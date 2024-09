Cartas de lectores: Incomprensible, Australia vs Argentina, categorías

Escuchar

Me pregunto por qué es tan rápida la Justicia argentina para pedir la detención de Maduro y no la de los delincuentes que azotan nuestro país en toda clase de delitos. Los argentinos queremos ver a muchos delincuentes presos por el daño infligido a la Argentina. Realmente no se comprende.

Esteban Lezama

14.310.314

Australia vs. Argentina

Se suele comparar a Australia con la Argentina, para saber dónde nos equivocamos. Australia no tiene pampa húmeda, ni enormes ríos, ni valles fértiles. Es el continente habitado más plano y más seco del mundo, con los suelos más áridos. Allí todo el mundo trabaja 40 horas semanales. Desde los 15 años se trabaja media jornada. En la primaria enseñan el amor al trabajo, las bondades del ahorro y el respeto a la propiedad privada. Los chicos aprenden acerca de los daños del alcoholismo, las drogas, la ludopatía y el bullying. El alcoholismo es elevado pero las sanciones también. En Australia, país formado por convictos, se respeta la ley y la seguridad es casi absoluta. No hay inflación ni corrupción. Los impuestos son pocos y todos los pagan. El esfuerzo se retribuye y por eso tantos quieren trabajar y vivir allí. Pero para vivir en Australia hay que trabajar, y mucho. No hay acomodos, ni ñoquis, ni planeros, ni industria del juicio. El que no lo hace bien se muere de hambre. No se la pasan hablando de fútbol o mirando el teléfono como en la Argentina, donde al fin y al cabo se trabajan 4 horas diarias. En nuestro país hay que hacer 3 millones de casas y 60.000 km de asfalto en doble vía si queremos parecernos a países como Australia. Hay mucho por hacer y para lograrlo, mucho por cambiar.

Sergio Dionisio de la Torre

DNI 12.162.330

Categorías

El sistema impositivo argentino tiene varias categorías de contribuyentes, pero también tres categorías de no contribuyentes: a) Dirigentes kirchneristas que tienen sus bienes colocados generosamente a nombre de terceros. b) Jueces. c) Señoritas que trabajan de acompañantes.

Si esto no es justicia social, ¿qué es?

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Radicalismo

Con sorpresa y cierto malestar leí el editorial de la nacion del 24 del actual. Hallo en la publicación, por un lado, una sucesión de faltas a la verdad fácilmente comprobables y, por el otro, una sumatoria de calificaciones hiperbólicas. Con respecto a lo primero, en la que se dice que la mesa directiva de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical que presido “quebranta” las reglas estatutarias del partido, resulta rebatible a través de la simple lectura del artículo 53 del estatuto (aprovecho para agregar que, entre tantos nombres que cita la nota, pasa por alto el de Ricardo Gil Lavedra, vicepresidente de la Convención y experto jurista, que integra la Mesa y quien suscribió conmigo y otros diez miembros, tal resolución). Citándose inexplicablemente en el editorial, como fuente, a un economista y no a un jurisconsulto. Asimismo, de los diversos otros temas que intenta traer a cuenta el editorial, se refiere que “Manes” (supongo que incluye en tal caso a Facundo y a mí) alentó las gestiones para “entronizar en la Corte al juez Lijo” y eludió el tema. Otra vez entiendo que solo se trata de falta de rigurosidad lo que prima, ya que es –otra vez– contrastable a través de un sencillo googleo sobre los discursos que brindó Facundo Manes como diputado en el recinto. También le puedo subrayar lo que le hubiese respondido al editorialista si me lo hubiese preguntado antes de la publicación: no, no estoy de acuerdo con la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Con respecto a lo segundo, no creo que sea una buena opción periodística asumir como estilo los recursos tuiteros del revoleo de adjetivos calificativos o de nombres propios en alianzas conspirativas sin asidero.

Por último, se habla en el editorial del deseo de airear el partido. Solo quería recordarle que de eso se trató la experiencia exitosa en la provincia de Buenos Aires de 2021, en la cual el radicalismo consiguió el gran caudal de votos a la altura de sus máximos históricos y posibilitó así el resultado de la coalición opositora de entonces, que le ganó por primera vez al peronismo unido. El candidato fue Facundo Manes.

Gastón Manes

Presidente de la Convención Nacional (UCR)

DNI 21.535.334

N. de la R.: LA NACION ratifica las opiniones vertidas en su editorial.

Pena

Como católico me genera una profunda pena que la Iglesia en su eterna trayectoria a través de la historia no haya aprendido que el inmiscuirse en la política necesariamente es ensuciarse. Nunca mejor aplicado el proverbio “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Eduardo M. Ottolenghi

can_otto@hotmail.com

ELMA

A mis 78 años he vivido distintas situaciones económicas y recuerdo con nostalgia los barcos de Empresa Líneas Marítimas Argentinas. Con ellos no solamente nuestro pabellón era mostrado al mundo, sino que daba trabajo a nuestros astilleros y al personal nuestro embarcado, sino que aportaba las divisas por flete y muchos otros beneficios. Todo el tercer espigón de Puerto Nuevo y la hoy terminal de pasajeros Quinquela Martín ocupaban sus depósitos y almacenes de repuestos.

Cuando un país del tamaño del nuestro cede tan importante fuente de recursos, como tantas otras actividades, solo puedo pensar en aquellos argentinos que con su prédica en los medios han conseguido que hoy no tengamos pozos de petróleo, generación de electricidad, transporte fluvial y marítimo propio. Sería deseable tener memoria para rehacer generosamente la patria grande que una vez supimos hacer.

Arturo I. F. Malvasio

LE 4.545.481

Encargados

Para poner freno a los aumentos de sueldos de los encargados que gestionan el gremio y las administraciones –un disparate– debería obligarse a los administradores a que, antes de negociar, realicen una asamblea de propietarios que fijara los límites de su mandato. Fuera de eso incurrirá en mala praxis. Eso hasta que la paritaria se realice entre los empleados y los que afrontan sus sueldos, que sería lo lógico.

Mario de Ípola

deipola@gmail.com

