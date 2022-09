Cartas de lectores: Escuelas, escuelas...; las tres D, solo una palabra

Carta de la semana

Escuelas, escuelas...

Hace casi 160 años, en septiembre de 1862, el Congreso Nacional aprobaba por ley la realización en todo el territorio nacional del Primer Censo General de Población. Los enfrentamientos entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires planteaban una realidad compleja en todo el país. Recién en 1869, siete años después de su aprobación, pudo concretarse la realización de este primer censo. Domingo Faustino Sarmiento había sido elegido presidente. Las cifras de este primer censo fueron contundentes. La Argentina era un país prácticamente despoblado y para peor con una distribución desigual y muy heterogénea. La sociedad era mayoritariamente rural, mestiza y analfabeta. Con estos números en la mano, Sarmiento llamó de manera urgente a una reunión de gabinete y allí pronunciaría una reconocida frase: “Señores ministros, ante los primeros datos del censo, voy a proclamar mi primera política de Estado para el siglo: escuelas, escuelas, escuelas…”.

Ante las lacerantes cifras de pobreza y marginalidad, sobre todo en niños y jóvenes, que prime para el siglo XXI el legado de Sarmiento: “Escuelas, escuelas, escuelas…”; que la educación sea una realidad en todo el territorio nacional, con escuelas abiertas y en excelentes condiciones edilicias, con docentes con salarios dignos y una educación que brinde oportunidades para todos los estudiantes.

María Claudia Pettinari

Presidenta de la Asociación Civil Instituto Sarmientino de Santa Fe

DNI 14.830.629

Las tres D

El mundo está impactado por la muerte de la extraordinaria monarca que ha sido Isabel II. He sido testigo, como muchos, de todo su reinado, pero el mejor recuerdo que tengo es el de su cálido vínculo con Nelson Mandela, a quien le permitía un beso en la mejilla. Ojalá a todos los gobernantes de esta tierra se los pudiera recordar con esas tres D que caracterizaban su gestión: deber, dignidad, decencia (duty, dignity, decency).

Ya puede descansar en paz, que así sea.

Denise N. Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Solo una palabra

El Gobierno y sus defensores son los que más hablan mencionando a cada instante la palabra “odio”; parecería que se han enamorado de ella y la repiten una y otra vez; así esa palabra y su significado se mantendrán vigentes en el cuerpo social, cuando lo que se debería procurar es desterrarla.

En tanto, el Presidente derrama por doquiera que se encuentre discursos bonitos. En ellos señala lo que deberíamos hacer para vivir en un país, el nuestro, con inclusión, desarrollo y solidaridad. Se olvida de que gobierna; se olvida de que debe trazar políticas para que se alcancen esos deseados objetivos. Tal vez no sepa que la política debe ser mucho más que palabras; tiene que basarse fundamentalmente, inexorablemente, en hechos.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Wado y Cicerón

“Non sumus tales fatui” (no somos tan idiotas) habría dicho Cicerón -estadista y filósofo que defendió los principios más respetables durante las crisis políticas que llevaron al establecimiento del Imperio Romano- si hubiera podido escuchar la invitación del ministro Wado de Pedro para que la oposición se sume a un diálogo con el Gobierno. Los denuestos y falsas acusaciones de Wado, pocos días antes, tras el intento de asesinato de la vicepresidenta dejan poco margen para creer que es una invitación sincera y no una jugarreta más de un gobierno con fuertes tendencias autoritarias.

Silvio Saks

silviosaks2020@gmail.com

Educar para la paz

En los últimos días se han escuchado muchas expresiones relativas a la necesidad de evitar las expresiones agresivas y procurar una convivencia armoniosa y en paz. Una contribución importante para generar este clima deseado en el largo plazo es la que debe hacer la escuela. Es urgente que asuma el liderazgo y eduque para la paz. Educar para la paz no es una opción curricular, es una necesidad que toda escuela debe asumir, es un imperativo educativo. Educar para la paz es un aprendizaje para la vida y es función de la escuela educar en los valores que humanizan. Los conocimientos, la información, los aprendizajes de los saberes más significativos son, sin duda, importantes para la formación de los niños y adolescentes. Pero educar no es solamente enseñar contenidos importantes, es fundamentalmente educar en valores, en dar sentido a la vida, a vivir en sociedad y en el desarrollo de comportamientos humanos. Es enseñar a discernir el sentido de las conductas y las actitudes asumidas y a que cada uno descubra el sentido de su existencia. Hay estrategias didácticas puestas en práctica exitosamente en otros países para promover la cultura de la paz y la convivencia pacífica que, lamentablemente, no han sido, hasta ahora, receptadas curricularmente en nuestro país.

Eduardo Luis Tasca

DNI 4.137.832

Orwell

La campaña del Gobierno contra el odio recuerda la obra de George Orwell 1984, que cuenta que la última etapa del despotismo es la exigencia del déspota de ser amado.

Carmen Peña

DNI 19.023.012

Perón y Frondizi

Con relación a la carta de Enrique Agustín Escobar Cello, publicada en la edición del 8 del actual, quisiera señalar que Juan B. Yofre tiene razón: Juan Domingo Perón no tenía dinero cuando estuvo exilado. La casa en Puerta de Hierro se la compraron los sindicados argentinos, igual que la casa en Vicente López, donde se alojó cuando volvió. Desde Madrid presionaba a los sindicalistas para que le enviaran dinero. Luego también exigía dinero a los Montoneros y a otros. Incluso conozco un caso del hijo de un empresario de buena fortuna que era amigo de Perón. Cuando lo visitó en Puerta de Hierro, Perón le preguntó por su padre, y cuando se enteró de que había fallecido, le dijo que entonces había heredado “un toco” y le preguntó cuánto había para él. Tal vez hubiera sido mejor que Perón se fuera al exilio con unos cuantos millones de dólares. Le habría dado más libertad de acción, no tendría que haber incitado a los sindicatos para que hicieran huelgas contra el gobierno de Frondizi, y tampoco habría tenido necesidad de alentar a los terroristas, a los que, cuando fue presidente por tercera vez, terminó exterminando con la Triple A.

En cuanto a Arturo Frondizi, un gran presidente argentino al que le tocaron tiempos turbulentos, ganó la elección de 1958 gracias a la orden de Perón de votarlo. Eso lo negoció Rogelio Frigerio (abuelo del actual político del mismo nombre). La contrapartida era el envío de dinero y una actitud amigable con el peronismo.

Juan Alemann

DNI 4.041.307

¡Gracias, Magda!

Te despido desde el “rincón de las hornallas”, como solías decir cada mañana en tu programa de radio, cuando ese medio era mi compañía. Les preguntabas a tus entrevistados, con esa frase, como si no entendieras mucho de los temas, pero los dabas vuelta con tu cultura, intuición, sabiduría y tranquilidad. Qué habilidad tenías para no agredir ni incomodarlos, qué coraje para enfrentarte a los poderosos. Tu rol en el Juicio a las Juntas fue decisivo.

Magdalena Ruiz Guiñazú, qué mujer con mayúsculas, qué legado a todas las demás mujeres que no saben por qué luchan, que han adoptado una ideología inventada. Y no solo transmitiste tu calidez a los adultos. Mis hijos escuchaban todas las mañanas, antes de ir al cole, tu sección sobre María Elena Walsh, y aprendieron sus canciones. Era como la hora de reunión de los hermanos antes de salir a la escuela.

¡Gracias, Magda!

Claudia Inés García

clodine31@yahoo.com.ar

Experimento químico

El accidente ocurrido en un colegio con la experiencia llamada “La serpiente del faraón” debe hacer reflexionar a los profesores de educación media y a muchos de la universidad sobre la inconveniencia de copiar experimentos de internet para su uso en el aula. En muchos videos hay advertencias sobre los riesgos, pero en muy pocos se explica “la ciencia” por la que ocurren, la que permitiría predecir potenciales peligros. Este experimento, en escala pequeña, puede hacerse con un terrón de azúcar, tocando un vértice de este con ceniza de cigarrillo o bicarbonato de sodio (no hace falta alcohol): el terrón de azúcar se convierte en un diminuto y sorprendente soplete ya que el bicarbonato permite que el azúcar queme sin caramelizar. Los riesgos son mínimos, aunque yo recomiendo hacerlo en forma demostrativa, por las dudas, y siempre probarlo antes de llevarlo al aula o laboratorio de enseñanza.

Héctor J. Fasoli

DNI 12.498.457