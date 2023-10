escuchar

Honestidad, eficiencia

Mejorar la situación política, social y de nivel de vida de la población, de una vez y para siempre, no depende de que la economía la maneje el Estado o el mercado, sino de la honestidad y de la eficiencia de los legisladores y de los funcionarios, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Pueden ser legisladores y funcionarios estatales o gerentes de empresas privadas, la cuestión es que no haya corrupción, o que a ésta se la limite o se la combata de la mejor manera posible. Alguien dijo alguna vez: “si dejamos de robar por dos años, la Argentina sale adelante”, y esto le cabe a todos los actores sociales, políticos, económicos, empresariales y sindicales del país, tanto estatales como privados. Si a todo lo que nuestro país produce por sus riquezas naturales (campo, minería, mar) y que el mundo necesita, ya que hemos sido bendecidos por Dios en ese sentido, le sumamos la capacidad, la eficiencia y la honradez de quienes dirijan el país luego de las próximas elecciones presidenciales, ¡qué hermoso futuro de prosperidad podríamos tener en nuestra patria! Para nosotros, nuestros hijos y todos aquellos que han emigrado en los últimos años, para que retornen al suelo argentino.-

Daniel Saco

DNI: 16.559.976

Milei y el peso

La mayoría de los medios periodísticos dijeron que la advertencia pública de Javier Milei acerca de la progresiva depreciación del peso contra monedas más fuertes como el dólar, habría sido la causa de la corrida monetaria. Eso no es cierto, Milei avisó que había que pasarse al dólar antes de que el peso se convierta en una moneda basura y la gente perdiera sus ahorros en manos del Estado y se fundiera con la tenencia de dinero argentino sin respaldo, como ya nos pasó más de una vez. Milei “avivó” así a la gente común y eso enfureció al populismo estatista, dirigista e inflacionario y al periodismo de izquierda, a los progresistas, socialdemócratas y demás “comunistas vergonzantes” que, después, se sorprenden con el resultado de las elecciones.

Andrés Arquímedes Solanot Sifuentes

DNI 7.785.524

Sin palabras

Año 2000, 1000 pesos equivalía a 1.000 dólares. Año 2012, 1000 pesos equivalía a 250 dólares. Año 2022, 1000 pesos equivalía a 4 dólares. Año 2023, 1000 pesos equivale a 1 dólar.

Pasaron 23 años. Este gobierno lo logró. ¿Los pesos?, Q.E.P.D.

Roberto Mamrud

grafotecnicaroberto@gmail.com

No al terrorismo

La historia argentina narra muchos episodios de divisiones políticas y sociales, pero por suerte hay un tema en que en la actualidad estamos “casi” todos de acuerdo. “No al terrorismo”. Propongo que quienes glorifiquen el terrorismo de Hamas en Israel, o en cualquier otro lado, sean castigados penalmente.

Carlos Schwartz

DNI 6057099

Un futuro sin Hamas

Seguramente la invasión o el objetivo de “eliminar” a Hamas es una operación de suma complejidad que puede demandar meses y meses, o aún más. Requerirá de inteligencia, logística y penetración sumamente cuidadosa para minimizar la matanza de civiles que tal vez sea lo más importante y lo más difícil. Las organizaciones de derechos humanos defienden fuertemente la vida de las personas, pero cuando se trata de víctimas que provienen de Israel no demuestran ninguna empatía, sino todo lo contrario. La izquierda y representantes del gobierno argentino tal vez disfrutan del terrible mal ocasionado porque el mismo proviene de Irán, es decir, de uno de sus asesinos aliados. En el futuro próximo, a diferencia de incursiones de guerra como lo fueron Vietnam, Afganistán u otros casos en el contexto de terrenos abiertos, es decir con varias opciones de escape o de ocultamiento para los terroristas, en el caso de Gaza está mucho más limitado en ese aspecto, excepto la salida por el mar o por túneles, de mucha mayor dificultad en comparación con la selva en Vietnam o el terreno muy montañoso en Afganistán.En cualquier caso estamos hablando de meses y meses, o sólo Dios sabe cuánto tiempo de guerra, originada sin duda en el terrorismo islámico y sus aliados, el cual se halla en franco desarrollo en numerosos países de América del Sur y Centroamérica: r Bolivia, Venezuela, Nicaragua y en el presidente Lula, gran “humanista” cuando se trata de su equipo de dictadores “populistas” amigos. En cualquier caso hay un principio clave de acá en más, que cualquier solución futura para resolver el drama desencadenado con la invasión de Hamas, podrá tener lugar sólo cuando el mismo pueblo palestino pueda vivir en paz sin el dominio del terror impuesto por Irán y sus ejecutores.

Héctor Helman

DNI. 8591730

Condena por YPF

Por el incomprensible fallo de una jueza de Nueva York dictado por la expropiación de YPF promovida por CFK y Kicillof, la Argentina ha sido condenada a pagar us$16.100 millones, es decir, una cantidad que alcanzaría a construir un millón de viviendas económicas. Pese a su envergadura, el tema no ha sido mencionado ni en los debates presidenciales ni en la convención de IDEA. Preocupa el silencio en relación a un problema de esta magnitud. Y, para apelar el fallo, el país debe garantizar su pago. Otra imagen para dimensionar la cifra pensemos en algo equivalente dos cosechas de maíz.

Horacio M. Lynch

Dra. Patricia Bullrich

En la Argentina existe la costumbre de llamar “doctor” a todo abogado, aunque no haya concretado doctorado alguno. En Estados Unidos se lo llama lawyer o counselor, en México licenciado y en otros países de habla hispana, simplemente, abogado o letrado, pero no se le otorga el título de doctor si no ha escrito, presentado, defendido y logrado aprobar una tesis doctoral. Llama la atención que, en los dos debates presidenciales, Javier Milei se haya dirigido siempre a la abogada Myriam Bregman como “doctora” y a Patricia simplemente como “señora Bullrich”, cuando es la única entre los cinco candidatos que posee un auténtico doctorado en Ciencias Políticas.

José Deym

deymjose@gmail.com

