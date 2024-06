Cartas de lectores: Estúpidos o corruptos, memoria colectiva, eslóganes

Escuchar

Estúpidos o corruptos

La república se cae a pedazos. La “casta”, que goza de buena salud y se extiende por todo el arco político, la corroe por dentro. Ahora resulta que pagar coimas a altos funcionarios –en garajes y en sitios de igual transparencia– solo constituye el aporte que hace un buen ciudadano a sus campañas electorales. A este paso, bien puede ser que el fuero penal termine derivando a un parricida a una mediación de conflictos familiares.

El fallo al que aludo agravia al periodista Diego Cabot, quien tuvo el coraje de llevar adelante la causa de los cuadernos. Él acaba de decir que quienes pagan sobornos prefieren pasar por estúpidos que por corruptos. Coincido. Y añado que la casta nos está tomando por estúpidos a todos los argentinos.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Memoria colectiva

Todas las semanas escuchamos declaraciones de exfuncionarios del último gobierno kirchnerista, algunos de los cuales aún ocupan cargos legislativos: Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Berni, por dar algunos nombres. Critican, hablan como si supieran, sin recordar todo el daño que hicieron mientras estuvieron en el poder. Los ciudadanos debemos ser responsables con la memoria colectiva. ¿Cómo actuaron estos y otros funcionarios con el caso Nisman, con las vacunas del Covid-19, con la fiesta de Olivos y con el narcotráfico? ¿Qué hizo el exministro Berni para que las fronteras no fueran un colador y tierra de nadie? ¿Qué leyes propuso Máximo Kirchner para cuidar a los niños? ¿Alberto Fernández hizo algo durante su gobierno además de formular promesas incumplidas?

Son varios los errores que este gobierno comete, pero cada vez que un kirchnerista critica lo que se hace actualmente, resuenan las palabras del ahora rey emérito Juan Carlos de España a Hugo Chávez: “¿Por qué no te callas?”.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Eslóganes

Volviendo de una breve estadía en Chascomús, por toda la ruta 2 hay carteles de la provincia de Buenos Aires que dicen: “Derecho al futuro”. Durante décadas K hemos sido testigos de grandes frases que en la práctica no lograron su objetivo. Por eso, le pido encarecidamente al actual gobernador que deje de gobernar con eslóganes y que el “derecho” de los bonaerenses se construya día a día con hechos y obras concretas, para que podamos tener un mejor presente, y así poder aspirar a un futuro más conveniente.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Adicciones

El 24 de junio se realizó en la Plaza San Martín de Córdoba un encuentro motivador sobre consumo problemático (adicciones) de distintas instituciones públicas y privadas que trabajan en la prevención, contención y tratamiento de esta problemática organizado por la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Los felicito por tan loable iniciativa, ojalá que se repita y se logren los objetivos. Aplausos sostenidos.

Héctor Hugo Montero

DNI 12.958.915

Biodiversidad

Una excelente noticia: la Argentina ha suscripto el 18 de junio en la ONU su adhesión al Tratado de Alta Mar, que es vital para garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las aguas internacionales. Celebro la decisión adoptada por la canciller Diana Mondino.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451.

Soja argentina

Fue una sorpresa leer las recetas que proponen el exministro de Agricultura Julián Domínguez junto al exsubsecretario de Mercados Javier Preciado Patiño en el suplemento Campo del sábado pasado. Lamentan que la Argentina haya perdido el tren respecto de Brasil y los EE.UU. en el cultivo de soja, y recomiendan pasos a seguir para volver a crecer y así llegar a superar la vieja marca de 60 millones de toneladas .

Más allá de que se pueda estar de acuerdo en algunos conceptos y no en todos, es una verdadera lástima que no las hayan aplicado durante las administraciones de las que formaron parte. Parece que olvidarse de lo hecho o no hecho no es solo un patrimonio del exministro Lousteau.

Manuel Azpiroz

DN1 13.404.389

Con la misa, no

Excelente el artículo escrito por Gustavo Irrazábal titulado “¡Con la misa, no!”, por la prudencia de su pensamiento, la profundidad de su contenido y la veracidad de los hechos allí descriptos, sucedidos en varias misas celebradas con inocultable sentido político. Por su simplicidad y certeza nada cabe agregarle salvo el elogio y señalar su oportunidad en el tiempo. En el mismo sentido, cabe preguntarse si el Luna Park y la histórica Catedral de Buenos Aires son lugares respectivamente adecuados para la celebración de la Eucaristía y para servir comidas. Esto dicho con el más absoluto respeto que inspira un sacerdote muerto por el terrorismo, y la necesaria protección de la pobreza y dignidad personal, ignorada y promovida por la soberbia enquistada por años, en los sucesivos gobiernos, reconocida por todos los sectores y autoridades del país.

Manuel J. Campos Carlés

DNI 4.316.033

Envío por correo

Muchas veces nos quejamos de nuestro Correo y otras veces no reconocemos su función social en nuestro ancho y largo país, mucho más ahora que se lo piensa privatizar o borrar del mapa. Sin embargo, hay situaciones en las que no se comprende su parsimonia operativa. Cuento el caso: un libro me fue enviado el 25 de mayo desde Tolentino (región de Le Marche, Italia) y tres días después salió de Milán a Buenos Aires. Si uno entra con la guía a rastrearlo, la información dice que está en el Centro de Distribución Buenos Aires desde el 12 de junio, el 18 estaba listo para la entrega y desde el 19 se encuentra almacenado en el Centro de Entrega… Al momento de escribir estas líneas, aún no lo he recibido.

Con situaciones como esta, cómo no va a haber gente que quiera desprenderse de nuestro querido Correo.

Carlos J. Gelmetti

DNI 6.075.413

