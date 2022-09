Cartas de lectores: Intransigencia, toma de escuelas, mujeres

Intransigencia

La intransigencia en el gremio de neumáticos es insólita; paralizar fábricas que a su vez son proveedoras de otras empresas es no pensar en las consecuencias. No solo perjudica lo que genuinamente es la creación de riqueza de un país, como el trabajo, sino que pone en jaque los puestos laborales de muchas personas, solo por una pelea que otorga poder a un grupo de dirigentes que no piensan en el caos que generan, sino en su propio beneficio, más allá del discurso con el que quieren defender lo indefendible.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Toma de escuelas

A raíz de la toma de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, me pregunto: ¿las escuelas de la provincia de Buenos Aires están todas bien? ¿O CABA es el lugar donde el oficialismo menos votos tiene y es el lugar ideal para atacar a la oposición?

Damian Donnelly

ddonnelly1961@gmail.com

Mujeres

Giorgia Meloni ganó las elecciones realizadas en Italia y se convirtió en la primera mujer en ser primera ministra de ese país. Refiriéndose a este hecho histórico, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con un tuit cargado de resentimiento, despreció el triunfo de Meloni, relacionándolo con la derecha más reaccionaria, que gana terreno en el mundo. Debería mostrar alegría y orgullo porque una mujer, independientemente de su filiación política, llegue a tan importante cargo por el voto de los ciudadanos. Su ministerio, dicen, está para defender y ampliar los derechos de las mujeres. Con sus declaraciones queda claro que solo el de algunas mujeres. Las que piensan como ella. Elizabeth Gómez Alcorta involuntariamente ha contribuido a demoler otro capítulo del relato kirchnerista.

Gabriel Cosme Varela

DNI 4.541.802

Uso de la fuerza

Quizás el peor lastre que nos han dejado los gobiernos militares ha sido la condena social a lo que se denomina “represión”. Fruto de los excesos en la guerra contra la subversión y del aprovechamiento político que de ello se hizo, gran parte de la población considera que la represión es algo intrínsecamente malo, independientemente de su legitimidad, de la prudencia con la que se ejerce o de los bienes que preserva. Sería bueno, para empezar, detenernos en el término “represión” y recordar, por ejemplo, como define la RAE la palabra policía: “Cuerpo encargado de velar por el orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas”. Si bien hace tiempo que los gobiernos han renunciado al empleo de la represión, esta locura adquirió una gravedad inusitada con el advenimiento del kirchnerismo, que ha fomentado así todo tipo de tropelías y delitos. Al renunciar a la represión, paradójicamente se pierde el Estado de Derecho, ya que se resigna la capacidad para obligar a respetar la ley. Cuando en una democracia no se respeta la ley automáticamente pasa a regir la ley del más fuerte, la ley de la selva. El Estado pierde entonces el monopolio de la fuerza, la cual pasa a ser ejercida por cualquier atorrante. Entonces una patota sindical toma un ministerio, un piquete bloquea una fábrica, terroristas hostigan a civiles en la Patagonia, violentos ocupan un campo ajeno, un grupo de padres facciosos impulsan a sus hijos a tomar escuelas, y como si esto fuera poco, los carteles de la droga van extendiendo su dominio por todo el territorio.

Si alguien se propusiera destruir un país, sin lugar a dudas este sería el método más efectivo, ya que con una única acción se compromete la gobernabilidad, la economía, la educación, la cultura, la defensa, y lo que es peor, lo que tanto nos costó recuperar: la democracia misma.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

Preocupación médica

Los médicos de atención primaria venimos detectando un marcado aumento de enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes e hipertensión arterial, consecuencia de la pospandemia y del deterioro social y económico del país. No cabe duda de que el estrés crónico dispara en el individuo una serie de respuestas hormonales y del propio sistema cardiovascular, que hace impacto en nuestras arterias, en nuestro metabolismo (conjunto de reacciones químicas del organismo), en el sistema nervioso y en nuestro cerebro. Incluso hay estudios que hablan de una reducción de la masa cerebral con pérdida de memoria, depresión y otros síntomas. Toda persona es una dualidad (cuerpo y alma), y si pudiéramos indagar, seguramente los médicos podríamos hallar esa otra historia clínica paralela de eventos vitales agresivos o depresores y frustrantes que provocan inflamación y lesión en diversos órganos, células y tejidos. Esa historia personal que es paralela a la historia clínica oficial o ficha médica. Llegados a este punto, casi podríamos afirmar que la mayoría de las enfermedades ingresan en el amplio listado de la medicina psicosomática.

Nuestras abuelas y madres hablaban de “la mala sangre”. Y la definición de salud como concepto integral biopsicosocial armónico encaja a la perfección.

Natalio Daitch

nataliodsalud@hotmail.com

Registro automotor

En estos días quise iniciar un trámite para obtener una documentación de mi vehículo en el Registro Automotor 3 de San Miguel y me encontré con la desagradable sorpresa de que no puedo sacar turno para ninguna fecha. Según me comentó, en el propio registro, un empleado no contento con participar en esta maniobra, todos los turnos fueron asignados a gestores. Por lo tanto, la persona que debe hacer el trámite necesariamente tiene que caer en ellos, quienes cobran un “honorario” de entre 10.000 y 20.000 pesos, que se suman al costo del trámite en sí. Esta situación no ocurre en otros registros. Por eso la hago pública, para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Este país está enfermo de corrupción; donde lo tocás sale pus.

Alberto J. Hubert Campos

DNI 18.175.299

En la Red Facebook

Levantan la toma del colegio Mariano Acosta

“Tomar una escuela no es una medida violenta, es un delito”- Margarita Kammerath

“Levantaron porque denuncian a los padres”- Ángela Vives

“Tristemente hacen tomas. Estudien, ¡es lo único que los va a hacer grandes personas el día de mañana!”- Gladys Otero