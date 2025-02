Cartas de lectores: Honor, honestidad; ¡Lijo no!, traición

Honor, honestidad

Escuché el miércoles pasado el debate en la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ficha limpia.

Debo reconocer que no esperaba escuchar a un émulo de Cicerón ni tampoco a los grandes oradores de mi adolescencia, pero sí al menos que no hubiera algunos representantes cuyo juicio, criterio y sentido común se vieran obnubilados por su fanatismo a ultranza…

Me pregunto, ¿es que el honor y la honestidad ya no son valores imprescindibles para el desempeño de las más altas funciones del Estado?

Guillermo Serpa Guiñazú

DNI 7.642.828

¡Lijo no!

Los argentinos votamos por un cambio real, no solo económico, sino también moral. Dijimos basta a la corrupción y a la impunidad. Pedimos por jueces probos, independientes, honestos, íntegros, capaces, valientes e idóneos. Confiamos y apoyamos los cambios que el Presidente promovió en materia económica, aun sabiendo que ciertas medidas serían duras para muchos.

Los ciudadanos sabemos que Lijo no es idóneo, ni probo para integrar la CSJN. Por eso alzamos la voz para decir: “¡Lijo no!”. Pero el Presidente no confió en nosotros y por eso no nos escuchó.

Lijo no es garantía de Justicia. Y sin Justicia reinarán la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad.

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Traición

Refiere el Nuevo Testamento que Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 dineros... los recibió y cuando supo de las consecuencias de su acción se suicidó. El Dante en la Divina Comedia ubica a los traidores en el noveno y último círculo del infierno. En la actualidad existen ciertas conductas que están comprometiendo por décadas la dignidad de la integración de la Corte Suprema de Justicia a cambio de algunos beneficios transitorios. Injustificable y repudiable.

Juan Antonio Portesi

DNI 4.914.405

Expulsados de la UCR

En su excelente artículo publicado en la edición del 9 de febrero, Jorge Liotti realiza algunas afirmaciones que creo necesario aclarar. Lo hago en mi carácter de exvicepresidente del Tribunal Nacional de Ética (TNE) de la Unión Cívica Radical (UCR) y por tener más de 60 años como afiliado a la UCR, sin deserciones. En el artículo se afirma que Cristina Kirchner como presidenta del PJ, “hizo un viaje a Santiago de Estero, una provincia gobernada por un radical …”. En el párrafo siguiente se añade: “… la postura kirchnerista la defendió Leopoldo Moreau (otro radical) …”.

Debo aclarar que ni Zamora ni Moreau son radicales. Su militancia en el peronismo kirchnerista está acabadamente acreditada y con creces. Pero además ambos protagonistas fueron expulsados del partido. Zamora por el Comité Provincial del Partido Radical de Santiago del Estero, conforme a las facultades que tiene para hacerlo, y Moreau fue expulsado por el TNE, integrado por entonces por la arquitecta Elba Roulet como presidenta, el que esto escribe como vice y el doctor Lorenzo Cortese como vocal. Por razones procesales me tocó llevar toda la causa, desde su inicio hasta el final, con el resultado indicado. Destaco que en ambos juicios se guardaron las reglas del debido proceso. Recuerdo por si fuera necesario que, para las fechas de aquellas decisiones, la Convención Nacional había dispuesto que la Unión Cívica Radical era un partido de oposición frente al gobierno presidido por Cristina Fernández. Curiosamente en la misma edición del diario (pág. 36), el lector Edgardo Hilaire Chaneton se refiere a la interna radical, señalando muy acertadamente que “por otro lado la UCR con Lousteau y Manes, siguiendo el camino de Ricardo Alfonsín, Leopoldo Moreau y Daniel Santoro, avergonzando no solo a sus afiliados sino también a la memoria de Balbín y Raúl Alfonsín”. Más claro hay que echarle agua.

Guillermo Moreno Hueyo

DNI 4.368.307

Incendios forestales

Los incendios forestales en nuestro país cada año se multiplican en extensión y hasta en provincias no sometidas históricamente a la acción del fuego, destruyendo miles de hectáreas de bosque nativos centenarios, que los que vivimos en las urbes no dimensionamos ya no solo la magnitud del daño ecológico, sino también el humano que soporta dicho flagelo en soledad al tener que reconstruir su propio espacio de vida. Durante 1985, ya la Argentina se mostró interesada en la compra de aviones de lucha contra incendios, como lo fue el Canadair Bombardier 415, que en 12 segundos carga 6000 litros de agua directamente de los lagos y por el sistema de bombardeo apaga el fuego en forma instantánea. Tiempo después aparecieron otros aviones como el DC10, o el Boeing 747, que carga 74.000 litros y utiliza el mismo sistema. Hoy nuestros aviones y helicópteros, que con valentía y coraje combaten, solo cargan un máximo de 600 litros por vez, lo cual torna muy complicada la lucha contra las llamas. Debería el gobierno nacional, ante el anuncio de creación de una agencia nacional, comprar aviones adecuados para evitar los daños enormes que en todo el país se producen con los incendios, recordando que invertir no es gastar, prevenir es proteger, ya que la eficacia no es repetir todos los años lo mismo con los actuales medios, ya que hay otras soluciones mejores para todos los argentinos.

Juan C. Luongo

DNI 8.406.865

Espacio público

Excelente la carta del señor Amorrortu (“Calles invadidas”), que describe claramente la invasión de las calles de la ciudad por bares y restaurantes con construcciones de toda clase, que pudo justificarse en los inicios del Covid, pero que hoy es un regalo del espacio público a esos comercios que ha perdido su razón de ser. Y es insólito lo que sucede en las esquinas: un vehículo allí estacionado es multado o acarreado por la grúa; en cambio el mismo espacio puede ser invadido impunemente por sillas, mesas, toldos y hasta mampostería.

¿Alguien puede explicarme por qué el cordón amarillo es prohibición para unos y permiso para otros?

Enrique J. Rodríguez

DNI 4.136.163

