Cartas de lectores. Esopo, háganse cargo, examen psicotécnico

Esopo

Cristina Kirchner le podría hacer sombra a Esopo, el gran fabulista griego.

Ahora ha hecho cargo al eficientísimo trabajador y muy justo fiscal Diego Luciani porque según ella su labor en la causa conocida como Vialidad inspiró a la payasesca “banda de los copitos” para atentar contra su vida.

Su enorme capacidad para la fábula no deja de sorprenderme.

María Laura Pilla

Háganse cargo

Los montoneros no eran peronistas. López Rega no era peronista. Menem no era peronista (o el menemismo no era peronismo). El kirchnerismo no era (o no es) peronismo. Boudou no es peronista. Uno podría preguntarse si Alperovich y Espinoza son peronistas, por el silencio o la distancia que ha guardado el partido con respecto a ellos. En breve algún purista del paladar justicialista saldrá a decir que Alberto Fernández no es peronista. Aún es presidente del Partido Justicialista, al parecer en uso de licencia.

Por una vez, ¡háganse cargo!

Santiago Cornu Labat

Examen psicotécnico

Si para acceder a cualquier trabajo desde hace muchísimos años se les exige a los futuros empleados un examen psicotécnico, ¿no habrá llegado la hora de que se le exija lo mismo a un aspirante a presidente, que deberá asumir la conducción de un país?

Denise N. de Gallagher

Eduquemos

¿Hay relación entre pobreza, educación e inserción laboral? Sí que la hay, aunque algo compleja. Pero para despejar el camino está la educación. Las diferencias sociales son un obstáculo. Pero con un Estado presente, si se elabora un plan educativo que iguale posibilidades, haciendo las escuelas que se necesiten, con docentes bien preparados y con buena predisposición, el problema se podrá solucionar en un tiempo prudencial. Insisto, la educación es la base de toda sociedad, porque la mejora, haciendo que sus componentes se comprometan en pos de un buen desarrollo. Como referencia, puedo dar a Volando Alto, una ONG que trabaja en Concordia (Entre Ríos), con niños y jóvenes que no saben leer ni escribir, tampoco las operaciones de matemáticas. Son de dos asentamientos, La Bianca y Benito Legerén. Además de enseñanza, les brindan afecto, amor y contención. Felicitas, Florencia y Franco, junto a varios colaboradores, llevan a cabo una tarea tal que, de ser imitada en todas las provincias, aceleraría el proceso y el progreso que necesitamos. No será de un día para otro, pero si comenzamos ya (como ellos), ver los adelantos nos dará ánimo para seguir en la huella. No como ahora, que vamos de una banquina a otra, chocando cada dos por tres. No debemos olvidar que valemos por lo que somos (honestos, solidarios, empáticos, etc.) y no por lo que tenemos.

Habitantes de nuestra querida Argentina, eduquemos.

Adolfo R. Ortiz

Opiniones valiosas

Leí las dos cartas tituladas “Educación religiosa publicadas” el sábado 10 y anteayer, y me pregunto: ¿por qué para expresar una opinión diferente hay que denostar la otra? Ambas opiniones son valiosas y reflejan aspectos distintos y complementarios de la misma cuestión. Considero la segunda de inspiración kantiana más reduccionista, pues, la primera, al ser más amplia en su simpleza y sencillez, la contiene.

Recuerdo un diálogo en televisión, hace muchos años, entre dos grandes personajes de la época como lo fueron el filósofo español Julián Marías, católico, y el gran escritor Adolfo Bioy Casares, agnóstico, debatiendo con sabiduría estos temas, donde el segundo se despide diciendo con humildad y tristeza que ojalá pudiera tener la fe de su amigo.

María Luisa Sabajanes

Biblioteca del Congreso

Quería agradecer por este medio el servicio que presta a la comunidad la Biblioteca del Congreso de la Nación, sobre todo la sala de Multimedia, donde uno puede acceder a internet y confeccionar currículums de trabajo a los que estamos en la búsqueda laboral. Es un lugar que para los que estamos solos podemos ocupar nuestro tiempo y acceder a distintos materiales de consulta, ya sea libros o sala de hemeroteca (diarios), y ser asesorados con mucho interés por sus empleados, que están siempre disponibles ante la necesidad de los usuarios. Digo todo esto porque al ser oriundo de la provincia de Mendoza, la biblioteca pública de allí, la General San Martín, no cuenta con el mismo nivel de atención y contención a los visitantes. Incluso, en 2003 fueron robados más de un centenar de libros antiguos, algunos de los cuales pertenecieron a su fundador, el General José de San Martín, noticia de repercusión nacional. Es por eso también ejemplar cómo la Biblioteca de Congreso preserva con mucho cuidado su importante patrimonio.

Mi agradecimiento al señor Alejandro Santa, encargado de la sala de Multimedia, y a todos sus colaboradores.

Matías Pablo Capillas

Estacionamiento

Quisiera preguntar a la gente del gobierno de la ciudad cuándo van a derogar el permiso de estacionar en las dos veredas de calles tan angostas que el tráfico se hace intransitable.

¡Los colectivos pasan raspando!

Elena Gotelli

Palomas

Interesante el artículo sobre las palomas de Buenos Aires, cuyo origen se remonta a las épocas de la colonia. Era el alimento fresco y nutritivo accesible antes de los que proveían el tren y los frigoríficos. Daniel Caseros tenía palomar para abastecer a Buenos Aires. De ahí quedaron los nombres de dos “pueblos” cercanos a esta ciudad (Caseros y El Palomar). Además, en toda estancia que se preciara había (aún quedan) palomares para preparar el famoso plato “polenta con pajaritos”.

Ricardo Frers

En la Red Facebook

Cristina declaró ante la Justicia por el intento de asesinato en su contra

“Usted también tiene deudas con la democracia. Verdad y justicia en todos los casos”- Marta Fernández

“Más daño es lo que le hizo al país y a todos nosotros” -María Elena Confalonieri

“Justicia por Nisman” -Carli Benítez

“La deuda es la que tenés que saldar vos con los argentinos. Destruiste, en todos los ámbitos, un país maravilloso”- Norma Massimino Omega

