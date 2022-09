Cartas de lectores: Inaceptable, colecta, el mismo

Inaceptable

Para los que no conocen las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, desde el Antiguo Testamento con Isaías, cuando dijo: “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones”, o Jeremías: “Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones”, hasta el Nuevo Testamento, donde Mateo, Lucas y Juan relatan cómo Jesús echó a los mercaderes del templo. No entiendo qué está ocurriendo con esta tibieza del clero. Los cristianos no debemos ser políticamente correctos, solo tenemos Diez Mandamientos, y el primero es amar a Dios y no tener otros dioses. Estamos atravesando una época de vaciamiento de la fe, en pos de un relativismo basado en el modernismo, donde cada uno tiene un dios a su medida. Si somos bautizados, lo que ocurrió en la Basílica de Luján no lo podemos aceptar.

Claudia Inés García

clodine31@yahoo.com.ar

Colecta

El domingo pasado las iglesias católicas estuvieron colmadas de fieles kirchneristas. Como a su vez fue la Colecta Más por Menos, tenemos una oportunidad de oro para comprobar si su preocupación por los pobres es real o solo discursiva.

Celina von Wuthenau

DNI 17.916.374

El mismo

Impresiona mucho la foto de un compenetrado doctor Eduardo Duhalde participando el sábado pasado en la misa por la paz y confraternidad de los argentinos en Luján. Es el mismo Duhalde que aceptó las vacunas contra el Covid por izquierda y optó por vacunarse él y su familia antes que otros argentinos con mayor necesidad. Una forma interesante del doctor Duhalde de jugar en toda la cancha de los argentinos.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Verdad histórica

La nota sobre la Conadep firmada por Astrid Pikielny del 10 del actual concluye con el doloroso recuerdo de Graciela Fernández Meijide sobre la madre de un hijo desaparecido que, en el Juicio a las Juntas, dijo: “Señores jueces, yo sé que mi hijo ponía bombas. Pero se merecía un juicio como este”. La verdad histórica exige recordar que, hasta el 24 de mayo de 1973, cientos de guerrilleros habían sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, pero que en la vergonzosa noche del 25 de mayo de ese año fueron liberados ante una multitud vociferante y el miedo y la cobardía de los ministros y legisladores que aprobaron decretos y leyes de amnistía sobre hechos consumados. Esa noche se crearon las condiciones que desembocarían en la tragedia posterior. La represión ilegal no admite defensa, pero no es honesto ocultar los hechos que la explican. De aquellos gobernantes y legisladores timoratos nunca escuché no digamos un arrepentimiento, sino ni siquiera una explicación.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Irlanda, Argentina

Luego de efectuar un recorrido por la maravillosa Irlanda, hago unas breves reflexiones. Irlanda es un país pequeño. Con escasos recursos naturales, vivió en 1916 una guerra de independencia brutal, luego una guerra civil y la formación de una república para la década de 1930. Era un país modesto y opaco. En los 90, luego de su entrada en la Unión Europea y la visión de una brillante clase política, inteligente y honesta, produjo una revolución económica sin precedente. Baja fortísima de impuestos, inicio de la radicación de las empresas tecnológicas mundiales y de laboratorios gigantes.

Promoción del turismo y programas para incrementar las exportaciones de carnes, lanas procesadas y alcoholes refinados. Sin piedad con la corrupción. Hoy tienen el segundo puesto en PBI per cápita en Europa, si se considera el Gran Ducado de Luxemburgo, en primer lugar. Turismo, país pacifico y amable con el extranjero. Lleno de gente joven y un imán para quienes quieren trabajar. Polo tremendo de inversores europeos y de empresas de software.

¿Nosotros? Con riquezas infinitas, sin conflictos raciales o religiosos, con universidades centenarias y científicos renombrados diseminados por todo el mundo, somos el desastre de América. Violencia terrible en los centros urbanos todos los días, robos y muertes. Niveles paupérrimos en educación inicial y secundaria. Índices de pobreza escandalosos, que golpean especialmente a niños y jóvenes. Inflación de tres dígitos. Corrupción desatada desde las altas posiciones de gobierno hasta los niveles más bajos. Decenas de altos funcionarios procesados criminalmente y un gran listado de empresarios confesos de pagar coimas a la espera de un juicio. Sin futuro ni mañana. Nuestros hijos se van y nada se puede hacer para retenerlos. Solo hay que mirar un poco el noticiero a la noche o los diarios en la mañana para darnos cuenta del estrepitoso fracaso político y social de nuestras últimas generaciones.

Tristeza infinita.

Carlos González Fernández

DNI 8.586.133

Protocolos

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que habrá que revisar los operativos de seguridad de la vicepresidenta. Un tema central en la seguridad de los funcionarios, y en especial los que desempeñan altos cargos, es que aquella responde a protocolos que están más allá del parecer o de las apetencias de las personas que ocupan circunstancialmente estos cargos. En el caso de la vicepresidenta, está claro que las aglomeraciones que se produjeron frente a su casa vulneraban cualquier protocolo de seguridad y la ponían en riesgo. Pero es claro también que eso era lo que ella quería, y su voluntad fue entonces la que vulneró el protocolo, más allá de los errores que pudo haber cometido la custodia. Este comportamiento pone en evidencia algo mucho más profundo y grave, y que tiene que ver con la institucionalidad. La vicepresidenta olvidó que desde el momento en que ocupa ese cargo deja de ser Cristina Kirchner y debe ajustar su comportamiento en todo a lo establecido en materia de seguridad para esa posición. No hacerlo implica también una forma de avasallar la institucionalidad.

Santiago L. Ordoñez

santo1446@gmail.com

En la Red Facebook

Massa en los EE.UU.

“¡Ja! A Guzmán le cuestionaban todo, él está haciendo el superajuste y todos calladitos. ¡Qué sapo se están comiendo los “nenes malos” de La Cámpora!”- Marta Elena González

“¿Más deuda?”- Iris Fabiano

“Fue a pedir guita. Den trabajo, permitan que vengan fábricas extranjeras sin matarlas con los impuestos y los gremialistas corruptos, para que la gente tenga trabajo, y así el país va a salir adelante”- Mónica Paccagnella