Cartas de lectores: Fórmula, acusaciones, demoras en los fallos

Fórmula

Me considero un hombre de negocios y para no ser muy autorrefencial digo solamente que soy abogado y licenciado en Economía, con experiencia en todo tipo de negocios. Mi pregunta o duda es simple: ¿cómo un empleado bancario de nivel intermedio consiguió en tan poco tiempo ser una de las más grandes fortunas de este país?

Si me dan la fórmula, la comparto con 47 millones de argentinos.

Jose Moyal

Acusaciones

Cristina Fernández de Kirchner se defiende de las acusaciones por el desvío de fondos denunciando a quien sea. Menciona algunos empresarios como partícipes de la trama. El íntimo amigo del expresidente Macri, por ejemplo. Ídem con otros, que eran extorsionados si no acordaban el pago de “tarifas” con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Sugirió que el dinero arrojado por José López en un convento (¿?) podía provenir de la ruta macrista. Así, puede incriminarme, al escribir la presente, de ser parte de la Justicia corporativa. Puede….

José Azpiroz Costa

Demoras en los fallos

En la edición del viernes pasado se informa que un tribunal de menores resolvió un juicio penal por una muerte luego de 16 años. Resolvieron fallar a favor de una de las partes. No opino si el veredicto está bien o mal, pero es una vergüenza el tiempo transcurrido para decidir. No se puede jugar con el sentimiento de ninguna de las partes involucradas, ya que han sufrido tanto una como la otra a la espera de que los jueces decidieran fallar. Vergonzoso para la Justicia.

Carlos Raúl Caorsi

Las PASO

Uno de los temas que preocupan al Gobierno o a la oposición son las PASO, teóricamente creadas para eliminar el dedo y ejercer más democracia. Obviamente ese gasto se lo hacen pagar a los contribuyentes. Estoy totalmente de acuerdo con eliminarlas y que cada partido ejerza el derecho y la obligación de elegir democráticamente a través de sus afiliados a los candidatos que los representarán, todo ello organizado y financiado por los mismos partidos. Las PASO se transformaron desde su nacimiento en una especie de encuesta, desvirtuando la esencia de su utilidad. No es difícil, solo podrían copiar los sistemas de los países desarrollados, y de paso ver también qué consideran ellos gastos públicos y gastos privados. El tema es que los partidos políticos en la práctica casi no existen y sus padrones deben datar de 1950. Cualquiera se postula para gobernador a cualquier provincia habiendo vivido en Parque Chas o en Santa Cruz, afiliados a un partido centenario no tienen pudor en aceptar ser embajadores de este gobierno o diputados de la oposición, sin ningún dejo de vergüenza, y lo peor es que los dirigentes de ese partido desconocen su propio código de ética y no expulsan a esos tránsfugas. Por tal motivo, todo debería comenzar por una renovación, como el reempadronamiento en los partidos, una legalización de los nuevos y ver si cumplen con los requisitos mínimos en cada jurisdicción. Y además exigir que los postulantes a cargos públicos únicamente lo hagan con el aval de haber ganado las elecciones internas en cada partido.

Vicente Casado Arroyo

Mujeres iraníes

Después de ver las valientes demostraciones de las mujeres iraníes, en reacción a la muerte en custodia de una joven que no se había colocado el velo correctamente, estoy esperando que el “colectivo feminista” se pronuncie sobre lo que viven las mujeres oprimidas en el mundo.

Por suerte, estoy sentada.

María Julia Poratelli

Barrio inglés

Desde que asumió en la CABA el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, con Felipe Miguel como su jefe de Gabinete, han logrado, con un cuerpo legislativo favorable, mutilar el histórico tradicional Barrio Inglés de Caballito. Una zona con calles de poco tránsito y un vecindario respetuoso, a la que solían visitar estudiantes de arquitectura, debe soportar ahora verdaderas multitudes. No me considero una persona anclada en el pasado ni, menos aún, indiferente al progreso, pero se han hecho modificaciones en locales como un restaurante en Centenera y Valle, una cervecería en Centenera y Pedro Goyena y una vivienda en el pasaje Videla y Valle, por mencionar algunos ejemplos, que alteran la fisonomía del barrio. Estimados gobernantes porteños, sean conscientes de sus responsabilidades y no sigan demoliendo la ciudad de Buenos Aires en busca de mayores impuestos y mayor recaudación.

María del Carmen Preciado

Un bálsamo

Soy lector empedernido de “nuestro” diario, su lectura es la actividad principal al comienzo del día. Tengo por costumbre leer en principio su portada, que con prístina claridad nos sumerge en los temas que luego se desarrollan en las páginas subsiguientes. No obstante, luego de ese primer pantallazo de novedades, me dirijo a la contratapa del periódico. Los jueves, si algo me prepara para el cúmulo de negatividades, miserias, y desesperanzas que nos depara la realidad cotidiana, son los artículos de la exquisita Dolores Caviglia, que son un bálsamo para el espíritu, una brisa cálida de emoción y dulzura.

Gracias.

Carlos Enrique Pavón

Te extrañaremos

Dejen la puerta principal del cielo abierta y pongan la alfombra roja, para recibir a un grande, a un señor. Esas seguramente han sido las órdenes del Creador, en homenaje a la humildad, la simpatía, la honestidad de un ser maravilloso. Carlitos, así, a secas. Porque todos sabemos por él “qué gusto tiene la sal”.

Te aplaudimos de pie, como lo hemos hecho siempre en Playa Grande o en el restaurante Dei Fiore. Te vamos a extrañar.

Chau, genio.

Pedro C. Matteucci

