Cartas de lectores: Hacer, no romper; derechos, acuerdo político

Hacer, no romper

Primero quiero aclarar que considero que las tomas de colegios son un delito. Los alumnos creen que ese es un modo de hacer visibles sus reclamos, pero me pregunto: ¿no hubieran logrado igualmente ese objetivo si en lugar de romper hubieran entregado un colegio más limpio, mejor pintado y un paso más cercano al reclamo de mejoras edilicias que hacen?

Viviana Hirsch

DNI 5.300.130

Derechos

A los padres de los colegios tomados les digo que los derechos de cada uno terminan donde empiezan los de los demás. No existe legalmente nada que permita cercenar los derechos del otro, siendo esto un delito. Mientras exista un solo alumno que quiera ir a clases se le debe permitir. Y en la república representativa se establece que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Es muy claro que estos jóvenes no tienen conciencia republicana. Debemos ajustar la educación para corregir esta aberración totalitaria.

Vicente Palumbo

DNI 8.347.679

Acuerdo político

En 1999, cuando estalló el escándalo financiero en la Democracia Cristiana de Alemania (CDU), Angela Merkel le pidió a Helmut Kohl que se alejara del partido y dijo públicamente: “El futuro solo puede construirse con la verdad”. En la Argentina todos estamos cansados de la grieta y queremos un diálogo político para acordar al menos algunas políticas de Estado que sean aceptables para la gran mayoría de los ciudadanos. Lo que me parece que no es discutible es que el acuerdo debe realizarse entre aquellos que respetan la Constitución nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio.

No se puede construir el futuro con los que buscan distorsionar la verdad en defensa de la impunidad.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Llamado al diálogo

En varias oportunidades escuché a distintos funcionarios y legisladores del oficialismo decir que la señora vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández, ha llamado al diálogo al expresidente Mauricio Macri. Podemos analizar ese llamado desde dos puntos de vista: uno institucional y otro político-partidario. Desde el punto de vista institucional, la señora vicepresidenta Cristina Fernández carece de facultades para llamar al diálogo. Ella es solo la vicepresidenta, para ello está el señor presidente de la Nación. Al respecto, no tengo conocimiento de que este haya efectuado ese llamado. Descartado lo institucional, vayamos a lo político-partidario. Aquí tampoco sería la señora Cristina Fernández la que debería llamar a un diálogo, ya que ella no es la presidenta del Frente de Todos, coalición gobernante, rama del Partido Justicialista, y tampoco del partido. Y en este caso, de existir un llamado, no debería ser solo a una parte de la oposición -Juntos por el Cambio-, sino a todos los partidos políticos con representación legislativa. Pero en el supuesto caso de que el llamado fuera solo a la coalición opositora Juntos por el Cambio, debería efectuarse a los presidentes de los distintos partidos que forman esa coalición y no solo al señor Mauricio Macri, ya que él no ostenta ninguna representación.

Es una pérdida de tiempo seguir hablando de este “llamado al diálogo” mientras no se realice por los canales correspondientes. Es momento de hacer las cosas como se debe, respetando las instituciones, por el bien de la Nación y del pueblo argentino. En todo caso, si la señora Cristina Fernández quiere hablar con el señor Mauricio Macri, le sugiero que lo llame por teléfono y concrete una reunión.

Javier Espinosa

DNI 14.892.601

Tres medidas

Considero que hay un solo camino para rescatar al país de semejante desastre, cuyos responsables -no necesito identificarlos- han utilizado el presupuesto nacional sin límites otorgando cantidad de beneficios sin respaldo económico, con el propósito de ganar elecciones y robando como nunca nadie lo había hecho. La solución es aplicar a nivel nacional las medidas adoptadas por el gobierno de la provincia de Mendoza y que le han resultado satisfactorias: 1) Bajar los sueldos de toda la administración pública y de los tres poderes del Estado. 2) Sancionar la ley de ficha limpia a los efectos de que personas que se encuentran procesadas no ocupen cargos públicos. 3) Sancionar la ley de extinción de dominio a fin de recuperar los bienes mal habidos.

Horacio Felipe Artigas

DNI 4.247.559

Cambio de pasaje

Luego de comprar pasajes en Jetsmart, y dado que esta empresa aérea low cost habilita realizar cambios de titularidad, fechas o destinos, y al tener que hacer esto último, inicié un reclamo en la web. Me respondieron por mail que no se habían podido comunicar conmigo (a pesar de que nunca tuve llamadas perdidas en mi celular) y que el cambio solicitado generaba una diferencia de tarifa a pagar, por lo cual debía generar una nueva solicitud. Es decir, volvía al estado inicial. Llamé al número de atención al cliente, donde un contestador automático me respondió que todos los operadores estaban ocupados y que realizara el cambio deseado desde la web. Ante la imposibilidad de una solución, busqué en las redes sociales a la empresa aérea, a la que empecé a seguir en Instagram, en un perfil con logo y la leyenda “atención al cliente”. Entusiasmada de encontrar un nuevo canal de reclamo, casi fui víctima de una estafa bancaria, porque la página era falsa, de gente deshonesta que se aprovecha del prójimo en un momento de vulnerabilidad y de impotencia. Comenté mi pésima experiencia con gente conocida y me confirmaron que les pasó exactamente lo mismo: el círculo vicioso y el intento de estafa, que en algunos casos se concretó. Otros no lograron solucionar su problema y debieron comprar otro pasaje. Si bien finalmente pude arreglar mi inconveniente, creo que el sistema para modificar la reserva de un pasaje de Jetsmart debería ser más eficiente, para no dar lugar a que gente malintencionada se aproveche de otros.

Gabriela Secco

DNI17.083.440

