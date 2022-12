Cartas de lectores: Gracias, psicólogos, la pregunta

escuchar

Gracias

Gracias al fiscal Luciani, quien, a pesar de las amenazas e insultos que recibió durante el difícil proceso, siguió adelante. Gracias a los doctores Basso, Gorini y Giménez Uriburu, jueces dignos y honorables, por haber devuelto la sonrisa a los argentinos, luego de tantos años de desazón, tristeza y angustia.

Julio C. Borda

DNI 11.478.116

Psicólogos

La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) emitió una notable declaración pública rechazando el fallo judicial en el caso Vialidad. Con seguridad los directivos de la entidad supondrán que su saber incluye el derecho penal, habrán leído todo el expedienté y de esa forma arribaron a tan interesante conclusión. Aparentemente (no lo aclaran) tampoco estarían de acuerdo con el sobreseimiento del arquitecto De Vido y de otros acusados en la misma causa.

Tampoco aclara APBA si hizo una consulta con sus afiliados antes de ponerse a opinar de forma temeraria sobre cosas que no entiende y que no son de su incumbencia.

Ricardo Ribatto Crespo

DNI 10.200.484

La pregunta

Se ha anunciado la presencia de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, y del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el acto del lunes 12 en Buenos Aires, organizado por el Grupo de Puebla en apoyo y solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por corrupción.

Yolanda Díaz y Rodríguez Zapatero: ¿han ustedes seguido el juicio? Se transmitió íntegro por YouTube en tiempo real... ¿Han visto las pruebas? Dos toneladas de documentos de la investigación interna realizada por funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, además de informes de peritos contables, inspecciones oculares, documentos notariales. ¿Han leído los fundamentos de la sentencia? Son públicos... Cristina Kirchner no fue condenada por líder popular ni por sus políticas, sino por defraudación. El primero de los juicios que enfrenta demostró sin duda alguna la defraudación al Estado por mil millones de dólares. Los campos que su testaferro adquirió equivalen a una vez y media el territorio de Cataluña. Las otras causas (ruta del dinero K, Los Sauces-Hotesur y cuadernos) asombrarán al mundo por la dimensión del desfalco, del que este es una pequeña muestra.

La pregunta que queda: ¿considerarían ustedes legítimo y justificado hacer en España lo que CFK ha hecho en la Argentina?

Ricardo Laferriere

Exdiputado nacional UCR de Entre Ríos

Feriados

Para reflexionar: nuestros vecinos uruguayos, país “pobre”, trabajó el 8 y el 9 de diciembre. La Argentina, país “rico”, tiene feriado largo. Diría que larga es nuestra decadencia.

Mario Benvenuto

DNI 6.009.552

No pluralizar

Leí en la columna del prestigioso periodista Jorge Fernández Díaz publicada el domingo pasado que “los comandantes de las Juntas (militares) terminaron juzgados y execrados durante décadas por sus pares, sus familiares y la ciudadanía toda”. Yo le pido al periodista, apelando a su profesionalidad y su prestigio, que no pluralice. Yo formo parte de la ciudadanía, y si me googlea verá que de alguna manera las Fuerzas Armadas y de seguridad defendieron mi vida; por otro lado, otra gente como yo y que conozco no execra a aquellos que lograron que nuestro querido país no se convirtiera en otra Cuba. Los familiares que los vieron soportar la presión de las responsabilidades que tenían para defender la república tampoco lo han hecho y si alguno de los pares, cuyos nombres todos conocemos, los execran es porque son unos traidores. Ergo, no hay que pluralizar.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Profesor Sacheri

“A los soldados de Cristo los matamos en domingo” (Ejército Revolucionario del Pueblo- ERP). En diciembre de 1974, el profesor de filosofía Carlos Alberto Sacheri fue asesinado cuando volvía de misa y llegaba a su casa en San Isidro acompañado de su esposa y sus siete hijos. Un vehículo se detuvo a su lado y su conductor le efectuó disparos de pistola en la cabeza. “Veo a mi padre con la cabeza inclinada, sangrando, y todos en derredor bañados en sangre”, escribió años después el hijo mayor, José, que tenía entonces 14 años.

Era profesor de Metodología Científica y de Filosofía Social en la Universidad Católica Argentina (UCA) y de Filosofía e Historia de las Ideas en la Facultad de Derecho de la UBA. Estudioso de Santo Tomás, ferviente católico, en 1969 publicó el libro La Iglesia clandestina, donde afirmó: “El movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo configura el movimiento subversivo más peligroso en la Argentina”.

Como sus ideas y ejemplar modo de vida confrontaban con los de los jóvenes idealistas de entonces, hoy devenidos en políticos demócratas que han ocupado y ocupan cargos en distintos gobiernos, lo mataron, claro, solo por sus ideales.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Un oasis

No por repetido es menos cierto que el fin del año es propicio para los balances. El mío, entre otras faltas, registra la de no haber felicitado a Ariel Torres, cuyo estilo y sensibilidad busco en los artículos que con frecuencia publica. Gracias a ellos he disfrutado como amante de la naturaleza de cada pequeño episodio que ocurre en su jardín: el milagro de un gajo arraigado, la sorpresa de una planta recuperada que después de varias temporadas por primera vez florece, la visita de mariposas y golondrinas...

En fin, sus artículos son un oasis en medio de las noticias inquietantes que la realidad nos ofrece. Muchas gracias por ellos.

María Teresa A. Craviotto

DNI 3.614.126

En la Red Facebook

Mundial: la Argentina, en semifinales

“Gracias por el esfuerzo del plantel...se hizo justicia”-Hilda Rego

“Gracias Argentina, qué manera de sufrir, pero seguimos, muy merecido”- Marisel Garbagnoli

“Vamos Argentina de mi corazón, una alegría enorme, vamos Dibu y todo el equipo, felicitaciones”- Ivan Baletto

“Muy emocionante, ahora a analizar los errores, y un pedido, dale minutos a Dybala”- Orlando Escobar Stagno

