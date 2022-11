Cartas de lectores: Inflación y elecciones, mejor no aclarar, no es el avión indicado

escuchar

Inflación y elecciones

Hace unos días el ministro de economía, Sergio Massa, afirmó que para que el Frente de Todos llegue a las elecciones de manera competitiva es necesario bajar la inflación. Esperemos que pueda lograrlo, ya que el problema no es que el partido gobernante llegue a las elecciones, sino que la mayoría de los argentinos llegue a fin de mes; que el 50% de los ciudadanos que están en la franja de pobreza mejoren dicha condición; que las empresas no suspendan o reduzcan su personal o lo que es peor cierren sus puertas por falta de insumos y que los inversores que apostaron por la Argentina no se retiren del país. La pregunta es si este “hallazgo”, que llega en el tercer año de gestión de este gobierno, encuentra en la fórmula gobernante la convicción necesaria para llevarlo adelante, ya que no se trata de controles de precios –que han fracasado cada vez que se los utilizó: en 1952, 1967, 1973, 1977, 1985, 2006, 2013 y 2019–, sino de un reordenamiento del sector público y sus cuentas, que choca de frente con la ideología de un sector del Gobierno.

Martín Ureta Sáenz Peña

musp@hotmail.com

Mejor no aclarar

El doctor Ginés González García desperdició el lunes pasado una gran oportunidad: disculparse públicamente por la innoble acción que puso en ejecución desde su cargo ministerial, el bautizado popularmente como “vacunatorio vip”. Utilizó el nombre de un conocido periodista que, al tener 79 años, superaba el mínimo de 60 años de edad a partir de la cual estaban vacunando. Deduzco de esta afirmación que, o era la persona más anciana del país, o la más importante en ese momento en el combate contra el Covid-19.

Debe el doctor recordar el viejo refrán: " No aclares porque oscurece”.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

No el avión indicado

El Gobierno anuncia la intención de comprar un Boeing 757-200 para uso del presidente de la Nación. La vocera presidencial dijo que por seguridad los presidentes no usan aviones de línea.Eso no es cierto: son varios los reyes, presidentes o primeros ministros que lo hacen. El B757 se dejó de construir hace 22 años, sus motores son de vieja tecnología y Aerolíneas no está habilitada para hacer mantenimiento mayor en ese avión, por lo que cada dos años hay que contratar un taller en el exterior para hacerlo. Esta aeronave tiene muy poca autonomía. Para llegar a China debe hacer dos escalas intermedias y requiere para operar apoyo en tierra, escaleras para pasajeros, equipos auxiliares eléctricos y neumáticos, por lo que en el país solo puede operar en muy pocos aeropuertos. Por 25 millones de dólares se pueden comprar aviones ejecutivos con capacidad para quince pasajeros, mucho más modernos, con compartimentos especiales y ducha incluida, capaces de operar en Olavarría o Pekín, adonde llega directo sin escalas. El avión que adquiera el Presidente actual la utilizará muy pocas veces, y deberá prestar servicios a por lo menos dos presidentes futuros, por lo que la elección debería ser analizada seriamente.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Kestelboim

Fui testigo directo de la vergonzosa intervención en el decanato de la Facultad de Derecho del doctor Mario Kestelboim –fallecido recientemente– en la década del 70. Su gestión fue acompañada por grupos de militantes de extrema izquierda que impidieron dar sus clases a prestigiosos profesores, fundados en cuestiones ideológicas, atentando contra la libertad de cátedra. Dichos grupos tomaron la sala de profesores, convirtiéndola en un camping donde comían y dormían. Había cátedras en que las materias se aprobaban en simples coloquios grupales en los que solo había que manifestarse contra el imperialismo y a favor del Che Guevara. Para culminar, el doctor Kestelboim entregaba los diplomas a los graduados en jeans y zapatillas, mientras sus partidarios coreaban “a la lata al latero, tenemos un decano que también es montonero”.

Marcos A. Figueroa

Abogado (graduado en 1974)

DNI 10.424.801

El espacio público

Mientras el jefe de gobierno se concentra en su campaña presidencial, la ciudad de Buenos Aires ha quedado al arbitrio de funcionarios de tercera línea en diversas cuestiones. Un ejemplo de ello ocurrió el domingo 27 a la mañana, cuando en una “operación relámpago” se instaló un quiosco de diarios en la vereda impar de la avenida Santa Fe al 1500. Este quiosco se suma a tres paradas de colectivos, dos contenedores de residuos, un puesto de flores y cinco mamotretos de chapa con publicidades. Tantos elementos en menos de cien metros generan un nivel de congestión y polución visual que no se observa ni en las zonas de mayor concentración de gente, como estaciones de trenes o subtes. A diario observo cómo muchas personas descienden a la calzada de esa cuadra para poder ver si se acerca algún colectivo a la parada en que se encuentran, con los riesgos que ello implica. Urge pues que el gobierno de la ciudad corrija tal situación y retire algunos de estos obstáculos al tránsito peatonal.

Daniel Santiago

DNI 12.076.634

Vínculos modernos

Que difícil es comprender cómo son los vínculos entre las personas hoy en día. Lo observo cada vez con más frecuencia: es inexplicable. En general se prioriza la crítica hacia el otro que el deseo de conocerlo. Si hablamos de pareja, es casi una mala palabra en estos tiempos en los que el término libertad prevalece y hace que cada uno haga lo que quiere, sin opinar o reflexionar sobre el otro, porque ya te convierte en tóxico. Claramente, la forma en que fuimos criados y cómo fue nuestro pasado están muy alejados de lo que propone actualmente la sociedad. El aluvión de redes sociales nos hizo más apáticos e intolerantes.

Me vuelvo a preguntar una y otra vez: ¿este tipo de vínculos es viable y sostenido en el tiempo? Nada se puede construir desde una arena movediza de socialización. Una torre vincular no arranca con cimientos flojos, sin consistencia.

Verónica Ciolli Ceccato

DNI 28.620.548

