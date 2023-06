Cartas de lectores: Fórmula oficialista; interrogante; ahora, a legislar

escuchar

Fórmula oficialista

Cuando Cristina Kirchner tuiteó, hace ya cuatro años, su fórmula presidencial, presentí que eso iba camino a un desastre, ya que no pueden las cosas terminar de otra manera cuando un vicepresidente designa al presidente. Y ahora, mutatis mutandis, es lo mismo. Un gobierno en el que el presidente piensa una cosa y todos los que lo sostienen otra no puede terminar bien, a menos, claro está, que si Massa resulta elegido se deshaga (no quiero usar la palabra “traicione”) de CFK y de La Cámpora desde el primer día. No creo que eso sea factible, ya que no veo que Massa pueda apoyarse en JxC.

En conclusión, si gana la fórmula Massa-Rossi, tendremos otro desastre.

Fabio Piatigosky

Fabio.piatigosky@sion.com

Interrogante

La vicepresidenta Cristina Fernández, en su perorata pretendiendo justificar la designación de Sergio Massa como el candidato a presidente, sostuvo que si había PASO “nuestra fuerza va a ir con Wado de Pedro” (sic). Con el mayor de los respetos, me pregunto: ¿por qué al no haberlas va Sergio Massa?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Ahora, a legislar

Ahora que se definieron los candidatos y precandidatos para ocupar los cargos de legisladores nacionales, estimo que dejarán de lado las mezquindades que implican las plataformas partidarias o las estrategias parlamentarias para tratar y aprobar proyectos de ley. Es el momento de dedicarse a tratar aquellos que están esperando un gesto patriótico de nuestros representantes, o promover proyectos de ley que mitiguen las desesperadas necesidades de la población. Un ejemplo claro de necesidad es la reforma de la ley de alquileres, que los legisladores –evidentemente– no tienen previsto considerar a la brevedad.

Diego Felipe Tanco

DNI 17.737.622

Grabois candidato

Me sorprende gratamente que el piquetero y defensor de la toma de tierras Juan Grabois participe de las próximas PASO. Sinceramente pensaba que sus métodos eran muy distintos de los de un demócrata. Imagino que, de no ser elegido en las urnas y honrando la voluntad popular, se retirará a rezar por la paz y armonía de nuestro país, esperando su oportunidad en los siguientes comicios. Si está con la democracia, no atacará sus instituciones. Es por eso que es gran noticia su participación en estas PASO, le deseo mucha suerte.

Juan Kahn

jotakahn@yahoo.com.ar

Ensalada

Armar una alianza es como hacer una ensalada, hace imposible la gobernabilidad porque la ensalada combina distintos ingredientes, pero termina convirtiéndose en una bolsa de gatos. Lamentablemente, las alianzas se conforman especulando con la acumulación de votos y no pensando en lo mejor para el país. Qué diferente sería si la política fuese un acto de servicio y no un medio de vida, y muchísimo menos una manera de enriquecerse.

Raúl J. Gándara

rjga@live.com

Juez

Felicito a Luis Juez por su integridad y decencia.

Gracias Luis, por su vocación cívica

Martha Detry

DNI 3.737.674

Batalla de 1939

En el muy interesante artículo del doctor Julio María Sanguinetti sobre la batalla del Río de la Plata de 1939, se puede leer: “Los mares, además, estaban dominados por una notable Marina alemana que, con acorazados, minas y submarinos, cortaba los suministros en el océano Atlántico. El propio Graf Spee había hundido...”.

Después de la Primera Guerra Mundial, el tratado de Versalles había impuesto a Alemania serias limitaciones al tonelaje de sus buques de guerra. Para eludir estas limitaciones, los alemanes desarrollaron el “acorazado de bolsillo”, que básicamente era un navío con el tamaño de un crucero, pero con la potencia de fuego de un acorazado. Igual tenían un pequeño número de ellos, por lo que se concentraron en dañar las líneas de abastecimiento enemigas, pero sin tener el dominio del mar (sería el equivalente de una especie de “guerra de guerrillas”). Los ingleses, segunda flota del mundo, después de la norteamericana, dedicaron grandes esfuerzos a cazarlos, cosa que efectivamente fueron logrando. El Graf Spee operó pocos meses. No resistió el combate contra una flotilla de tres buques, ninguno de los cuales hubiera sido un contrincante individualmente.

Fernando Muro de Nadal

DNI 7.887.690

Letras y sonidos

¿Es tan difícil liberarse de “la traducción de la traducción” para los nombres propios? Recibimos noticias relacionadas con Rusia (también sucede con China) a través del inglés o del francés. Se traducen los textos, pero nunca la transliteración de los nombres propios es adecuada a nuestro idioma, ya que se representan sonidos que no existen en inglés o francés (aunque sí en castellano). Prigozhin, por ejemplo. Sería más fiel a su pronunciación escribirlo, simplemente, Prigoyin. Algo similar pasa con la tan nombrada ciudad llamada Bakhmut. En castellano sería Bajmut, ya que tenemos el sonido de la jota (que en otros idiomas tienen que transliterar con la combinación kh). Y hay muchos ejemplos más. Por favor, usemos las letras y sonidos que tenemos en castellano.

Ing. Conrado D. J. Estol

DNI 4.496.841

Gastos en Pilar

Es realmente impresionante observar cómo gasta en Pilar el dinero municipal el señor Achával. La obscena cantidad de megacarteles (debe haber uno cada 500 metros de la Panamericana), me hace dudar de cómo se administran el presupuesto y la priorización de gastos del municipio. Es tan poco conocido Achával para que necesite refrescarnos su rostro de esa manera.

Pilarenses, reaccionen, creo que esto daña con seguridad lo destinado a salud, educación, seguridad, etcétera.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

En la Red Facebook

La receta de Insfrán para perpetuarse en el poder: reglas amañadas, Estado omnipresente y financiamiento infinito

“Gildo, ¿puede seguir siendo gobernador? ¿Por cuántos mandatos más? ¿La Corte no puede intervenir como con Uñac?”- Gabriela S. Shinca

“Típico”- Alecia Antonia

