Cartas de lectores: Indignación; por favor, Presidente; viaje iniciático

Indignación

Hay dos maestros que viven en Iruya que caminan 24 horas una vez por mes para dar clase a los alumnos en un paraje al otro lado de la montaña, durante una semana, a puro esfuerzo y con una solidaridad y responsabilidad admirables. Viendo lo que han gastado los senadores y diputados en pasajes de avión y en autos oficiales hasta hoy me siento realmente indignada y me pregunto si con todo el dinero que han usufructuado estos políticos no se les podría haber puesto un sistema que conectara a esos docentes con aquellos niños, para que reciban clases virtuales todos los días.

Duele en el alma la indiferencia de los responsables de tanta desigualdad.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Por favor, Presidente

Señor Presidente, aunque no tengo el gusto de conocerlo personalmente, sé bien que nos unen fuertemente varias convicciones. Un sistema de creencias. Nuestra profunda fe en las fuerzas del cielo, nuestra marcada opción por la libertad, nuestro infinito amor por la patria y nuestra urgencia por promover un cambio copernicano en nuestro querido país, que, casi como una ironía, nos haga retroceder más de cien años y esto signifique progreso. Desde esas creencias compartidas es que le escribo. Preocupado y ocupado. Lo que su gobierno ha logrado en estos nueve meses de gestión está a la vista. Es muchísimo, comenzando por la madre de todas las batallas con las cuentas fiscales y su correlación con la drástica baja de la inflación, sumado al orden público en las calles y la igualmente drástica reducción del delito, la incipiente desregulación de tantas normas asfixiantes y retrógradas, la atención internacional en la Argentina, entre otros logros en tiempo récord. Usted sabe, señor Presidente, que para que esos cambios tengan, de verdad, un impacto histórico deberán ser duraderos, aceptando nuestros compatriotas hacerlos suyos, convencidos de que son el remedio verdadero. Lo duradero y lo verdadero, por fin, impregnando nuestra cultura ciudadana. Y es en la atención a esa cultura nueva que me inquieta un cambio que también nos urge pero sigue siendo una carencia, tan pero tan significativa, que puede convertir en estéril todo lo positivo que su gobierno genuinamente ha comenzado a modelar con éxito incuestionable. Me refiero a la concordia, señor Presidente. Déjeme ser explícito. Sin concordia “nos vamos al carajo”. Como ve hablo su mismo idioma. Hay que trabajar muy prioritariamente, ahora, ya hoy sobre este tema. Sin eso no hay futuro. Estaremos ante una nueva frustración de consecuencias funestas para nuestro querido país. Algo pírrico. Le pido por favor que lidere esto también en “este tiempo y a tiempo”. No todos “quieren pegarle”, no todos “son ensobrados”, no todos son corruptos o ignorantes. Hoy, fíjese, todavía somos mayoría los que le deseamos todo lo mejor y trabajamos cada día para que su presidencia sea un verdadero punto de inflexión en nuestra historia. Goza de altísima popularidad y apoyo. Pero estamos en alta mar, soplan vientos fuertes, hay olas grandes y podemos en términos náuticos “rifar las velas”. Las redes son una parte de la realidad. No toda. Su idioma a cara o cruz no representa a todos. En esta “época de cambio” o “cambio de época” la concordia también está primera en la lista de tareas a encarar. Pro hace poco tiempo creyó que tenía la elección de 2023 ganada de antemano. Así le fue. No cometa el mismo error, por favor. Póngase al frente de la concordia, sea tolerante, trabaje por la amistad social, intente empatizar con el que piensa distinto a usted y a mí. No es importante, es imprescindible.

Un conocido y respetado empresario, accionista de una empresa mayorista líder, al inaugurar una sucursal nueva dándole trabajo a mucha gente y sirviendo a tanta otra dijo, antes de cortar las cintas de inauguración: “Recuerden que vendemos al por mayor, al por menor y al por favor”. Nos sugería que sí o sí debía tener éxito. Lo mismo le pido a usted, señor Presidente. Por favor.

Jaime Feeney

DNI 10.468.943

Viaje iniciático

El artículo “Apología del viaje iniciático” de Maximiliano Gregorio-Cernadas es una fuente de inspiración para nosotros, los educadores argentinos. Como un joven que forma jóvenes, no puedo dejar de recomendar a mis estudiantes la valiosa experiencia de un viaje iniciático por nuestra patria. Tal como ocurría con el Grand Tour en siglos pasados, estos viajes amplían horizontes, forjan el carácter y permiten descubrir el mundo desde una perspectiva única y personal. Tenemos la fortuna de vivir en un país donde cada provincia esconde mil tesoros por descubrir. Como decía Argentino Luna en Mire qué lindo es mi país, paisano: “Viera qué lindo este país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí”.

Juan Bautista de las Carreras

DNI 40.956.685

Firma

Si algo están generando en nosotros los argumentos de Javier Milei contra la casta es el cuestionarnos lo que hasta hoy creemos inamovible. Me pasó que para terminar de precancelar un leasing en Capital Federal tuve que certificar en La Plata las firmas de mi escribano de provincia, con el costo adicional y sobre todo la demora que eso genera. ¿Es tan así? ¿La firma de mi escribano de provincia no tiene validez sin un sello y una firma en un papel adicional? ¿O hay una recaudación de la casta detrás de este trámite?

Espero que esto también forme parte del enorme listado de temas por analizar del ministro Sturzenegger. Sería muy bienvenida esta revisión tan necesaria.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Pozos

Señor Kicillof, le aviso que estoy pensando en dejar de pagar las patentes para poder usar esa plata en el arreglo de las roturas en las llantas, rótulas, bujes y semiejes que usted me provoca al no arreglar las rutas 6 y 4 en la localidad de Campana. Los pozos son cada vez más grandes. Son pozos que matan.

Mariano Alcácer Mackinlay

DNI 16.844.606

