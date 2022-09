Cartas de lectores: Gastos y cepo; austeridad, por favor; figuritas

Gastos y cepo

Mientras el Presidente gasta liberalmente, con su enorme comitiva, nuestros preciosos dólares en el exterior, su gobierno acentúa cada vez más su cepo cambiario, que restringe legítimas necesidades de sus ciudadanos. Conclusiones a cargo del lector.

Alberto V. Gallo

Austeridad, por favor

El viaje a Nueva York del Presidente con una nutrida comitiva es un acabado ejemplo de la manera que se conducen nuestras autoridades. Derroche, opulencia y gastos que no coinciden con el país que preside. Producen vergüenza ajena al no tener claro si cree que está en su derecho o simplemente está ajeno a nuestra realidad. Ni hablar del papel lamentable que hace frente a los organismos de crédito con sus contradicciones y moras, pedidos de asistencia y postergaciones. Como contribuyente pido que tenga a bien proceder con la mayor austeridad considerando que somos nosotros quienes solventamos sus gastos.

Enrique T. Vidal Bazterrica

Alegato

El alegato del abogado Beraldi me recuerda la frase de Groucho Marx en su film Sopa de ganso: “¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?”.

Adolfo Carrizo Carricarte

Figuritas

El faltante de figuritas del Mundial ya es una cuestión de Estado. Podría ser peor, podrían haber decretado feriado nacional.

Isidro Braun

Dólares oficiales

Las únicas personas que pueden comprar dólares al precio oficial son aquellas que residen en el exterior y son beneficiarias de pensiones relacionadas a víctimas de la dictadura militar. Mientras tanto, los que producen riqueza genuina tienen prohibido comprar bonos en dólares para defenderse de la mutilación del peso. ¿Por qué?

Damian Donnelly

Nik

Al anunciar que denunciará al dibujante Nik, el doctor Gregorio Dalbón no ha hecho más que confirmar que en este país se puede ejercer la profesión de abogado y al mismo tiempo despreciar principios esenciales de la Constitución como el de la libre expresión. No es nuevo en él este tipo de actitudes autoritarias y abusivas, muy semejantes a las que también distinguen a la vicepresidenta, por lo que no me sorprende que la represente. El dibujo de Nik resulta francamente divertido, porque con humor nos dice lo que la mayoría del país sabe: que la dupla del Ejecutivo es la responsable de la decadencia crónica de la Argentina de los últimos años. Hace veinte años, al recibir el Premio al Mérito de la Asociación de exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, Nik nos dijo: “Yo me pregunto qué nos pasa a los argentinos, si no tenemos una gran enfermedad que tiene que ver más con la corrupción, con la falta de honestidad, con la inseguridad, la pobreza, y me pregunto si no habrá una vacuna. Pero tenemos mala suerte, los políticos actuales no tienen remedio”. Después de tantos años sus palabras siguen vigentes. Gracias, señor Nik. Esperamos ansiosos cada día sus dibujos.

Matías Aníbal Rossi

Mención errónea

En su programa de TV vespertino del lunes pasado, Alfredo Leuco mencionó a Cecilia Pando y la identificó como la esposa de un condenado por delitos de lesa humanidad. Esto es erróneo, el mayor (R) Pedro Rafael Mercado nunca estuvo condenado ni procesado y ni siquiera sospechado de algún delito de esa índole, aunque fue injustamente forzado a pedir su retiro de las Fuerzas Armadas por la combatividad de su mujer a favor de la verdad de lo ocurrido en la guerra sucia de los 70 y en contra del relato K, que aún hoy sigue reivindicando el accionar criminal de los mal llamados “jóvenes idealistas”.

José Deym

Prioridades

Primera plana de la edición de La Nacion de ayer. Noticia grande, a media página: “Falta de figuritas del Mundial, una cuestión de Estado”. El hecho generó una rimbombante reunión desde la preocupada Secretaría de Comercio. A su lado, noticia más chica: “Escasez de profesores en las aulas secundarias” …; cri, cri. Confusión de prioridades, o tal vez no, de las autoridades del país.

Cómo duele esta crisis de educación en la que nos hallamos sumergidos por nuestra dirigencia.

Juan Luis Uriburu

Niñas adultas

Una adolescente con responsabilidades de adulto, cuidando a su hermanito porque su madre estaba terminando el colegio, seguramente porque no pudo estudiar de niña, por haber tenido responsabilidades de adulto. Esa es la síntesis del horror que tuvo como escenario la localidad de Arroyo Seco, en Santa Fe.

Algo está mal.

Laura Bayá

Primavera

No digo que todo pasa por algo. Pero sí es una realidad que lo que nos sucede forma parte de nuestra realidad. Depende de nosotros cómo tomarlo y qué hacer con eso. Desafío a que probemos tomar los problemas y todas aquellas cosas que nos incomodan como desafíos y ver cómo pueden impactar positivamente en nuestras vidas y en las de los demás. La vida tiene altibajos constantemente. Momentos de pura luz, días grises y otros oscuros. Hoy tenemos la invitación de convertir nuestras vidas en primaveras e ingresar en el compás de la naturaleza, que es sabia, dejándonos contagiar por su belleza y energía.

Carolina Teresa Robles

