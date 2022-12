Cartas de lectores: Encolumnados, condena en Irán, bebés como escudos

escuchar

Ya está, ya nos hicieron felices, no hace falta más. Por el milagro de una gambeta que va y viene en un metro cuadrado, sumada a la transpiración cuando hubo que pelearla contra los Países Bajos, nos encolumnaron a todos detrás de ellos, generando ese carisma colectivo a tal punto tal que en una reunión de más de 15 amigos, viendo la semifinal contra Croacia, nadie criticó a Messi. Ni uno solo. Ya está, si salimos campeones no va a cambiar nada, sería hasta un final cursi para una historia de amor real. Valoramos todo lo que hicieron hasta ahora, y si no salimos campeones creo que los vamos a querer todavía más. ¿O acaso los “pibes de Malvinas”, a quienes tanto les cantamos y se nos llenan los ojos de lágrimas con ese nuevo himno maravilloso, especialmente a los que vivimos esa gesta (los +60), volvieron victoriosos del sur? Hay un sentimiento argentino derramándose por el mundo, todos aman a nuestro capitán. ¿Qué puedo agregar a lo que ya se ha dicho? ¡Ah, sí! Se me ocurre algo, muy original, para él y todo el equipo: ¡gracias!

Condena en Irán

Quisiera referirme a la situación desesperante del jugador iraní condenado a la horca por el régimen autocrático de Irán por su apoyo a la condición de los derechos de las mujeres de su país. Cualquier demostración de independencia de ese gobierno –con el cual nuestro país mantiene relaciones diplomáticas sin por ello haberse manifestado con el repudio que corresponde– implica un enorme coraje y real riesgo de vida. Es una crueldad que nos remite a tiempos medievales, inexplicablemente aún tolerados en nuestra época. Por lo tanto, sería oportuno darle un lugar destacado en la cobertura de la final del Mundial de mañana. Es una responsabilidad irrenunciable de parte de la FIFA no pronunciarse al respecto, y sería una mácula irreversible en la realización de este evento deportivo. Ya hay en marcha un movimiento en redes sociales para poner este tema de relieve.

Bebés como escudos

El jueves 15 de diciembre fui uno de los automovilistas sorprendidos por un piquete de corte total de la Panamericana mano a Capital, soporté alrededor de dos horas y media circulando a paso de hombre sin saber qué estaba pasando. Llegué al cruce con la ruta 197, luego de haber sido desviado para circular por la colectora, cuando observé el descenso de la autopista de los manifestantes con carteles del Partido Obrero, entre otros, y me llamó la atención una fila de mujeres empujando cochecitos con bebés en su interior. Me indigné al pensar que estas mujeres estarían utilizando a los menores como un escudo protector para el resto de los manifestantes, para no ser desalojados por la fuerza pública. Imaginé las horas al sol con altas temperaturas que estuvieron estos niños expuestos, siendo utilizados como carne de cañón por sus mayores. El derecho de protesta salvaje que se instauró en la Argentina por gobiernos de izquierda es responsable por este crimen contra inocentes usados políticamente. Sería imperioso que la Justicia tome nota de estos hechos y actúe en salvaguarda de la niñez e impute a los responsables: madres, líderes de los movimientos sociales, y también a los gobiernos (local o nacional) que permiten esta ignominia.

Dos lados

Escucho y leo por doquier la necesidad imperiosa de “cerrar la grieta”, igualando a quienes están de uno y otro lado cayendo en una banal simplificación. Una sociedad organizada solo puede progresar si se acuerda respetar las reglas comunes y la madre de ellas en una república democrática es su Constitución. Luego de la crisis de 1930, la mayoría de las naciones modernas del mundo occidental decidieron crear sus bancos centrales con el objetivo de defender la moneda nacional y evitar que el gobierno de turno utilice las reservas en beneficio propio, buscando perpetuarse en el poder en desmedro de su ciudadanía. Cuando una facción muestra una marcada propensión a violar la Constitución cada vez que exista el riesgo de perder poder; cuando no cumple las sentencias judiciales porque las considera adversas; cuando brega por un Poder Judicial dependiente del poder político o utiliza el Banco Central en beneficio de su propio partido… es allí donde todos aquellos que se consideren democráticos y republicanos deben pararse sin temor a equivocarse en la vereda de enfrente.

No son iguales los dos lados de la grieta.

Castillo

Me avergüenza, una vez más, el apoyo del gobierno de mi país al golpe de Estado perpetrado en Perú por el expresidente Castillo. Alineados con lo peor de América Latina, nos enterramos cada día más ante el mundo democrático y respetuoso de las instituciones republicanas.

Desidia en River

La falta de oposición y. lo que es peor, la falsa oposición, están llevando a River Plate a un totalitarismo que asusta. Un club que se creó con el fin de brindarles a sus socios recreación futbolística y social en este momento está siendo utilizado como una vaca lechera para los intereses políticos y económicos de unos pocos. La desidia dentro del club se nota en cada espacio, como también en la falta de voluntad que hay en empezar a arreglar todo lo que tienen que arreglar. Esta dirigencia no solo se cansó de ignorar el socio, sino que tuvo como bandera el apriete y el acoso hacia el socio.

Los socios de bien de River Plate esperamos que el club dé respuestas en lo edilicio, porque nos quieren convencer de que van a hacer un gran estadio con la calidad suprema de Europa, pero aún no terminan de cambiar los foquitos quemados, de arreglar el césped y de gestionar cosas tan simples como la limpieza de baños o el gas para los quinchos.

La comunidad internacional pide frenar la ejecución del futbolista iraní

“A esta altura de la historia de la humanidad es inconcebible este desprecio por la vida”- Sara Figueroa

“Lamentablemente el fanatismo no lleva a ningún lado”- Mercedes Rosa Muñoz

“Todos los países tienen que unirse y exigir que no sea ejecutado, ¿los derechos humanos dónde están?”- Mirian Martínez

