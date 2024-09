Cartas de lectores: Infabilidad, religión y política, grieta

Escuchar

Infalibilidad

Considero oportuno recordar que el dogma de la infalibilidad del Papa se refiere a cuestiones teológicas, no políticas ni ideológicas.

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

Religión y política

Para el Papa la lucha evangélica entre el bien y el mal parece reducirse solo a la distinción entre ricos y pobres, o sea solo se trata de la posesión de bienes materiales. Esta concepción puramente materialista politiza la religión, es decir, se utiliza la palabra de Dios con fines políticos, confundiendo de modo intencional la miseria material, cuya solución hace a la responsabilidad política del hombre, con la miseria espiritual, la miseria del alma, la maldad, que constituye la madre de todas las miserias y de la cual, sí, la Iglesia debería ocuparse y combatir,

Pedro Basavilbaso

DNI 4.441.530

Grieta

Sería conveniente, desde mi punto de vista, que el Santo Padre no visite su patria como tantas veces se ha especulado, aumentaría la grieta mucho más. Con su discurso apoyando implícitamente a los corruptos lo demostró. ¿Por qué no les dice a los pueblos cubano, venezolano y al sometido por Daniel Ortega que “hagan lío”? Le aseguro que el gas pimienta es lo más suave que recibirían....

Alejandro Bourse

DNI 8.362.655

Cuestión de fe

La voz de nuestro Santo Padre, Francisco, debe ser escuchada y reconocida en cuanto a su infalibilidad en cuestiones que hacen a nuestra fe. Pero en lo que se refiere a cuestiones de política terrenal, su voz debe ser escuchada, respetada y evaluada tanto como la de un dirigente importante que opina y vive fuera de la Argentina desde hace más de diez años, con una clara identificación política y una información fragmentada que recibe de activos militantes, estando a más de un continente de distancia de nuestra vida cotidiana. No es lícito protestar de cualquier forma, y es bochornoso e ilegal reprimir de cualquier manera.

Horacio Jaunarena

DNI 4.686.954

Decepción

Estoy azorado por la crítica del Papa al protocolo antipiquetes, omitiendo los trastornos que los cortes de calles y avenidas les causan a los ciudadanos comunes que quieren trabajar. Es lamentable que el buen pastor se convierta en defensor de una facción política, cuando siempre calló frente a hechos escandalosos que ocurrieron en los 13 años de esa gestión. Cuando lo designaron sucesor de San Pedro lloré de emoción. Hoy lo hago de bronca e impotencia.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Memoria

Las definiciones de Su Santidad me trajeron a la memoria las que pregonaban algunos sacerdotes a principios de la década del 70 (hasta hoy uno de ellos sigue siendo homenajeado). Espero que esta vez las consecuencias no sean tan trágicas. Recemos por ello.

Pancras Buitrago

pancrasbuitrago@yahoo.com.ar

Huelga británica

El problema que vive el país con el transporte aéreo recuerda el conflicto de los años 80 en Gran Bretaña entre el gobierno y el gremio del carbón, que se extendió por un año. Quizás habría que preparar a los argentinos para programar sus vidas con otros medios aéreos privados, tren (donde exista), micros de larga y media distancia, combis o sus vehículos particulares.

Lucas Castro

lmcastro1947@gmail.com

Rehenes

Respondamos al maltrato de los sindicatos de nuestra línea de bandera con una huelga de viajeros. Utilicemos cualquier otra aerolínea hasta que nos respeten y dejen de tenernos de rehenes. Yo ya lo hago.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Pérdidas

Desde 2009 hasta fin de 2023, los argentinos pusimos 7463 millones de dólares para cubrir las obscenas pérdidas recurrentes de Aerolíneas Argentinas, que incluyen un elefantiásico staff de empleados con sueldos y prebendas envidiables, las malas decisiones de sus directorios, las

roscas político-sindicales, las extorsiones gremiales, etc. Se llevaron el equivalente a casi 45 millones de sueldos de jubilados, y encima pretenden más y más. ¡Basta! La mayoría de los argentinos no queremos seguir manteniendo empresas deficitarias eternamente, ni siquiera avaladas por el voto de legisladores irresponsables que juegan con el bolsillo del pueblo desde sus lugares de privilegio. El Gobierno debería cortar inmediatamente la lengua del monstruo de una vez, dejando que la empresa se autofinancie, y si sus dirigentes no pueden o no saben hacerlo, que quiebre, como lo hacen todas las demás. Entonces sí que la libertad avanzará en serio para beneficio de todos y no de unos pocos.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Ludopatía

Proponer una batalla contra la ludopatía mientras se permite la publicidad de sitios de apuestas en medios masivos de comunicación es, si no una incoherencia, un ejercicio de demagogia y habladuría para la tribuna mientras se es cómplice activo del problema. Camisetas de fútbol, afiches en las estaciones de subte, carteles en la calle, publicidad en la televisión: todo esto estimula lo que se quiere evitar. Le pido al Gobierno una ley que haga lo mismo que se hizo para combatir el tabaquismo: prohibir la publicidad de sitios de apuestas.

César Monicat

moc26@live.com.ar

Sentencia

El 13/9/17 se publicó una conmovedora carta firmada por Julio N. Flores, quien relató que estaba detenido imputado de ser jefe de grupos de la Fuerza Aérea y haber cometido delitos de lesa humanidad cuando tenía solo 18 años y era cabo recién egresado de la escuela de suboficiales. ¿Qué pasó desde entonces con este soldado? Pues que el Tribunal Oral Federal integrado por Alfredo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral, sin prueba alguna, lo condenó a 25 años de prisión; sentencia confirmada en la Cámara de Casación por los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña.

¿Hasta cuándo deberemos soportar jueces como estos?

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

LA NACION