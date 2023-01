Cartas de lectores: Juicio a la Corte; sanata; Camus, el alumno

escuchar

El presidente de la Nación convocó a los gobernadores para delinear el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte sabiendo que esta gestión no tiene ninguna probabilidad de éxito. Siendo un hombre de derecho –como él proclama– parece desconocer los límites que la ley y la Constitución le imponen. Como ciudadano de a pie, me pregunto si el Presidente sabe que los argentinos tenemos problemas más serios de los que parecen preocuparlo. Por si no está enterado le detallaré unos pocos: inflación, inseguridad, desempleo, corrupción y pobreza son solo algunos en los que podría ocupar su valioso tiempo en lugar de rememorar al Quijote y pelear contra los molinos de viento.

Presidente, deje de actuar como compadrito de barrio y póngase a resolver los problemas de todos los argentinos.

Luis María Canziani

DNI 4.168.585

Sanata

Para comprender un poco el inútil crecimiento del déficit fiscal, componente fundamental de la decadencia económica de nuestro país, basta con leer algún párrafo de la designación de un nuevo secretario de Estado en el Ministerio de Economía. Frases como “articular estratégicamente las acciones de coordinación necesarias que permitan el desarrollo armónico entre las áreas económicas y productivas” para una gestión

que tiene solo once meses para ejecutarlas harían empalidecer de envidia al desaparecido actor Fidel Pintos, gran cultor de la sanata en sus actuaciones.

La diferencia fundamental es que él no vivía de las arcas públicas.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

Camus, el alumno

El 4 de enero se cumple un nuevo aniversario del accidente automovilístico que en 1960 se llevó la vida del escritor Albert Camus. Autor de obras de ficción (El extranjero) como de ensayos (El mito de Sísifo), supo alternar los libros con el periodismo, aun a riesgo de vida, como lo demostró durante la invasión nazi a Francia a través de su intervención en la publicación clandestina Combat. En 1949, invitado por Victoria Ocampo, estuvo en la Argentina, para dar una conferencia sobre la libertad de expresión, lo que provocó una confrontación con las autoridades puesto que se negó a entregar la lista de invitados a la charla, como los pormenores de la misma, provocando que abreviara su estancia en el país, ante un clima hostil para el libre pensamiento. Consecuente con sus creencias, renunció a la Unesco, cuando la España gobernada por Francisco Franco fue incorporada a la entidad en 1952. Camus, que tuvo una infancia plena de necesidades en su tierra argelina que se lo recuerda siempre descalzo jugando de portero por la falta de zapatos, recibe en 1957 el Premio Nobel de Literatura. Agradeció la distinción por carta, especialmente a su maestro, Louis Germain, quien, a través del afecto y la dedicación rigurosa, logró el inicio de la formación de aquel escritor consagrado. Finalizaba la misiva a Germain: “Cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niño que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido”. A la hora de hablar de educación, Camus nos da la clave: invertir en maestros, pero en maestros que ante el peligro de las siete plagas al país sepan mantener la puerta de la escuela abierta.

José Antonio Aguirre

DNI 12.600.064

Multas para recaudar

Tener un auto parecería que para el Gobierno es una fuente de recaudación sin límite. Ya no alcanza con patente, VTV, grabados, etcétera; estamos expuestos a controles donde poco importa la seguridad: el fin es multar al conductor. La ciudad de Buenos Aires, municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, por ejemplo, están llenos de lugares mal señalizados o sin señalizar, también hay otros donde el conductor fácilmente puede exceder la velocidad máxima permitida; por ejemplo, en calles con pendiente, donde el auto sin acelerar aumenta la velocidad. Esto genera demoras y riesgos. Los conductores vamos pendientes del GPS y Waze, tratando de evitar ser captados por las cámaras, perdiendo la naturalidad necesaria para manejar con seguridad. Como contrapartida, la inversión en obras es mínima con respecto al aumento del parque automotor. Pido a legisladores y al Gobierno un poco de “creatividad” para buscar soluciones y revertir lo que se viene haciendo históricamente, con muy pequeñas diferencias entre un gobierno y otro.

Pablo Castelli

DNI 14.851.314

Catarsis

Liberación de años de sinsabores y también frustraciones, en parte por no aprender a valorar las instancias alcanzadas. Deseo cumplido de festejar y ver coronado al mejor del mundo. Si algo nos dejaron los muchachos de la selección fue que hay que saber sufrir. Después de todo, pierden finales quienes las juegan. Sin embargo, esta vez, la suerte, el destino, Diego desde el cielo, Dios o todos ellos juntos quisieron que la copa volviese a casa. Este Mundial nos deja con la épica única e irrepetible de ver al futbolista más sublime de todos desplegar su magia, garra y corazón como nunca. Nuestro capitán y líder y todo el equipo demostraron que la resiliencia y la actitud valen más que los nombres propios, las estadísticas y el algoritmo de Google. La profunda huella que dejó este Mundial para nuestra identidad y alma futbolera no se va a borrar jamás. La mejor final de todas es nuestra por vocación y derecho. El buen fútbol y la entrega sin límites se dieron la mano con la justicia siempre anhelada y tantas veces esquiva del deporte más lindo. Como toda historia de héroes, por siempre en la memoria colectiva, esta también se transmitirá de generación en generación hasta casi convertirse en mito. Y como el mejor de su era (corrector automático: de la historia), su principal protagonista se transformará en leyenda, si es que todavía quedaba margen (o dudas) para agigantar aún más su legado.

Rosario Rodríguez Giavarini

DNI 34.098.427

