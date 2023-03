Cartas de lectores: Ineptitud, connivencia; el primer paso; de 1955 a hoy

escuchar

Carta de la semana

Ineptitud, connivencia

Sería utópico suponer que el Gobierno pudiera brindar respuestas respecto de la inseguridad, flagelo que azota en forma creciente a la sociedad argentina y constituye una de sus máximas preocupaciones. En Rosario, el 80% de los ataques a balazos y el 70% de los crímenes fueron ordenados desde las cárceles (la nacion 5/3/23). Si demuestra inoperancia al no poder controlar a los delincuentes encarcelados, es impensable que pueda avanzar sobre los que actúan en libertad.

Este es el resultado que abarca desde la ineptitud hasta la connivencia y el encubrimiento de los funcionarios de los ministerios responsables y de la degradación y subestimación a las que son sometidas las fuerzas de seguridad desde hace años.

Guillermo Beccari

guillermobeccari @yahoo.com.ar

El primer paso

Cada tanto suenan trompetas anunciando que el narcotráfico es un problema vital, por su peligro. En este momento, Rosario ocupa el centro de la atención nacional. Se despertó en mí un recuerdo que mantengo nítido y que quizás podría ser útil compartir. Estaba en Rajastán, en el norte de la India. Era de noche, en zona rural. Vi que se agrupaban en círculo unos cuantos jóvenes. En el centro encendieron una fogata. Pronto las conversaciones se hicieron más y más animadas y se oían también muchas risas. Un objeto circulaba entre ellos. A un anciano venerable que pasaba le pregunté qué estaban celebrando, tan contentos: “¡Opium, sir, opium!”, respondió. Y mirándome con gran profundidad agregó: “Con ese humo va también un diablo; entrará en alguno de ellos y no lo dejará más por el resto de su vida: ya no volverá más a poder reír”.

Es aquí que comienza el primer paso en la lucha contra el narcotráfico, cuyo poder es resultado del implacable poder de la adicción en los consumidores. No parece que se esté haciendo lo suficiente en este plano preventivo del consumo y su despótico demonio. En especial, en amplias partes de la sociedad donde los valores ya casi no tienen cotización alguna.

Eduardo J. Padilla Quirno

CI 59.376.21 0

De 1955 a hoy

En su entrevista con Elisabetta Piqué, el papa Francisco dice no entender por qué en 1955 la pobreza era del 5% y ahora, de más del 50%. Vale señalar lo poco feliz que es tomar 1955 como paradigma, si se recuerda que el conflicto entre Perón y la Iglesia Católica sumado al abrumador culto a la personalidad del presidente y la persecución a las libertades individuales constituyeron en ese año un clima irrespirable para la mitad de los argentinos. En cuanto a la economía, si Francisco estudiara la situación completa, entendería que lo que él recuerda de 1955 no era sostenible. Recuerda la fiesta, pero no lo que iba costando, ni la dinámica inflacionaria que fue generando, ni la hipoteca que dejó. En 1955 la inflación ya era endémica, la producción de petróleo y electricidad estaba por el suelo, no se pavimentaba un kilómetro de ruta, no se invertía en puertos ni en ferrocarriles. Los sindicatos se habían llenado de privilegios, pero las toneladas embarcadas al exterior fueron iguales a las de 1932. Aquel modelo de economía cerrada, proteccionista, estatista e inflacionaria, que ya había retrasado al país con relación al mundo desarrollado, no era sostenible ni presagiaba nada bueno. Lo que vino después fueron parches y más parches. La infraestructura se recuperó, pero la legislación laboral no se tocó. La costumbre de gastar por encima de los ingresos y de financiar el déficit con emisión inflacionaria o deuda tampoco se alteró. Con altibajos, el hipersindicalismo, el proteccionismo y la inflación siguen presentes. Entonces el ahorro se dejó de invertir en el país o se invirtió ineficientemente, el retraso se fue agravando año tras año y el aumento de la pobreza también.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Ganancias

Cristina Fernández de Kirchner, en un acto político en Río Negro, dijo: “Los salarios están por el piso y el crecimiento se lo llevan cuatro vivos”. Le recuerdo a la vicepresidenta que fue condenada penalmente por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, estimada por la Justicia en 84.000 millones de pesos. Le pregunto: cuando dice los “cuatro vivos”, ¿se refiere a Lázaro Báez, a sus dos hijos y a usted? No conozco otros cuatro que hayan “ganado” tanto dinero.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

Las pruebas

Los partidarios de Cristina saben que la vicepresidenta no puede justificar la magnitud de su enorme fortuna. Prueba de ello es la reacción frente a la publicación de los fundamentos de la condena que pesa sobre ella. No han salido a sostener que esos fundamentos son falsos, sino que no fueron probados. Es una forma de admitir que los hechos han ocurrido, pero que, según ellos, no fueron judicialmente probados; y festejan esto como demostración de que la vice fue tan inteligente que no dejó rastros. Es parecido a lo que ocurrió con el gol de Maradona a los ingleses: todos sabemos que lo hizo con la mano, pero el juez no lo advirtió y lo convalidó. Para mucha gente fue el triunfo de la viveza sobre la justicia, y así lo celebraron. Nada de esto borra la abundante evidencia del enriquecimiento ilícito de Cristina, sus hijos y muchos de sus allegados.

Héctor Pastorino

DNI 408.183

Avance contra la Justicia

Conocemos, con el avance sobre el Poder Judicial, las maniobras al efecto en nuestro país para desarticular el control del sistema básico de contralor democrático. Pero quizá no estemos atentos a la idéntica operación que se está llevando a cabo en un país lejano a América Latina y que en muchos casos se toma como modelo incuestionable. En estos días está a punto de quebrar el Poder Judicial del Estado de Israel con mecanismos exactamente iguales a los que se están empleando aquí. El 13 de febrero cerca de 100.000 israelíes confluyeron en Jerusalén para manifestarse ante la Knesset (Parlamento), a raíz del proyecto de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia tendiente a prohibir al Tribunal Superior modificar cualquier enmienda legislativa a las leyes fundamentales del país. De aprobarse el proyecto en la Asamblea y tras la publicación en el Diario Oficial, la ley quedaría sancionada. Además, una segunda propuesta plantea modificar la composición del organismo de elección de los jueces otorgando mayoría de electores a representantes políticos que serán seis (aunque uno solo de la oposición), más otros tres de la judicatura.

Tampoco se permitirá al tribunal superior revisar los nombramientos de ministros, como ocurrió con el actual ministro del Interior, Aryeh Deri (a pesar de sus recientes condenas penales).

Múltiples reacciones se están conociendo tanto en la opinión pública como en asociaciones de magistrados, juristas y políticos, entre los que se encuentran varios echados del gobierno recientemente y a algunos de los cuales se ve en primera línea durante las manifestaciones.

Bien sabemos los argentinos lo que se juega en estos casos, más allá de banderías políticas o ideológicas.

Juan Martín Devoto

DNI 10.625.501

Derrumbe ferroviario

Reconforta leer el artículo sobre los ferrocarriles de Germán Sopeña publicado originalmente el 11 de marzo de 1993 y reproducido en la nacion esta semana. De modo sintético, preciso y libre de los sentimentalismos que hacen equivocar las causales del derrumbe ferroviario argentino, Sopeña refiere en 1993 que la caída del sistema ya tenía 50 años. La debacle de la red se inicia en los últimos años de la década del 40, cuando se nacionaliza una red vieja y desinvertida por los ingleses por más de 30 años; posiblemente a causa de las dos guerras mundiales. El primer error fue comprar material obsoleto. El segundo fue cuando progresivamente se cambiaron las máquinas a vapor por las diésel, que no necesitaban por estándares parar pueblo tras pueblo para dotarse de agua. Y así fue como la inmensa mayoría de los pueblos ingresaron al ostracismo. El tercero y más brutal fue la implementación de las huelgas salvajes de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, llamadas “trabajo a reglamento”. De esta acción, y en tan solo tres años, los ferrocarriles perdieron el 95% de su capacidad de carga de productos perecederos. El cuarto fue que las autoridades competentes de turno nunca se dieron cuenta de que el cambio de tecnología requería de cambios logísticos y que la conducta irracional de los gremios debía ser observada.

El 10 de marzo de 1993 no se decretó el cierre de servicios interurbanos y de larga distancia que todavía prestaba Ferrocarriles Argentinos. Ese día solo se firmó el certificado de defunción de un paciente abandonado a su suerte por más de 50 años. Todavía hay románticos que fomentan la reimplantación de los ferrocarriles de pasajeros. Al parecer no se enteraron de que en la ecuación precio-distancia el avión es imbatible en países con grandes extensiones y baja densidad poblacional, como desliza Sopeña en su nota. Hoy el tren de cargas es una necesidad imperiosa, y el de pasajeros, un anacronismo. Lo que ahora necesitamos son más aeropuertos, más compañías aéreas, más low cost y, fundamentalmente, menos parásitos que vivan de las cajas del Estado.

Vicente Lema

arquilema@gmail.com

