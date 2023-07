Cartas de lectores: Estatización de YPF; propuestas, no críticas, costos de la UBA

escuchar

Estatización de YPF

En los países serios, un exministro de Economía que hizo tan mala praxis al estatizar las acciones de una compañía particular, sin respetar las normas jurídicas, su vida política habría muerto y estaría desfilando por innumerables juzgados por su responsabilidad. En la Argentina, quien nos perjudicó por la estatización de YPF por varios miles de millones de dólares posiblemente sea reelegido gobernador de la provincia de Buenos Aires.

¡Tenemos todo el pasado por delante!

Leonardo C. Giménez

DNI 26.019.953

Propuestas, no críticas

Horacio Rodríguez Larreta viene insistiendo cada vez con que él nunca fue ni será agresivo. Sin embargo, no pierde oportunidad para criticar, ya sea en forma directa o por medio de sus funcionarios, y en forma virulenta, los planteos y las propuestas que se hacen desde el lado de Patricia Bullrich. El último fue su crítica a la salida del cepo propuesta por esta candidata. Entiendo que esto está motivado por su lectura de las encuestas, pero esa actitud kirchnerista de hablar de amor y luego pegar no hace más que restar votos a Juntos por el Cambio. Los candidatos de ese espacio deberían acordar plantear propuestas y no criticar las de sus rivales internos.

Juan María Steverlynck

DNI 16.557.292

Costos de la UBA

La UBA debe contar con medios suficientes destinados a contratar o formar docentes capacitados, porque gracias a ellos egresarán profesionales aptos en las distintas áreas. Creo entonces que es el momento de aplicar un arancel mensual a todo estudiante extranjero que ingrese a una carrera universitaria. Tengo 53 años de médico especializado en traumatología y ortopedia. Durante mi vida estudiantil y luego como graduado tuve muchos compañeros extranjeros con posibilidades económicas para acceder a excelentes universidades aranceladas en todo el mundo. Sin embargo, el prestigio de nuestra UBA, mediante planes exigentes de estudio, por cierto nada estigmatizantes como los catalogan en la actualidad, fueron llevados a cabo por profesores reconocidos en la Argentina y en el exterior. Enrique y Ricardo Finochietto en nuestra especialidad; Bernardo Houssay, premio Nobel en Fisiología, entre otros, lograron que jóvenes del extranjero se inscribieran en nuestras universidades, con el aditamento de la gratuidad. Dichos compañeros, una vez obtenido el valioso título, partían a ejercer en sus países de origen. En la mayoría de los casos no alcanzaron a devolver a la Argentina, que los había formado, aportando con su saber profesional. Otros sí lo hicieron. En 1961 la Facultad de Medicina de la UBA reconoce las primeras residencias médicas con pautas para su funcionamiento. Muchos médicos no accedíamos a esas residencias, dado que solo algunos hospitales estaban preparados para albergar posgraduados con docentes a cargo. La mayoría permanecíamos en los hospitales donde habíamos terminado la carrera y completábamos nuestra formación en el servicio de la especialidad elegida, atendiendo pacientes ad honorem.

La Facultad de Medicina de la UBA era para el resto del mundo un punto de referencia. Hoy todo cambió. Un articulo en la nación del 18 de julio nos informa sobre la preocupación de los evaluadores, en cuanto a la calidad de la formación médica.

Luis F. Pintos

luispintos@drpintos.com.ar

Tratamientos faciales

El pasado 22 de julio se publicó una nota sobre tratamientos faciales invasivos con sustancias de relleno y toxina botulínica realizados por odontólogos y que involucran conceptos importantes de buena praxis médica, de secuelas y complicaciones posteriores a tratamientos y de una práctica estética que se extiende en la actualidad. La nota tiene como entrevistada a una odontóloga, quien no tiene criterios médicos especializados ni habilitación por las autoridades sanitarias para realizar estas prácticas médicas invasivas en la cara según lo marca la ley 17.132 sobre el ejercicio de la odontología y sus incumbencias específicas en relación con la medicina. Estas prácticas que involucran toda la cara fuera de la zona bucodentomaxilar no deben ser realizadas por odontólogos, que además de no tener la especialización, invaden zonas que no son de su incumbencia profesional y no saben ni pueden actuar frente a secuelas o complicaciones que pueden producir estos mismos tratamientos, cuyos pacientes terminan en los consultorios de médicos especialistas para ser atendidos. Los pacientes deben saber elegir médicos especializados, cirujanos plásticos o dermatólogos, para la realización de estos tratamientos para evitar resultados no deseados, dañar su salud y que sepan resolver una complicación con la menor secuela o sin ella en caso de presentarse.

Jorge R. Pedro

Especialista Universitario en Cirugía Plástica

doctorjorgepedro@gmail.com

Viaducto Sarmiento

El ingeniero Pablo Belenky menciona en su carta del 22 de julio una carta mía del día 20 en la cual afirmo que el viaducto del Sarmiento no es inviable, tal como lo afirmó Martín Lousteau. No conozco en detalle la propuesta de Jorge Macri, pero insisto en que el viaducto no es inviable. El proyecto que elaboramos con Leonardo Castagnino, Jorge Fontán Balestra, Jorge Battolla y Renée Buffa contempló tres alternativas, una solamente salvando Flores, otra hasta Nazca y otra hasta la autopista AU6. Pero más allá de nuestras alternativas, si se desea llegar a Liniers o a Ciudadela, es posible salvar altimétricamente tanto la AU6 como la avenida General Paz. Todas las alternativas son técnicamente viables; la elección es en función de aspectos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos. Por otro lado, y en referencia al “terrible impacto” que menciona Belenky, mi opinión es que eso depende del tratamiento que se le dé al bajo viaducto. Nuestra propuesta contempló un tratamiento adecuado con equipamiento urbano y paisajístico de calidad, generando un espacio público tipo parque verde lineal del cual carece hoy el barrio de Flores.

Por lo demás, estoy de acuerdo con Belenky, a quien aprecio, que es recomendable que los políticos dejen de criticarse livianamente y se dediquen a ofrecer propuestas que hayan sido estudiadas y avaladas por técnicos responsables.

Guillermo Castagnino

guillecastagnino@yahoo.com.ar

