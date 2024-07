Cartas de lectores: Integridad; juntos, no solo por el fútbol; educación y capacitación

Escuchar

Integridad

El señor Esteban Bullrich siempre nos deja impactados, porque cuando se firmó el Acta de Mayo el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, él estaba presente, poniendo su máxima voluntad y altruismo en pos de la patria. Siempre buscando la unión de los argentinos. Me hizo reflexionar: ¿qué virtud le corresponde a Esteban? Llegué a la conclusión de que es la integridad. “La integridad es un valor, una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento”. Él no deja de sembrar y provocar, con su ejemplo, la admiración de todos los ciudadanos. Somos un pueblo privilegiado que tenemos a esta gran persona quien se ha dedicado a la política haciendo el bien y dando todo por el país. ¡Gracias, Esteban!

Carla Piccaluga

cpiccaluga@telviso.com.ar

Juntos, no solo por el fútbol

El lector Maurette en su misiva del 11 del actual se refirió a la patria y al desfile del 9 de Julio, en el cual se hermanaron civiles y militares mediante una “única bandera” celeste y blanca (según versiones, inspirada en el manto de la Virgen) que enarbolaron nuestros héroes, a lo largo de la historia, como hacía muchos años no se veía en las calles. Hoy estamos ante una nueva final en la que está presente el fútbol argentino, el cual, sin duda alguna, también nos une con nuestro símbolo celeste y blanco, no solo en el país, sino en el mundo. Dios quiera que esa unión, esa fe, esa esperanza y esa confraternidad del pueblo argentino perduren, no solo en el fútbol, sino en todos los ámbitos, por muchas generaciones, en pos de una nueva patria argentina, igualitaria y justa.

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

Educación y capacitación

Quisiera felicitar a quienes decidieron incorporar el ítem Educación en el Acta de Mayo, lo cual superó mi desencanto al enterarme de que solamente para el 3% de los funcionarios la educación es importante. Sugiero que se creen planes de estudios para el siglo XXI, tanto para la escuela primaria como secundaria. Tomar exámenes de capacitación a todos los docentes independientemente de su edad. Estadísticamente, a mayor edad, más lejos de la realidad están. No hay nada que inventar, basta con que se replique lo hecho por finlandeses y japoneses para alcanzar la formación requerida. Y, por favor, tengan a bien incorporar cursos motivacionales, tanto para docentes como alumnos, adecuados a las edades de los asistentes. Dichos cursos deben ser dictados por profesionales idóneos en el tema, sin ideologías, pero que despierten a los asistentes y los acerquen al mundo que les va a tocar vivir.

Norberto Hernán Linzuain

DNI 4.408.886

El déficit

El Presidente calificó de “degenerados fiscales” a los miembros del Congreso que propugnan una recomposición de los haberes jubilatorios y los culpó de la suba del dólar y de la baja de los bonos. Esto porque, según él, no entienden que el déficit fiscal implica bajar el gasto. Cabe preguntarle: todos los viajes que está haciendo para rédito personal y aumento de su ego, que pagamos todos, ¿ayudan a bajar el déficit?

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Dolarización

Pasan los años y vemos que se vive soñando con el dólar, ya no solo es un tema económico, sino también cultural. La gente piensa en dólares... Y me pregunto: si la gente quiere al dólar, ¿por qué no dolarizar la economía como en Panamá, Ecuador y algunos otros países, o al menos probar con una canasta de monedas fuertes que incluya también el oro? La dolarización actuaría como una purga hasta que llegado el momento en que una estricta política fiscal, teniendo el dólar como un corsé, haga congelar la inflación en forma sustentable en el tiempo, y así alguna vez en el futuro se pueda volver a tener una moneda nacional soberana sana y fuerte que vuelva a darnos cierta independencia económica. Aun con todos los esfuerzos que realiza la actual administración, el dólar sigue siendo la principal alternativa de ahorro que los argentinos buscan, viviendo en general en una eterna ansiedad que hace perder tiempo en planear el futuro.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Cámara Federal Penal

El próximo lunes 15 de julio se cumplen 53 años desde que comenzó a funcionar la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, creada poco antes de esa fecha. Las acciones de la guerrilla se incrementaban día tras día sin que los organismos competentes, en particular la Justicia Federal, interviniera dando respuesta adecuada. A ello se le sumaba la dispersión en el territorio nacional de los distintos juzgados federales . El 25/5/73 fue disuelta por una ley del Congreso votada en forma unánime por peronistas y radicales. Durante los 22 meses que funcionó no hubo un solo desaparecido. Se juzgó a más de 1000 terroristas y se impartieron unas 700 condenas nunca revisadas por la Corte Suprema con posterioridad. Luego sobrevino la ley de amnistía de Cámpora, y comenzó la cacería de estos valientes jueces a los que deberíamos recordar y homenajear. Perseguidos ellos y sus familiares, sufriendo atentados, debiendo exiliarse en el exterior, ayudados por sus amigos para sobrevivir y, lo que es peor, el olvido de la sociedad.

Termino y firmo esta carta poniéndome de pie. Yo los conocí y como abogado, padre de familia y ciudadano, va mi agradecimiento y admiración.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Insistencia

El presidente Milei declaró: “Voy a insistir con Lijo”. ¿Por qué “insistir” si su pliego no fue tratado aún en el Senado? ¿No debería nominar a un candidato que no coseche tantas objeciones y no tener que “insistir” con uno que provoca tantos cuestionamientos? No lo explica.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Decretos

Periodistas de diarios, radio, televisión afines al peronismo criticaron el desfile militar del 9 de Julio, asociándolo con la década del 70. Les recuerdo que quienes firmaron los decretos que ordenaron a las Fuerzas Armadas reprimir y terminar con los delincuentes terroristas fueron la presidenta Isabel Martínez de Perón y luego Ítalo Luder.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Caballos

Miré con admiración y respeto el desfile militar del 9 de Julio. Añoranzas de mi paso por el Liceo Militar. Solo una cosa me contrarió: la cantidad de caballos utilizados. Es hora de decir basta de torturar a estos nobles animales. En los conflictos modernos no hay caballos. La inteligencia artificial guía drones y blindados no tripulados. Viva la patria, pero moderna y haciendo eficaz a sus Fuerzas Armadas.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Mar Argentino

Llama la atención que los que se rasgan las vestiduras diciendo que la patria no se vende no dicen una palabra de la depredación que hace China en el Mar Argentino, y en cierta medida, con las bases militares en la Patagonia. No tengo dudas de que recibieron “aportes no declarados” para no protestar.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Estado de las canchas

He escuchado quejarse a algunos DT ( Scaloni, Bielsa), a no muchos jugadores y menos a los comentaristas, respecto de la calidad de las canchas donde se juegan/ jugaron la mayoría de los partidos de la Copa América en los Estados Unidos. Parece haber miedo a las consecuencias, ya sean sanciones, restricciones a entrevistar jugadores, etcétera. Feo pronóstico para la Copa del Mundo en 2026 si en este torneo, que supuestamente lo organiza la Conmebol, se juega en esta calidad de canchas.

Esperemos que la Conmebol tome con tiempo estos reclamos para que no tengamos que llorar en dos años sobre la leche derramada nuevamente.

Mariano Pérez Silva

DNI 7.671.576

Rotondas y prioridades

Una manera de solucionar problemas concretos relacionados con el tránsito en nuestras ciudades es copiar las soluciones exitosas que se aplican en otras partes del mundo. En España, por ejemplo, se utiliza en la mayoría de las intersecciones el sistema de rotondas bien diseñadas que permiten la agilización de los cruces, el giro a la izquierda y hasta el retome en U en modo fluido y seguro minimizando la utilización de semáforos. Eso sí, existe una condición esencial para que el sistema sea efectivo y es el respeto absoluto de las prioridades de paso para quien circule por ellas sin lugar para las avivadas criollas ni las supuestas ventajas del tamaño o la audacia. En todos los países del Primer Mundo resulta impensable el no cumplir esas reglas elementales. Es por eso que resulta imprescindible comenzar entre nosotros una campaña de educación vial que incluya la enfatización del las normativas que rigen y posteriormente un severo sistema de multas para quienes no las cumplan.

A no dudarlo, esto resultaría en beneficio de todos, inclusive de los apurados.

Ricardo Gulland

DNI 4.317.336

