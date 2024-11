Cartas de lectores: Encrucijada, unión, también la votamos

Carta de la semana

Encrucijada

Aprobar o no la ley de ficha limpia (que impediría el acceso de delincuentes al Congreso) se asemeja a una verdadera encrucijada, porque esta ley divide las aguas. Por un lado estarán quienes entienden que los delincuentes no deben acceder a cargos públicos y que el Congreso debe ser honorable, mientras que del otro lado estarán quienes no se sienten molestos por compartir la cámara con quienes pretenden usarla de aguantadero merced a los fueros que esta otorga. La actitud a asumir habrá de transparentar la postura de cada uno frente a quienes delinquen y la posibilidad de otorgarles fueros. Quienes en esta encrucijada optan por los deshonestos deben quedar expuestos, para que la ciudadanía los coloque en el lugar que se ganaron.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Unión

Es penoso ver cómo el Presidente y la vicepresidenta pierden su tiempo y gastan su energía en peleas inconducentes. Les ruego tengan cordura y madurez. Costó mucho llegar a donde llegamos como para que desinteligencias entre ellos echen por tierra todo lo hecho. Es bueno recordar las estrofas del Martín Fierro: “… Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”.

Mariano Maurette

DNI 14.043.958

También la votamos

La fórmula electoral que tantos votamos y se impuso fue Milei-Villarruel. Cualquier discrepancia de Milei con la vicepresidenta tendría que debatirla con ella. Sacar a la luz sus diferencias respondiendo a una pregunta periodística es soslayar el problema y poco caballeresco.

Ah... la agenda de Villarruel referente a la memoria completa de los 70 también la votamos y forma parte de la batalla cultural.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

Una ley fundamental

El jueves pasado, en la Cámara de Diputados no se dio quorum para tratar el proyecto legislativo de ficha limpia: se necesitaban 129 legisladores para lograrlo y se presentaron en el recinto 128, es decir, se frustró el tratamiento por la ausencia de un diputado. Es incomprensible la actitud de los representantes del pueblo, porque el proyecto que debía tratarse es una herramienta imprescindible para impedir que puedan presentarse como candidatos a desempeñar cargos públicos quienes hayan cometido delitos graves y fueran condenados en dos instancias, situación en la que se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aspira a presentarse como candidata. Es una especulación mezquina la de los libertarios, que la consideran una candidata a la que podrán vencer.

Es lamentable, pues los legisladores han obviado que la ley de ficha limpia es fundamental para la ciudadanía, que reclama a sus representantes antecedentes y un comportamiento sin tachas. Ante este fracaso, y de no volver a programarse una votación esta semana, se debe convocar a sesiones extraordinarias para votar este proyecto, rectificando el papelón.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

¿Aprenderemos?

Las denominadas Fuerzas del Cielo, agrupación que representa, según sus jefes, el brazo armado del presidente Milei, tuvo su presentación oficial. Un variopinto grupo de opinadores informáticos, dirigentes, periodistas, etc. Si bien se apresuraron a aclarar que sus armas son los celulares y su prédica, la impronta del conjunto no ha sido hasta hoy el diálogo, sino afrentar e insultar al que piensa diferente. Según parece no les importa que la historia nos enseñó que nada bueno se puede esperar cuando se promueve la virulencia política. Son el perfecto caldo de cultivo para que se arrimen los violentos de siempre. Y cuando peleen con “las fuerzas del infierno”, de la justicia social o cualquier otra, se repetirán historias trágicas que conocemos de memoria. A estos muchachos que aseguran defender a Dios y la patria les cuento que también afirmaron lo mismo Perón, los extremistas de los 70 e incluso los K del siglo XXI. A todos ellos no les importó fomentar la división social, que nada tiene que ver con las ideas liberales de nuestra Constitución, hecha para institucionalizar en paz la participación de todos.

¿Será posible que los argentinos nunca aprendamos?

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Con la cancha inclinada

He leído con sumo interés la carta del lector Sr. Horacio Mieres. Y tuve la sensación de déjà vu. Esta queja de que los empresarios argentinos no quieren competir, de que los precios son altos y piden protección se repite cada vez que el Poder Ejecutivo de turno baja aranceles de importación. Efectivamente, los empresarios argentinos cobran todo lo que pueden. Igual que los de China, Alemania, Brasil, Estados Unidos y el resto del mundo. Lo que no dice es que cuando, con el correcto objetivo de bajar los precios, el Poder Ejecutivo baja aranceles, no hace nada con los perniciosos aspectos del “costo argentino”. Los disparatados juicios laborales que han mandado a la quiebra a más de una pyme siguen existiendo de la mano de la casta de abogados y jueces del fuero laboral, a los cuales nadie les pone freno, algún fallo de la Corte apenas hace mella. Y esto es parte del costo que influye en la necesidad de poner precios altos para sobrevivir.

Y la industria padece la absurda estructura de impuestos en cascada que se transforman en un costo – que no existe en otros países–, Ingresos Brutos y débitos y créditos bancarios. Cuantos más componentes compra una empresa y por más etapas industriales pasan esos componentes, más se ven afectados. Esto también es un costo que afecta lo que necesitan cobrar los empresarios. O cierran.

Resumiendo: los industriales no son necesariamente santos, pero el Estado argentino insiste en hacerlos competir con la cancha inclinada en su contra.

Miguel Kurlat

DNI 4.529.399

Jueces prevaricadores

Esto no puede seguir así, y así termina su excelente carta de lectores Francisco García Santillán, en la cual comenta la última denuncia de Enrique Munilla sobre otra sentencia escandalosa dictada por nuestra Justicia Federal Penal. Nos resulta muy difícil entender el silencio del presidente Milei y de su ministro de Justicia. No se entiende qué están esperando para depurar el Poder Judicial del conjunto de jueces prevaricadores y, simultáneamente, liberar a sus víctimas.



Renee Ivonne Bialade

Lucila Arechavaleta

Bettina Piñeiro Sorondo

Marta Rudin

Inès Mercedes Lieste Moreno

Marta Josefina Cuestas Acosta

Flora Edith Navalles

Beatriz Peluffo

Teresa Rojas

Juan Ignacio Ymaz

Jorge Toccalino

Antonio José Mozzarelli

Jorge Halperin

Elbio Eduardo Coelho

Rafael Larrocca

Héctor Luis Mendiondo

Mariano Gradin

Pablo Manuel Arrechea

Carlos Alberto Maiocchi

Carlos A Collongues

Norberto A. Lo Cane Schloszarcsik

Jorge Horacio Gallino

Alberto Solanet

Guillermo V. Zuviría

Fontana Carlos Gustavo

Carlos Alberto Brave

Edgardo Frola

Marta Inés Vays

María Natalia Balbastro

Juan Carlos Cepeda

Horacio M.Barilatti Bengolea

Carlos Bahillo

Martin Grondona

César Amadeo Fragni

Emilio Vicente Bunge

Adela Grondona

Maria Zavalia

Alfredo Lafuente

Patricio Luis Leonard

Miguel A. Cáceres

Roberto Bovone

Horacio Goris

Raul Arichuluaga

Enrique Guillermo Avogadro

José Saravia

Eduardo A. Ramos

Pablo Cernadas

Jorge Mainoli

Enrique Goldaracena

Federico Stegmann

Santiago Mc Cormick

Ricardo Colombo

Carlos Rawson

Tomás Agustín Grondona

Carlos Oscar Wartjes

Roberto Eduardo De Abelleyra

David Andrews

Rubén Horacio Castex

Alfredo Tomas Walker

Héctor Aguirre

Juan Carlos Meroni

Augusto César Bedacarratz

Juan Ignacio de Abelleyra

Guillermo Sánchez Saravia

Roberto Agotegaray

Carlos Gaut

Héctor Valsecchi

Rubén Dario Gómez

Alcides Antonini

Federico Guillermo Gottfried

Carlos Daniel Carbone

Roberto Page

Gloria Malaver

Ricardo Gutierrez Arana

Armando Ricardo Gilardoni

Maria Cristina Aragone

Carlos Mac Intyre

Alberto Raúl Aprea

Vivian Cavanagh

María Rita Stagetti

María Florencia Smart

Jorge Troitiño

Raúl Pirra

Lucia M Walker

Héctor De Pirro

Norberto Dazzi

Rodolfo Ludueñs

Jorge Spini

Carlos Alberto Berisso

Jorge Rodríguez

Horacio Reyser

Francisco Antonio Fournier

Ángel Atés

Roberto Novais

Carlos Arturo Cortalezzi

Axel Adlercreutz

Edgardo Barrientos

Alberto Secchi

Héctor Martínez

Guillermo Roberto Trucco

Marta Lanardonne

Jorge Badih

Cristina Firpo

Alberto Philippi

Eduardo Landera

Miguel Lozano

Mariano Cabrini

Elena Harris

Graciela Gamboa

Alicia Margarita Goueslain

Elsita Herrero Anzorena

Ana María Carrosso

Norma Roa

Giselle Jacobs

Arbelaiz Ana I

Adriana María Mazzarol

Hernán Guillermo Olmos

Josefina Tamayo

Edgardo Pérez

Maria Elvira Rouges

María Eleonora Cavanagh

Graciela De La Villa

Magi Ana Delia

Guillermo J Walker

Graciela Enriqueta Auge

Jose Luis Milia

Carlos Bellocchio

Flora Miguens

Claudia Becerra

Carmen Beatriz Melchior

Alvaro Vásquez

Georgina María Walker

María Inés Ahumada

Carlos Juarez

María Inés Lamolla

Manuel Cornejo Torino

Héctor Valentino

Jorge Sánchez Ruiz

Fernando Goldaracena

Tomas Jorge Fox

Jorge F. Tizado

Luis Enrique Guillon

Ricardo Francisco Morelli

Maríano Cabrera

Alberto Ramiro Guerrero

Diego J. Malbrán

Mariano Dori Llames Saavedra

Carlos Brady Alet

Carlos Augusto Franceschi Carabajal

Juan Enrique Salaverry

Oscar Edgardo García

Duhalde Guillermo Duhalde

Jorge Fernández Zavalía

Mario Castagneto

Carlos Martínez Segon

Roberto Durán

Juan Francisco Coria

Horacio Fernando Lauría

Mario Rodolfo Almirón García

Víctor Hugo Rodríguez

Dominguez Matheu Guillermo A

Edgardo Campiantic

Daniel Stella

Belisario Saravia

Gabino Guillermo Videla

César Bettolli

Alberto Jorge Capelli

Carlos Florencio Feroglio

Gustavo Adolfo Alsina

Rolando Héctor Medina

Juan Carlos Pegoraro

Alberto Manuel Bengoa

Roberto Larocca

Germán Emilio Riquelme

Robert Curilovic

Eduardo Raúl Mendizábal

Jorge Manresa

Miguel Salvador

Joaquin Luis Correa

Claudio R. Cabrera

Pedro Eduardo Plou

Hugo Magnotta

Jorge Ramón Becerra

Sergio Raúl Bassani Alderete

Blas Benjamín De La Vega

Raúl Landa

Ricardo Rodolfo Schmid

Jorge Horacio Sánchez Sierra

Andrés Oscar Avalos

Alejandro de Oro

José Martiniano Duarte

Anibal A. Guevara Molina.

Luis Linari

Federico Luis Mourglier

Enrique Alfredo Treglia

Silvia Elba Marcotullio

Ricardo Aguinaga

Alejandro Saravia Peñalba

María Cristina De Undurraga

Eduardo Ernesto Traverso

Juan Fernando Palacios

Miguel Delledone

Jose Manuel Diaz Diez

Cristian Jose Walker

Enrique Gumbau

Federico Leopoldo Maximiliano Galeano de Sanz

María Dolores San Roman

Adriana Del Carmen Lavisse

Carlos Alberto Lecour

Ernesto García González

Mary Richards de Grondona

María Silvia Pechieu

Jorge Héctor López Parravicini

Juan José Menbrana

Roberto Fonseca

Ruben Domingo Guzmán

Roberto Daniel Parra

Jorge Horacio Rojas

María Elisa Pinto

Arturo Munilla

Pilar María Cristina Cejas

Maria Guadalupe Maldonado

Fernando Luis Torre

Guillermo Jesús Fanego

Carlos Enrique Alsina

Gustavo Luis Breide Obeid

Carlos Alejandro Arteaga

Jorge Tisi Baña

Vicente San Roman

Ana Maria Buzzi

Patricia Maria Arredondo

Lucrecia Astiz

María Hilda Marini

Mariano E. Correa

Diego Luis Goñi

Roberto Miguel Oliver

Luis Alberto López

Jorge Epifanio Oliva

Camilo Jorge Rizzolo

Eduardo Jose Zone

Pablo Echagüe

Miguel Francisco Prestofelippo

Roberto Batalik

Lucio Mario Candia

Juan Jorge Ferreyra

María Walker de Sulpis

Mario Cabanillas

José María Lynch

Pedro José Güiraldes

Daniel Alberto Risso

Alejandro Fargosi

Silvia Julia Buzetti

Mabel Del Valle Muro

Mercedes Moreno Klappenbach

Luis Fernandez Vidal

José Luis Almada

Graciela B. Macedra

Mario Alejandro Dávalos

Fajre Miguel Fajre

Alejandro Ellis

Hugo Julio Ballesteros

Carlos Alberto Gutierrez

Darío Alejandro Selser

Clara M. Perkins

Roque Luis Martinelli

Patricia Mauriño

Daniel Solari

Carlos Alberto Nanzer

Alejandro Benavidez

Antonino Emilio Sanguedolce

José D’Angelo

Maria Valeria Walker

Maria Teresa Elli

Graciela Mercedes Cardona

Carlos Castro Madero

Patricia Martínez Tauber

Jorge Ricardo Guido

Agustín Vazquez

Eduardo Isasmendi Aguilar

Federico Daher

Antonio Oscar Baenas

Claudio Alberto Garibaldi

Elba Delia Maturana

Eduardo Ligio Ganeau

Luis María Arce

Marcelo Liendo

Maria Alejandra Johanneton

Luisa Maria Arias

Horacio Javier Peretti

Luis Alfredo Casaubon

Ignacio V de Uribelarrea

Alberto Reginaldo Casey

Julio César Leaños

Oscar Mauricio Ortín

Gustavo Federico Pérez

María Alejandra Didiego

Maria Ines Hansen

Elena Rita Genise

Jorge Julio Otiz

Fabian Sotelo

Alejandra Jones

Carlos Eduardo De Simone

Maria Laura Olea

Roberto Nellessen

Hugo Mariano Isturiz

Marcos J Ramírez

Gustavo Dellarosa

Alberto Iglesias Paiz

Rodrigo Alejandro Caro Figueroa

Marcelo Patti

Cecilia Laguna

Antonio Eduardo Violi

Sergio G Scchirmer

Gustavo Barreiro

Ariel Schiavi

Jorge Skadun

Raúl Rubino

Rafael Elias

Pablo Paz

Emilio Zuain

Sandro Simeone

Pablo Eliano

Ernesto Suaya

Marcelo Jannes

Carlos Drews

Ezequiel Horacio Corti

Miguel Juan Dobrzyniecki

Ruiz Hector Daniel

Osvaldo Capmany

Roberto Andreasen

Andrés Enrique Bal

Angel Bruno Brunialti

Adrián Beloso

Cristián Saracco

Fabián Barreto

Bernardo Saravia

Cristian Gil

Fernando Evaristo Batalla

Arturo García Cano

Leandro Villegas

Jorge Cougnet

Luis Peña

Enrique Alberto Barilaro

Gustavo Nivello

Juan Manuel Pulleiro

Jose Sammartino

Maximiliano Sandelowsky

Federico Enzenhofer

Domingorena Eduardo luis

Antonio Pablo Vazquez

Pablo Alejandro Séval

María Luján Casaubon

Ricardo Celestino Papetti

María Alejandra Oteo

Luis María Cabanillas

Pedro Pablo Pusineri

Héctor Guillermo Sottovía

Martínez Jorge Alberto

Mauricio Armesto

Gaston A. Solari Loudet

Dulevich Uzal Ubaldo Miguel

Pedro Amelotti

Alejandro Chavarría

Pablo Martin Casaubon

Maria Adelaida Huber

Dolores Cornejo Patrón

Walter Beveraggi De La Rúa

Mariano Alberto Casaubon

Dolores Aftalion

Dominguez Arbelaiz Ana R

Domimguez Arbelaiz Roxana K

Alfredo José Valdez Diez

M. del Sol Gallino

Alejandro Patron Costas

Juan Etchebarne

María Eugenia Figueroa

Dominguez Arbelaiz Silvana L

Lucila Gallino

Lorena Barreira

Juan Pablo Triay Cuestas

Isabel Saravia

Sofía Gallino

Maria Machmar

Matías Rene Coronel

Isidro Gallino

Miguel Cáceres (H)

Diego Ezequiel Amante

Matías Roberto García

Liliana Frías

Patricio Agustín Ballesteros

Patricio Joaquin ALSINA

María Belén Benites

David San Roman

Bianca Candela Alavila Leaño

Jesús Hugo Roberto García

Agustín Navarro Cox

Eneida A Antunes de Oliveira

Alberto Ramiro Guerrero

Aerolíneas Argentinas

Volar con Aerolíneas Argentinas es una travesía que trasciende el tiempo y el espacio, un laberinto en el que el viajero se encuentra atrapado, no en la calma prometida de los cielos, sino en la incertidumbre de horarios que cambian como las arenas del desierto. Los vuelos, que deberían ser puntos fijos en el vasto mapa de un país inmenso, se convierten en espejismos, reflejos de itinerarios que rara vez se cumplen. Cancelaciones repentinas, demoras inexplicables y la sensación de estar siempre al borde de una alteración en el tiempo transforman el simple acto de viajar en una prueba de resistencia emocional. Y cuando el caos se desata y el pasajero, aturdido, busca refugio en la ayuda de la aerolínea, encuentra solo el silencio. Temprano por las tardes, el call center desaparece como un espejismo en el horizonte, dejando al viajero en una especie de purgatorio moderno, donde la esperanza de una respuesta se desvanece con el caer del sol. No hay más remedio que aguardar, resignado, mientras el mundo sigue su curso y el vuelo, siempre esquivo, parece cada vez más lejano.

Roguemos que esta paz gremial perdure en el tiempo. Mientras tanto, felicitemos a aquellos suertudos que pueden gozar de la promesa de cielos abiertos de manera certera. Sepan que son la minoría. Yo soy un viajero que aún espera, ya sin tanta paciencia.

Eduardo Ameghino

DNI 38.789.423

Idiosincrasia

Idiosincrasia es en medicina “la respuesta anormal a un fármaco”. ¿Quién se hará responsable del “shock anafiláctico o alérgico” después de la ingesta de un medicamento de venta libre? ¿El kiosquero? ¿El supermercado? ¿El laboratorio? Hay que tener cuidado con los medicamentos y no tomar medidas precipitadas. ¡¡No es igual una vitamina que un inhibidor de la bomba de protones que disminuye la cantidad de ácido que produce el estómago!! ¿Cuál es la dosis, cómo se debe tomar? Existe una población que presenta alergias a muchos medicamentos y lo desconoce. Pienso que tiene que haber otras medidas más sensatas para abaratar el costo en el área de la salud, además de honorarios paupérrimos para los médicos.

Oscar Guetmonovitch

oscarguetmo@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION