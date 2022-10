Cartas de lectores: Incompatible, educación escolar, confrontar ideas

Incompatible

Finalmente la ahora extitular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta comprendió que es incompatible percibir un sueldo como funcionaria pública y a la vez defender a quienes no reconocen la jurisdicción del Estado nacional. Todo el proceso le llevó demasiado tiempo.

Gastón Fagnani

DNI 23.075.133

Educación escolar

Los últimos episodios de ocupaciones de colegios, acompañados en algunos casos de hechos de vandalismo, marcan definitivamente el desmadre existente por parte de la sociedad con respecto a la valoración de la educación y formación ciudadana del alumno. Qué gran contraste que existe con otra cultura, la japonesa, ejemplo entre muchas otras cosas. Allí los alumnos, una vez finalizado el horario de clases, antes de abandonar el colegio se encargan ellos mismos de limpiar y ordenar el lugar, dejando todo en condiciones para el día siguiente.

Antonio Tempone

DNI 4.175.496

Confrontar ideas

La lucha por el poder en una república democrática debe ser a través de la confrontación de ideas, para que el ciudadano pueda entender cuáles de estas ideas en pugna son las mejores para el bienestar general de la nación. Sin un sistema electoral transparente que regule el diálogo republicano no hay posibilidades de progreso auténtico y solidario construido a través de la política.

Daniel Maccagnoni

Ambición desmedida

Debo confesar que se hace difícil vivir en un país en donde el desaliento y la desesperanza se han adueñado de nuestro ánimo, de nuestros sueños de ser mejores. Nuestros hijos, desilusionados por tantas promesas incumplidas, tienen sus ojos puestos en el exterior. Pero ¿de quién es la culpa? Es nuestra, somos los culpables directos de lo que nos pasa. Hemos perdido oportunidades, hemos malgastado tiempo confiando en soluciones mágicas que jamás lograron nada. No nos hemos dado cuenta de que solo el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo nos darán lo que buscamos. Es enorme la potencialidad de nuestra tierra, de nuestras extensas llanuras, de los inmensos tesoros subyacentes. De nuestra pesca, de nuestros minerales, nuestro petróleo, nuestro gas y nuestro litio. Nuestras reservas acuíferas. Sin embargo, nuestros gobernantes parecen despreciarlas. ¿O en realidad las están minimizando para que no nos demos cuenta de lo que valen y finalmente, ellos se queden con todo? ¿Cuál será la verdad? ¿Es posible tanta maldad, tanta ambición desmedida? ¿No se dan cuenta de que toda esa riqueza no puede pertenecer solo a unos pocos? Porque, simplemente, jamás tendrían tiempo para disfrutarla...

Ricardo A. Titto

DNI 572.194

Lucha antiterrorista

En su carta del 6 del actual, el señor Stradolini nos explica cómo él habría combatido al terrorismo: “con la ley en la mano”. Deseo puntualizar que de esa forma se realizó hasta mayo de 1973. En ese año, el gobierno de Cámpora dictó la ley de amnistía, dejando a miles de delincuentes terroristas libres para volver a empuñar las armas; disolvió la Cámara Federal en lo Penal que juzgaba los delitos de los terroristas; se derogaron las leyes antisubversivas y se produjo un vaciamiento de la Justicia. Así las cosas, de haber tenido el autor de la carta que combatir al terrorismo no habría tenido ningún instrumento legal en la mano para poder concretar ese propósito.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Honestidad

Señores políticos honestos, fracasarán si renuncian a la verdad y a la honestidad para ganar elecciones. El que gana una elección trampeando, mintiendo y corrompiendo gobernará también trampeando, mintiendo y corrompiendo. Y si es del partido propio, peor, porque entonces ya no queda esperanza. Pensar que la verdad y la honestidad son irrenunciables no es ser idealista o ingenuo, es no ser corrupto o estúpido. Señores políticos honestos, fracasarán si no orientan sus acciones y alianzas respetando estos principios, aunque ganen las elecciones.

Martín Julio Cabral

DNI 12.801.257

Un partido de fútbol

Hace pocas semanas fuimos con mi amigo Matías a ver el partido entre Argentina y Honduras, en Miami. Me pasó a buscar y nos juntamos con un amigo de él, hondureño, y el papá. Estacionamos en un lugar que Matías había abonado junto con las entradas, alrededor del estadio. No había “trapitos”. La ubicación era fila 10. Excelente. Estábamos todos mezclados, argentinos y hondureños, cada uno alentando a su equipo. Lamentablemente, un grupo de argentinos delante nuestro se paraba y yo no lograba ver a los jugadores y me tenía que valer de unas pantallas gigantes elevadas. Pero lo lindo fue poder compartir un espectáculo con simpatizantes del equipo rival y vivar cada uno por sus colores, sin odio ni resentimiento, por el contrario. Mi amigo y yo gritamos los tres goles de la Argentina y nos fuimos todos contentos a casa con los hondureños.

Alicia I. Halberstein

Demoras en la ruta 2

El viernes pasado partí a las 5.30 con mi familia desde Buenos Aires rumbo a la ruta 2. Tardamos 5 horas para los primeros 90 kilómetros. Allí la caminera de Samborombón colocó conos en medio del camino y detenía algunos vehículos. El asombro fue que a partir de allí circulamos a velocidad normal.

¿Qué tan importante era ese control que justificara demorar a miles de personas y derrochar combustible?

Horacio Taverna

DNI 4.289.278

Aclaración

En la carta titulada “Ministra de Mujeres”, publicada en la edición de ayer, se mencionó erróneamente a Manzur, cuando en realidad debía decir Alperovich.

En la Red Facebook

El FMI aprobó un giro de US$3800 millones para la Argentina

“Hacen todo lo que ellos mismos critican y culpan a otro”- Alicia Stadelmann

“No entiendo... ¿ahora está bien pedir guita al FMI?”- Roxi García Argibay

“Terminaron haciendo lo que hizo el gobierno anterior, después de criticar y hablar tanto”- Karina de Marco

