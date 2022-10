Cartas de lectores: Hoy, como ayer; regalo a la madre; vandalización

escuchar

Hoy, como ayer

Corría el año 1977 y Magdalena Ruiz Guiñazú, a raíz del aumento del kilo de pan, le hizo una entrevista radial al presidente de los industriales panaderos. El industrial le dice: “Pero Magdalena, con lo que ha subido el trigo, ¿cómo no quiere que suba el pan?”.

Pasa un año, el pan vuelve a subir de precio, pero esta vez el trigo no solo no había subido, sino que había bajado. La inquisidora periodista se comunica nuevamente con el industrial notificándole la nueva situación. El entrevistado le contesta: “Pero Magdalena, el alquiler, el teléfono, la luz, el personal, etc... todo es parte del costo del pan”.

Hoy, como ayer, siempre fue igual.

Regalo a la madre

El recorrido por los negocios de indumentaria para comprar el regalo para el Día de la Madre nos transporta imaginariamente a un paseo en calidad de turista argentino por Europa, porque nos encontramos con un nivel de precios en euros para bolsillos en pesos argentinos depreciados.

Las queridas madres sabrán aceptar, como siempre, que el mejor regalo es el amor de sus hijos.

Vandalización

El Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta (CES) repudia enfáticamente la vandalización del monumento a Cristóbal Colón erigido en el Parque San Martín de la ciudad de Salta. El monumento fue dañado con pintura el 12 de octubre, en pleno día y con la cobertura de medios de prensa. Los agresores incluso intentaron, sin éxito, tirar abajo la estatua, pero se rindieron solo porque pesaba demasiado. Dadas la indiferencia y la inacción de las fuerzas del orden, el gobierno de la provincia queda bajo sospecha. Ningún fiscal intervino hasta ahora ni tampoco tomó acciones la Justicia provincial. Pero el acto delictivo no debe quedar impune. El CES insta al gobierno a que cumpla y haga cumplir la ley.

Nobel de Economía

Como bien señala Juan Carlos de Pablo en la nacion del 13 del actual, los economistas Bernanke, Diamond y Dybvig fueron recientemente galardonados con el Premio Nobel por sus contribuciones del año 1983 sobre el impacto de las crisis bancarias en la producción y el empleo. Es justo recordar la contribución de Hyman Minsky, economista norteamericano de ascendencia rusa. Minsky falleció en 1996, pero en 1977 había formulado la “hipótesis de la fragilidad financiera”, en la que describía la dinámica en la que, en las fases de alza, euforias o burbujas, las estructuras financieras (típicamente bancos) evolucionan de la solidez a la fragilidad, hasta el punto en el que algún eslabón débil colapsa y pone en riesgo, por la vía del contagio, a otros eslabones. Las descripciones de Minsky motivaron que los momentos culminantes previos a las crisis comenzaran a llamarse “Minsky moments”. Uno de tales momentos se vivió a mediados de 2006, cuando, tras haberse triplicado a lo largo de una década, los precios de las viviendas en los EE.UU. comenzaron a declinar, gatillando la que sería conocida “crisis de las hipotecas subprime”.

Gracias, Muñeco

Y finalmente llegó el día… El día que ningún hincha de River deseaba, pero que en el fondo de su corazón sabía que de un momento a otro iba a suceder. Marcelo Gallardo anunció que dejará su cargo de director técnico cuando finalice su contrato, a fin de año. Obviamente, invade un profundo sentimiento de tristeza que se entremezcla con las tantas alegrías vividas junto a él desde el 6 de junio de 2014, cuando asumió como entrenador. Mañana será la última vez que exploten desde las gargantas riverplatenses ese “Muñecooo, Muñecooo…”, lleno de pasión, orgullo y amor hacia un hombre que escribió, a mi juicio, el capítulo más glorioso de la historia del club. Ya no veremos a nuestro Muñeco, nuestro Napoleón, alentando al equipo, muchas veces también enojándose cuando las cosas no salían bien. Fueron ocho años de triunfos inolvidables, incluido el más trascendente, aquel obtenido el 9 de diciembre de 2018 en Madrid ante el clásico rival, llevando a River a levantar la tan siempre anhelada Copa Libertadores de América. Claro que también sucedieron derrotas muy dolorosas, porque ningún ciclo en la vida es perfecto. Y en este punto destaco el apoyo que siempre tuvo, tanto de la dirigencia de River como de su hinchada, que lo bancaron en las instancias más difíciles, porque continuamente se confió en él. “Que la gente crea” fue una de sus frases más significativas. Y así fue, porque las alegrías nunca cesaron…

Solo queda decir: gracias, Muñeco. Has dejado una huella, un sello imborrables en la memoria del club y, sobre todo, en los corazones de todos los hinchas. Eso no lo logra cualquiera. Gallardo será siempre sinónimo de felicidad y triunfo. Ya es una leyenda, inolvidable y eterno.

Peaje ruta 2

El peaje situado en el km 90 de la ruta 2 es un verdadero piquete. El viernes 7 de octubre, en la hora de mayor tránsito por el fin de semana largo, la concesionaria tenía al menos 4 cabinas cerradas, con lo que la acumulación de vehículos llegó hasta el km 50, es decir, debimos hacer 40 kilómetros de cola y más de dos horas de espera. Quienes vivimos en Buenos Aires despotricamos contra los piquetes de la 9 de Julio porque nos impiden ir a trabajar, pero los señores de la concesionaria de este peaje también nos bloquearon el derecho a circular libremente y gozar de un merecido descanso de fin de semana.

He circulado por autopistas donde no existen las cabinas de peaje. Solo una foto de la patente basta para facturar el peaje. Las autoridades locales o provinciales deben hacer algo para evitar este atropello.

En la Red Facebook

Financial Times: “Los argentinos están dejando el país en oleadas”

“¡Es verdad! Pero lamentablemente en este país no hay futuro, solo conflictos y problemas, no se puede crecer, y es desgastante”- Mariela Rodríguez

“Hay que cambiar las reglas en lo referente al trabajo, la inflación desmedida, seguridad personal y jurídica, impuestos extorsivos, distintos tipos de dólar, etc.”-Miguel Ángel Lucarelli

“Su propio país los expulsa...”- Susana Capodacqua

