Cartas de lectores: Estudiantes extranjeros, clases los sábados, politización

Estudiantes extranjeros

Creo que se ha generado una distorsión en el análisis de la provisión de estudios universitarios a extranjeros por parte de nuestro país. Se lee por ahí que “se quitará la posibilidad de estudiar en la Argentina a los extranjeros no residentes”. Esto no es así y nada se les quitará... Los extranjeros no residentes no tienen ninguna posibilidad de insertarse como tales en nuestro sistema educativo, justamente porque no residen en el país y lo transitan, si están dentro de la ley, con una limitada visa de turista o de trabajador ocasional. De lo que se está hablando es de cobrar un arancel a los extranjeros que deciden venir a estudiar a nuestro país, ocupando un espacio que debería ser prioritario y gratuito solo para nuestros ciudadanos o extranjeros nacionalizados. Obviamente, esto debe ser combinado con un buen programa de becas, para que la sociedad pueda aprovechar a aquellos que se destacan y no pueden costear el presupuesto de sus estudios. Y, por supuesto, se debe analizar siempre la reciprocidad con el país de origen de cada estudiante, porque sería estúpido de nuestra parte darles a los extranjeros aquí lo que ellos no nos dan a nosotros en sus países.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161,134

Clases los sábados

Hace pocos días transitando por la Avda. Rivadavia (Caballito) pasé frente al Colegio Marianista, donde tuve ocasión de cursar el primer grado superior (año 1947).

Ello me trajo a la memoria que en ese año, con gran alegría del estudiantado, se suprimieron las clases de los días sábados por medio día. Dado el deterioro de la educación en nuestro país que nadie discute, creo que sería útil, entre otras medidas, volver a la vieja rutina hasta que la cuestión se normalice. Descuento que esta sugerencia no me va a hacer ganar amigos, pero estoy seguro de que contribuirá a acelerar la recuperación deseada.-

Miguel Ángel Padilla

DNI 4.318.274

Politización

Escuché al diputado Dr. Facundo Manes decir que sin estudio existe la pobreza y la Argentina no lo puede permitir. Es cierto, eso lo dijo Domingo Faustino Sarmiento en 1884, cuando más del 85% de los ciudadanos del país eran ignorantes y analfabetos, y logró sancionar la ley 1420, piedra fundamental del sistema educativo, refrendada por otro prócer, el presidente general Julio Argentino Roca. Hubiera sido más positivo que, hablando de pobreza, propusiera que diputados y senadores reduzcan sus honorarios y prebendas y que las facultades y universidades no continúen politizadas como lo hizo la lacra social Franja Morada de la UCR, responsable de que hoy esos centros de estudios sean cuestionados. Muchos profesionales que conozco tuvieron que soportar amenazas y revueltas diarias de Franja Morada o debieron estudiar en establecimientos privados.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Educación elemental

Solamente el 10% de los pobres llegan a la universidad y menos la terminan; mientras que el 50% de los de altos ingresos ingresan a la universidad. Solamente la mitad de los pobres terminan el secundario. Debemos comenzar reforzando la educación elemental y cuidando la alimentación infantil.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Caminar juntos

Como dice la Oración por la Patria: “Tu nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina...”. La peregrinación a Luján tuvo presencia récord de personas que caminaron juntas a visitar a la Virgen. Otro hecho que pasó casi desapercibido para los medios, pero que dignifica a los que lo hicieron para pedirle a su Madre que los proteja más que nunca en estos momentos tan difíciles. Caminando juntos, vamos a poder sortear los problemas para sacar adelante a nuestro querido país.

Miguel Martin y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

No al silencio

El 7 de octubre 2023 una horda de infrahumanos secuestró, asesinó, violó, mutiló, quemó vivos a centenares de jóvenes pacifistas que bailaban por la paz y la amistad entre los pueblos. La misma horda sádica entró a los kibutzim y secuestró, asesino, violó, mutiló y quemó vivos a los pobladores: jóvenes, viejos, bebes. Los habitantes de los kibutzim, granjas colectivas, cultivan la simplicidad, la hermandad y el deseo de paz con sus vecinos.

Amigos goy, no guarden silencio ante la barbarie.

Nicole Feinsohn

DNI 92.211.617

Hispanidad

El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, abrevar en nuestras raíces nos hará encontrar nuestra identidad, que no es otra que católica e hispana, respetuosa de las distintas razas y religiones, pero fuertemente aferrada a los valores de la cristiandad. Hay quienes nos quieren hacer avergonzar de nuestras creencias, nos dicen que nuestra religión debe circunscribirse a nuestro interior, a nuestras casas o dentro de nuestras iglesias. Pues no, la conquista española de América tuvo un sentido misional, donde la cruz de Cristo estuvo siempre por delante de la espada, siendo la evangelización de los pueblos originarios una preocupación constante. Hoy en día está de moda reflexionar sobre diversos temas, espero que este 12 de octubre reflexionemos sobre nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra cultura. La patria es un legado que recibimos de nuestros mayores, tenemos la obligación de ofrecer a nuestros hijos una nación digna de ser vivida, donde la equidad social sea una realidad y no una mera declaración, y donde la solidaridad esté fundada en el amor de Cristo.

Pedro Pablo Farías

DNI 11.420.597

A oscuras

Sabemos que las rutas están muy colapsadas por falta de inversiones en infraestructura o de medios de transporte de calidad. Ese será un tema a discutir. Ahora bien, ¿cómo puede ser que la Panamericana, en varios tramos largos, y la General Paz durante la noche tengan desde hace meses varios tramos a oscuras? Me sorprende la inacción tanto de las autoridades responsables del sector político como de los concesionarios, si los hubiere. Esperemos que estas líneas generen una repuesta y una solución inmediata del problema.

Andrés Heffesse

DNI 10.424.276

