economista. Llama la atención que esa desvinculación abrupta obedezca a un comportamiento individualmente reprochable de su parte. Si lo es, estimo que la Jefatura de Gabinete debería aclarar las circunstancias, que de ninguna manera justifican un procedimiento ya aplicado en otros casos por el Presidente como es echar a escobazos a colaboradores de prestigio personal y de rango constitucional.

Eduardo R. Malvar

Derechos adquiridos

El editorial del domingo 27 y la previa mención de Carlos Pagni referidos a las inconsistencias en la argumentación que mantiene el régimen de protección de Tierra del Fuego ubican a este hecho como “un inadmisible privilegio, plagado de gigantescas irregularidades”. Este caso, que presenta ribetes escandalosos por décadas, constituye un ejemplo entre tantos que revelan una consabida práctica que los gobiernos suelen aplicar una vez que ya poseen el control de la gestión de gobierno y proceden a invertir la dirección del marketing político realizado durante la campaña electoral. Es entonces cuando los votantes protestan frente a la evidencia del error en el voto emitido y la nueva autoridad (el presidente electo) adquiere la potestad de sostener que “si hubiera dicho la verdad no me habrían votado”. Propuestas como que las castas pagarán los costos del ajuste, la motosierra será implacable ad infinitum, el régimen de Tierra del Fuego se apoya en “derechos adquiridos” o la aplicación del concepto de “casta” a una selección al azar de grupos y sectores donde sobrevive quien es amigo o asociado indican un retorno a la mala praxis del populismo que se suponía querer superar. Si se compara el régimen de Tierra del Fuego que continúa manteniendo los privilegios con diversos sectores que resultan claramente perjudicados por el ajuste (jubilados, educación, salud), cabe la pregunta: ¿conforme a la Constitución nacional tales “derechos adquiridos” no aplicarían a ambos? ¿O solo corresponde a las empresas elegidas como beneficiarias (Mirgor y Newsan, entre otras) con sobrecostos, que merced a la ausencia de competencia generan “enormes fortunas”, y permiten posicionarse con alto nivel de renta y consumo de lujo por parte de los empresarios socios del club? No cabe duda de que las irregularidades de gobierno son gigantescas. Por fortuna, la macro sí está mejorando.

Héctor Helman

El costo argentino

Cuando el Gobierno habla de que bajó el costo argentino creo que es en su imaginación. Uno de los costos más onerosos es el de los depósitos fiscales; para dar una idea: 880 kg de producto desde el interior de China al puerto de Buenos Aires cuestan 450 dólares con un viaje de 45 días en barco; la misma mercadería depositada durante 12 días en un depósito fiscal cuesta 1435 dólares más IVA. Creo que no hay más nada que aclarar.

Sergio Ohanessian

Falta de respeto

Escuché por Radio Mitre a Marcelo Birmajer y no pude estar más de acuerdo con su análisis sobre el presidente Milei. Aunque lo haya votado y esté de acuerdo con su política económica, por dura que sea no es más que lo que había que hacer y acompaño en todo, la descalificación del presidente Alfonsín, quien no puede rebatirlo, no es más que una falta de respeto hacia quien se jugó por la democracia y aguantó los intentos de golpes contra su gobierno en épocas especialmente oscuras. Su asunción, en diciembre de 1983, a quienes teníamos 18 años nos emocionó hasta lo más profundo, por respirar libertad por vez primera.

Andrea Dain

Inundaciones

Cada vez que me entero de una inundación en algún lugar del planeta ocasionada por una tormenta inusual, recuerdo las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires desde que tengo uso de razón. Sobre todo en las zonas que habitualmente recorría, como las del arroyo Vega, a lo largo de la calle Blanco Encalada, en Belgrano, y las del arroyo Maldonado, entubado bajo la Avda. Juan B. Justo. Recuerdo que el 31 de diciembre de 1985, estando en el microcentro, no pude regresar a mi casa hasta muy pasada la medianoche, a la espera de que bajaran las aguas. Cualquier día de lluvia hacía que ambas arterias se inundaran y los automóviles flotaran como canoas. El jefe de gobierno Mauricio Macri cambió la suerte de los vecinos haciendo las obras necesarias para evitar esas inundaciones. Fue un excelente intendente, como se lo llamaba antes. No analicemos su gobierno como presidente de la Argentina. Lamentablemente, su gradualismo por no haber leído a Nicolás Maquiavelo nos hizo perder 4 años y volver al populismo perokirchnerista.

José Brunetta

Ayrton Senna

En 1990 estaba en Buzios, pues había construido el primer club de tenis allí, rodeado de un desarrollo inmobiliario. En la Rua das Pedras, la calle principal, se puso de moda un restaurante, Los Panqueques, y allí íbamos todos. Una noche, casi al lado mío, estaba nada menos que Ayrton Senna, campeón mundial de Fórmula 1. Simpático, era uno más, así que me acerqué y charlamos. Estaba entusiasmado con manejar en unas divertidas dunas camino a Cabo Frío. En un momento me dice: “Eh, argentino… te llevo mañana en mi buggy a dar vueltas por las dunas”. Yo, encantado. Así quedamos, pero al día siguiente llovió y solo me quedó la charla de recuerdo. Sentí y disfruté la sencillez de un grande. Así lo fueron Fangio, Reutemann y creo que Colapinto va por ese camino. Los grandes en serio ya lo son, por eso no se sienten.

Ricardo Olaviaga

