Gastos de la política

Coincido totalmente con la carta de Carlos Sanguinetti sobre las listas sábana, y agregaría al pedido a los candidatos a presidente que también aclaren si proponen o no reducir el gasto de la política (asesores, pasajes, viáticos, biblioteca del Congreso, etc.). Cuesta creer que los mismos beneficiados sean los que recorten esos gastos desproporcionados e inútiles en un país fundido.

Patricio Carli

Disconformidad

El compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, declaró: “No son saqueos, los saqueos se dieron en momentos donde había disconformidad social”.

Eso es cierto, puesto que ahora no hay disconformidad social (?).

¿En qué planeta vive este personaje ?

Alberto F. Díaz

La mejor campaña

Una vez resueltas las PASO, los candidatos siguen en campaña para las elecciones generales. Nada cambió, el eje es la agresión, la descalificación, la denuncia y el discurso carente de estilo y contenido. Escuchamos a los candidatos titubear frente a los micrófonos, recalculando el impacto en votos de cada respuesta, o sencillamente por no tener en claro qué responder. Todos caen en la misma trampa que ellos crearon, no tienen la solución para los problemas que le atribuyen al rival ocasional. Por eso la mejor campaña parecería ser la de llamarse a silencio y dejar que hablen los demás, no sea cosa que tengan que decirnos lo que realmente piensan.

Roberto de León

Inocencia

Esta carta se trata de la inocencia de los niños, y de los no tan niños, que a veces confundimos las causas con los efectos. Siendo muy chico, tenia la creencia de que el viento era producido por el movimiento de la copa de los árboles. Pasados los años, paseando con mi pequeña nieta por un parque, me interroga por la misma teoría. Dadas las explicaciones del caso y compartiendo con ella mi propia experiencia, creí que ya no tendría oportunidad de volver a vivir una experiencia similar. Unos años más acá, escucho una teoría parecida. Cerremos el Banco Central (árbol) y ya no habrá más inflación (viento).

Adoro la inocencia de los niños, pero me asusta la inocencia de los adultos. Y mucho más cuando este adulto puede ser nuestro futuro presidente.

Luis María Troncoso

Sin cadenas

Los argentinos hemos vivido bajo el yugo del estatismo, como un perro que siempre estuvo encadenado. Milei aparece y nos ofrece liberarnos de la cadena, lo que produce a gran parte de las personas un miedo irrefrenable a estar desprotegidas y a estar expuestas a lo que nos pudiera pasar. Se escuchan todo tipo de razones para no querer vivir en libertad que se justifican por el miedo que solo pensar en ello nos produce. Si superamos ese miedo inicial, podremos ver si lo que propone Milei es una locura o algo en lo que ni nos hemos animado a desear por la costumbre de tanto tiempo de estar encadenados.

Douglas Jarvis

Cómo se hace

El artículo de Luciano Román titulado “La peligrosa tentación de la motosierra” debería ser leído en escuelas y facultades para que los jóvenes que votaron a Milei tomen conciencia de lo que significaría mantenerse en tal tesitura en las próximas elecciones. Sin dudas que la política tradicional ha recibido el golpe y ya comenzó con su catarsis. De allí que, con el mayor de los respetos, mantener la opción que ratifique tal triunfo implica, tal como lo sostiene Román: “Ahora hay que decidir cómo se hace: ¿reconstruir o demoler? ¿Gobernar o dinamitar? ¿Esforzarnos o apostar a la salvación mágica? Son preguntas que transitan por un camino de cornisa”.

Roberto A. Meneghini

Inés Estévez

Gracias, Violeta Gorodischer; gracias, Alejandra López; gracias, Inés Estévez, y gracias, la nacion, por la excelente, educativa y reconfortante nota publicada en el suplemento Sábado.

Inés Estévez expone en dicha nota, claramente, y nos enseña lo que debería ser un ejemplo a imitar por muchos de nosotros. El amor al prójimo que brota en esa nota es realmente conmovedor, educativo, y, en mi caso, me llena de reflexiones sobre lo que debería ser pasar por esta vida y dejar un verdadero sentido de la significación de ese paso.

Nuevamente, gracias.

José María Becker

Achicar el elefante

Propongo seriamente cerrar los Registros del Automotor, negocio inventado para los amigos del gobierno, y pasar a que la patente sea personal, no del vehículo, evitando todo el circo de libre deudas de patentes y multas, que seguirán siendo responsabilidad de la persona. Cada ciudadano tendrá su patente fija, pudiendo comprar y vender libremente, solo seguirá siendo responsable de sus deudas. Excelente reforma para reducir el elefante del Estado que cada día nos aplica más impuestos, tasas, cargos, peajes y barreras económicas.

Alejandro Mateos

Pionera en Guatemala

El recién elegido presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, es hijo de Juan José Arévalo Bermejo, quien también fuera presidente de ese país en el período 1945-1951. La primera esposa de este último fue la maestra argentina de enseñanza primaria Elisa Martínez Contreras (1910-1985), pionera del servicio social en Guatemala en apoyo de la infancia y fundadora de hogares y comedores infantiles para niños desamparados. Por su labor, en 1952 fue declarada “madre simbólica de los niños de Guatemala”. Terminado el mandato presidencial de su esposo, regresó a nuestro país, donde volvió a ejercer como maestra en una escuela primaria del gran Buenos Aires. Falleció en San Carlos de Bariloche en 1985.

Luis Gustavo Losada

